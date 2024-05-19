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Баралгін® розчин для ін'єкцій ампула 2 мл, №10 - Харків (836745) Лікарський препарат - ціни

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Харків (адресу не вказано)
Доступно в 65 аптеках
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 40
Всього: розчин для ін'єкцій (5)
272,39
Економія: -25,96 грн
246,43 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 10
Всього: упаковка (1), ампула (5)
259,08
Економія: -28,90 грн
230,18 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, пл. Конституції, 1
Всього: упаковка (60)
Наявність на 2024-05-21 - 20:00
253,20 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Харків, пл. Захисників України, 7/8
Всього: упаковка (60)
Наявність на 2024-05-21 - 16:00
253,20 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67
Всього: упаковка (1)
277,34
Економія: -37,39 грн
239,95 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Харків, вул. Різдвяна, 29-Б
Всього: розчин для ін'єкцій (8)
295,01
Економія: -49,26 грн
245,75 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Харків, пров. Пискунівський, 4-А
Всього: розчин для ін'єкцій (6)
285,56
Економія: -43,38 грн
242,18 грн
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Сумська, 71
Всього: упаковка (60)
Наявність на 2024-05-21 - 19:00
253,20 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Сумська, 69
Всього: упаковка (1)
230,78 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Гагаріна, 82
Всього: упаковка (60)
Наявність на 2024-05-21 - 20:00
253,20 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Гагаріна, 84
Всього: упаковка (1), ампула (8)
217,52 грн
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Данилевського, 6
Всього: упаковка (60)
Наявність на 2024-05-21 - 18:00
253,20 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 60
Всього: упаковка (60)
Наявність на 2024-05-21 - 18:00
253,20 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Котляра Євгена, 3-А
Всього: розчин для ін'єкцій (8)
269,99
Економія: -32,03 грн
237,96 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Космічна, 23
Всього: упаковка (1), ампула (8)
292,24
Економія: -47,80 грн
244,44 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Богомольця Академіка, 4
Всього: упаковка (60)
Наявність на 2024-05-21 - 17:00
253,20 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Науки, 23
Всього: упаковка (1)
272,32
Економія: -27,66 грн
244,66 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Науки, 38
Всього: упаковка (1)
282,99
Економія: -45,03 грн
237,96 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 134
Всього: упаковка (60)
Наявність на 2024-05-21 - 19:00
253,20 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Науки, 27
Всього: розчин для ін'єкцій (5)
271,10
Економія: -26,34 грн
244,76 грн