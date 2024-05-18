Баралгін® розчин для ін'єкцій ампула 2 мл, №10 - Дніпро (Дніпропетровськ) (836745) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 104 аптеках
Аптека шар@
Детальніше
Всього: упаковка (1), ампула (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Каменська, 40
Нє болєй
Детальніше
Всього: упаковка (1), ампула (8)
Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Каменська, 40-Д
Аптека низьких цін
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Галицького Данила, 25
Аптека бам
Детальніше
Всього: розчин для ін'єкцій (3)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Ближня, 31-Б
Нє болєй
Детальніше
Всього: упаковка (300)
Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Робоча, 152
Наявність на 2024-05-22 - 12:00
Аптека низьких цін
Детальніше
Всього: упаковка (300)
Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Кондратюка Юрія, 11
Наявність на 2024-05-22 - 12:00
Подорожник
Детальніше
Всього: упаковка (300)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 32-К
Наявність на 2024-05-21 - 16:00
Аптека низьких цін
Детальніше
Всього: упаковка (1), ампула (8)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 67
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Всього: ампула (6)
Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Велика Діївська, 32-Ж
Аптека низьких цін
Детальніше
Всього: упаковка (1), ампула (2)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 79-А
Нє болєй
Детальніше
Всього: упаковка (1), ампула (5)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 168
Аптека шар@
Детальніше
Всього: розчин для ін'єкцій (3)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 36
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Робоча, 172
Нє болєй
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Набережна Заводська, 73-Д
Аптека шар@
Детальніше
Всього: розчин для ін'єкцій (8)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 95
Аптека низьких цін
Детальніше
Всього: упаковка (300)
Відчинено Зачиняється о 19:30
Дніпро, вул. Робоча, 178
Наявність на 2024-05-21 - 12:00
Аптека копійка
Детальніше
Всього: розчин для ін'єкцій (6)
Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Кондратюка Юрія, 2
Аптека низьких цін
Детальніше
Всього: упаковка (300)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Метробудівська, 19
Наявність на 2024-05-21 - 12:00
Аптека копійка
Детальніше
Всього: упаковка (1), ампула (9)
Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Метробудівська, 12/5
Аптека низьких цін
Детальніше
Всього: упаковка (300)
Відчинено Зачиняється о 19:30
Дніпро, вул. 128-ї Бригади Тероборони, 2-Б
Наявність на 2024-05-21 - 12:00