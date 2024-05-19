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Баралгін® розчин для ін'єкцій ампула 5 мл, №5 - Київ (296764) Лікарський препарат - ціни

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Київ (адресу не вказано)
Доступно в 78 аптеках
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, пл. Незалежності, 1
Всього: упаковка (300)
Наявність на 2024-05-22 - 12:00
189,70 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Хрещатик, 22
Всього: упаковка (9), ампула (3)
201,90 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Хрещатик, 13
Всього: упаковка (11)
191,20 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Хрещатик, 21
Всього: упаковка (300)
Наявність на 2024-05-21 - 20:00
189,70 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, перех. Ярославів Вал / Стрілецька, 20/15
Всього: упаковка (300)
Наявність на 2024-05-21 - 16:00
189,70 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Київ, бульв. Шевченка Тараса, 2
Всього: упаковка (2)
195,20 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Басейна, 10
Всього: упаковка (300)
Наявність на 2024-05-21 - 17:00
189,70 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, 7
Всього: упаковка (300)
Наявність на 2024-05-21 - 17:00
189,70 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, перех. Шевченка Тараса / Пирогова, 26/4
Всього: упаковка (300)
Наявність на 2024-05-21 - 16:00
189,70 грн
Фармація
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Відчинено Зачиняється о 17:00
Київ, перех. Костянтинівська / Фролівська, 1/2
Всього: упаковка (1)
319,10
Економія: -80,90 грн
238,20 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Київ, вул. Січових Стрільців, 13
Всього: упаковка (300)
Наявність на 2024-05-21 - 17:00
189,70 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Мечникова, 10/2
Всього: розчин для ін'єкцій (4)
220,54
Економія: -38,30 грн
182,24 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, перех. Межигірська / Спаська, 3/7
Всього: упаковка (300)
Наявність на 2024-05-21 - 16:00
189,70 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Спаська, 5
Всього: упаковка (300)
Наявність на 2024-05-21 - 18:00
189,70 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, перех. Межигірська / Спаська, 3/7
Всього: упаковка (300)
Наявність на 2024-05-21 - 18:00
189,70 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Хорива, 17
Всього: упаковка (1)
174,19 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Винниченка Володимира, 9-А
Всього: упаковка (1)
278,80
Економія: -105,90 грн
172,90 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Нижній Вал, 17/8
Всього: упаковка (300)
Наявність на 2024-05-21 - 20:00
189,70 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Січових Стрільців, 35
Всього: упаковка (300)
Наявність на 2024-05-21 - 17:00
189,70 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Верхній Вал, 28/30
Всього: розчин для ін'єкцій (2)
205,12
Економія: -22,07 грн
183,05 грн