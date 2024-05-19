Баралгін® розчин для ін'єкцій ампула 5 мл, №5 - Харків (296764) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 35 аптеках
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (39)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 40
Наявність на 2024-05-21 - 19:00
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (39)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 10
Наявність на 2024-05-21 - 18:00
Подорожник
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Всього: упаковка (39)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, пл. Конституції, 1
Наявність на 2024-05-21 - 20:00
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (39)
Зачинено Відчиняється о 07:30
Харків, пл. Захисників України, 7/8
Наявність на 2024-05-21 - 16:00
Аптека копійка
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Всього: упаковка (39)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67
Наявність на 2024-05-21 - 19:00
Аптека 9-1-1
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Всього: ампула (4)
Зачинено Відчиняється о 05:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 74
Аптека низькі ціни №1
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Всього: упаковка (1), ампула (3)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Ярослава Мудрого, 38
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 09:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 82
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 07:00
Харків, вул. Різдвяна, 29-Б
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (39)
Зачинено Відчиняється о 07:30
Харків, вул. Різдвяна, 29-Б
Наявність на 2024-05-22 - 12:00
Аптека копійка
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Всього: упаковка (39)
Зачинено Відчиняється о 07:30
Харків, пров. Пискунівський, 4-А
Наявність на 2024-05-22 - 12:00
Аптека
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 05:00
Харків, просп. Незалежності, 13
Аптека
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Всього: упаковка (1), ампула (2)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Незалежності, 13
Аптека шар@
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Всього: упаковка (39)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Сумська, 71
Наявність на 2024-05-21 - 19:00
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (39)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Гагаріна, 82
Наявність на 2024-05-21 - 20:00
Аптека шар@
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Данилевського, 6
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 05:00
Харків, вул. Літературна, 5
Аптека оптових цін
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 41
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (39)
Зачинено Відчиняється о 07:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 60
Наявність на 2024-05-21 - 18:00
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Науки, 9