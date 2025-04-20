Запоріжжя (адресу не вказано)
Доступно в 162 аптеках у Запоріжжя
Народна аптека
Зачинено
Відчиняється за 6 хв
Запоріжжя, вул. Апухтіна Дмитра, 27
2.2 км
Лекарніта розчин для ін'єкцій 1 г/5 мл ампула 5 мл №5
Перрері Фармачеутічі СРЛ
519,90 грн
Лекарніта® флакон 10 мл №10
Перрері Фармачеутічі СРЛ
588,30 грн
Народна аптека
Зачинено
Відчиняється за 6 хв
Запоріжжя, вул. Сєдова, 3
2.2 км
Лекарніта розчин для ін'єкцій 1 г/5 мл ампула 5 мл №5
Перрері Фармачеутічі СРЛ
485,00
Економія при броні: -48,50 грн
Лекарніта® флакон 10 мл №10
Перрері Фармачеутічі СРЛ
168,00
Економія при броні: -19,80 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється за 6 хв
Запоріжжя, пл. Профспілок, 3
2.3 км
Лекарніта розчин для ін'єкцій 1 г/5 мл ампула 5 мл №5
Перрері Фармачеутічі СРЛ
530,96
Економія при броні: -65,52 грн
Лекарніта® флакон 10 мл №10
Перрері Фармачеутічі СРЛ
619,20
Економія при броні: -75,96 грн
Аптека шар@
Зачинено
Відчиняється за 6 хв
Запоріжжя, просп. Соборний, 152
2.5 км
Лекарніта розчин для ін'єкцій 1 г/5 мл ампула 5 мл №5
Перрері Фармачеутічі СРЛ
543,42
Економія при броні: -25,33 грн
Лекарніта® флакон 10 мл №10
Перрері Фармачеутічі СРЛ
629,34
Економія при броні: -42,61 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Запоріжжя, просп. Соборний, 156
2.5 км
Лекарніта розчин для ін'єкцій 1 г/5 мл ампула 5 мл №5
Перрері Фармачеутічі СРЛ
514,90
Економія при броні: -49,10 грн
Лекарніта® флакон 10 мл №10
Перрері Фармачеутічі СРЛ
588,30 грн
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 129
2.6 км
Лекарніта розчин для ін'єкцій 1 г/5 мл ампула 5 мл №5
Перрері Фармачеутічі СРЛ
485,00
Економія при броні: -52,50 грн
Лекарніта® флакон 10 мл №10
Перрері Фармачеутічі СРЛ
560,00
Економія при броні: -71,00 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється за 6 хв
Запоріжжя, вул. Українська, 42
2.6 км
Лекарніта® флакон 10 мл №10
Перрері Фармачеутічі СРЛ
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється за 6 хв
Запоріжжя, вул. Українська, 57
2.6 км
Лекарніта розчин для ін'єкцій 1 г/5 мл ампула 5 мл №5
Перрері Фармачеутічі СРЛ
485,00
Економія при броні: -48,50 грн
Лекарніта® флакон 10 мл №10
Перрері Фармачеутічі СРЛ
560,00
Економія при броні: -66,00 грн
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється за 6 хв
Запоріжжя, просп. Соборний, 109
2.7 км
Лекарніта розчин для ін'єкцій 1 г/5 мл ампула 5 мл №5
Перрері Фармачеутічі СРЛ
519,90 грн
Лекарніта® флакон 10 мл №10
Перрері Фармачеутічі СРЛ
588,30 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється за 6 хв
Запоріжжя, вул. Іванова, 2-Б
2.8 км
Лекарніта розчин для ін'єкцій 1 г/5 мл ампула 5 мл №5
Перрері Фармачеутічі СРЛ
531,48
Економія при броні: -18,06 грн
Лекарніта® флакон 10 мл №10
Перрері Фармачеутічі СРЛ
619,20
Економія при броні: -20,34 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється за 6 хв
Запоріжжя, перех. Патріотична / Перемоги, 86/121
3.0 км
Лекарніта розчин для ін'єкцій 1 г/5 мл ампула 5 мл №5
Перрері Фармачеутічі СРЛ
519,90 грн
Лекарніта® флакон 10 мл №10
Перрері Фармачеутічі СРЛ
588,30 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється за 6 хв
Запоріжжя, просп. Соборний, 87/3
3.0 км
Лекарніта® флакон 10 мл №10
Перрері Фармачеутічі СРЛ
621,72
Економія при броні: -123,28 грн
Лекарніта розчин для ін'єкцій 1 г/5 мл ампула 5 мл №5
Перрері Фармачеутічі СРЛ
519,90 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється за 6 хв
Запоріжжя, просп. Соборний, 147
3.0 км
Лекарніта розчин для ін'єкцій 1 г/5 мл ампула 5 мл №5
Перрері Фармачеутічі СРЛ
533,64
Економія при броні: -68,42 грн
Лекарніта® флакон 10 мл №10
Перрері Фармачеутічі СРЛ
622,32
Економія при броні: -79,10 грн
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Запоріжжя, вул. Перемоги, 80
3.0 км
Лекарніта розчин для ін'єкцій 1 г/5 мл ампула 5 мл №5
Перрері Фармачеутічі СРЛ
516,55
Економія при броні: -80,05 грн
Лекарніта® флакон 10 мл №10
Перрері Фармачеутічі СРЛ
588,30 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється за 6 хв
Запоріжжя, просп. Соборний, 149
3.0 км
Лекарніта розчин для ін'єкцій 1 г/5 мл ампула 5 мл №5
Перрері Фармачеутічі СРЛ
519,90 грн
Лекарніта® флакон 10 мл №10
Перрері Фармачеутічі СРЛ
588,30 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється за 6 хв
Запоріжжя, вул. Патріотична, 70
3.0 км
Лекарніта розчин для ін'єкцій 1 г/5 мл ампула 5 мл №5
Перрері Фармачеутічі СРЛ
564,45
Економія при броні: -99,38 грн
Лекарніта® флакон 10 мл №10
Перрері Фармачеутічі СРЛ
588,30 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється за 6 хв
Запоріжжя, перех. Незалежної України / Сталеварів, 68/5
3.1 км
Лекарніта розчин для ін'єкцій 1 г/5 мл ампула 5 мл №5
Перрері Фармачеутічі СРЛ
519,90 грн
Лекарніта® флакон 10 мл №10
Перрері Фармачеутічі СРЛ
588,30 грн
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється за 6 хв
Запоріжжя, просп. Соборний, 149
3.1 км
Лекарніта® флакон 10 мл №10
Перрері Фармачеутічі СРЛ
560,00
Економія при броні: -66,00 грн
Лекарніта розчин для ін'єкцій 1 г/5 мл ампула 5 мл №5
Перрері Фармачеутічі СРЛ
519,90 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється за 6 хв
Запоріжжя, вул. Патріотична, 68-А
3.1 км
Лекарніта розчин для ін'єкцій 1 г/5 мл ампула 5 мл №5
Перрері Фармачеутічі СРЛ
519,90 грн
Лекарніта® флакон 10 мл №10
Перрері Фармачеутічі СРЛ
588,30 грн
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється за 6 хв
Запоріжжя, вул. Запорізька, 13
3.1 км
Лекарніта розчин для ін'єкцій 1 г/5 мл ампула 5 мл №5
Перрері Фармачеутічі СРЛ
519,90 грн
Лекарніта® флакон 10 мл №10
Перрері Фармачеутічі СРЛ
588,30 грн