Одеса (адресу не вказано)
Доступно в 144 аптеках у Одеса
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється за 10 хв
Одеса, вул. Грушевського Михайла, 52
0.5 км
Лекарніта® флакон 10 мл №10
Перрері Фармачеутічі СРЛ
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється за 10 хв
Одеса, вул. Нестеренка Віталія, 5-Г
0.6 км
Лекарніта® флакон 10 мл №10
Перрері Фармачеутічі СРЛ
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 10 хв
Одеса, вул. Праведників миру, 23
1.5 км
Лекарніта розчин для ін'єкцій 1 г/5 мл ампула 5 мл №5
Перрері Фармачеутічі СРЛ
552,80
Економія при броні: -34,47 грн
Лекарніта® флакон 10 мл №10
Перрері Фармачеутічі СРЛ
639,90
Економія при броні: -52,84 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 10 хв
Одеса, вул. Скісна, 55-А
2.5 км
Лекарніта® флакон 10 мл №10
Перрері Фармачеутічі СРЛ
620,40
Економія при броні: -21,81 грн
Аптека шар@
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, перех. Новосельського / Торгова, 54/38
2.6 км
Лекарніта розчин для ін'єкцій 1 г/5 мл ампула 5 мл №5
Перрері Фармачеутічі СРЛ
519,90 грн
Лекарніта® флакон 10 мл №10
Перрері Фармачеутічі СРЛ
622,32
Економія при броні: -72,44 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється за 10 хв
Одеса, вул. Ніжинська, 25
2.7 км
Лекарніта® флакон 10 мл №10
Перрері Фармачеутічі СРЛ
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 10 хв
Одеса, вул. Ніжинська, 29
2.7 км
Лекарніта® флакон 10 мл №10
Перрері Фармачеутічі СРЛ
638,52
Економія при броні: -88,64 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Садіковська, 25
2.7 км
Лекарніта розчин для ін'єкцій 1 г/5 мл ампула 5 мл №5
Перрері Фармачеутічі СРЛ
519,90 грн
Лекарніта® флакон 10 мл №10
Перрері Фармачеутічі СРЛ
588,30 грн
Аптека нц
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Змієнка Всеволода, 28
2.9 км
Лекарніта розчин для ін'єкцій 1 г/5 мл ампула 5 мл №5
Перрері Фармачеутічі СРЛ
519,90 грн
Лекарніта® флакон 10 мл №10
Перрері Фармачеутічі СРЛ
588,30 грн
Аптека ніжних цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Муратової Кіри, 21
2.9 км
Лекарніта розчин для ін'єкцій 1 г/5 мл ампула 5 мл №5
Перрері Фармачеутічі СРЛ
519,90 грн
Лекарніта® флакон 10 мл №10
Перрері Фармачеутічі СРЛ
620,46
Економія при броні: -33,59 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Одеса, перех. Садова / Торгова, 2/21
2.9 км
Лекарніта розчин для ін'єкцій 1 г/5 мл ампула 5 мл №5
Перрері Фармачеутічі СРЛ
519,90 грн
Лекарніта® флакон 10 мл №10
Перрері Фармачеутічі СРЛ
634,89
Економія при броні: -82,27 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, перех. Садова / Торгова, 2/21
2.9 км
Лекарніта розчин для ін'єкцій 1 г/5 мл ампула 5 мл №5
Перрері Фармачеутічі СРЛ
519,90 грн
Лекарніта® флакон 10 мл №10
Перрері Фармачеутічі СРЛ
588,30 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Старопортофранківська, 97
2.9 км
Лекарніта розчин для ін'єкцій 1 г/5 мл ампула 5 мл №5
Перрері Фармачеутічі СРЛ
544,91
Економія при броні: -26,56 грн
Лекарніта® флакон 10 мл №10
Перрері Фармачеутічі СРЛ
628,74
Економія при броні: -42,08 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 10 хв
Одеса, вул. Прохоровська, 37
3.0 км
Лекарніта® флакон 10 мл №10
Перрері Фармачеутічі СРЛ
630,66
Економія при броні: -33,66 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 10 хв
Одеса, вул. Степова, 28
3.1 км
Лекарніта розчин для ін'єкцій 1 г/5 мл ампула 5 мл №5
Перрері Фармачеутічі СРЛ
519,90 грн
Лекарніта® флакон 10 мл №10
Перрері Фармачеутічі СРЛ
631,62
Економія при броні: -45,01 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється за 10 хв
Одеса, вул. Чорноморського Козацтва, 5
3.1 км
Лекарніта® флакон 10 мл №10
Перрері Фармачеутічі СРЛ
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. М'ясоєдівська, 25
3.3 км
Лекарніта розчин для ін'єкцій 1 г/5 мл ампула 5 мл №5
Перрері Фармачеутічі СРЛ
535,70
Економія при броні: -50,59 грн
Лекарніта® флакон 10 мл №10
Перрері Фармачеутічі СРЛ
312,06
Економія при броні: -18,72 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. М'ясоєдівська, 30
3.3 км
Лекарніта розчин для ін'єкцій 1 г/5 мл ампула 5 мл №5
Перрері Фармачеутічі СРЛ
516,10
Економія при броні: -42,00 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Тираспольська (Приморський), 1
3.3 км
Лекарніта розчин для ін'єкцій 1 г/5 мл ампула 5 мл №5
Перрері Фармачеутічі СРЛ
519,90 грн
Лекарніта® флакон 10 мл №10
Перрері Фармачеутічі СРЛ
588,30 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється за 10 хв
Одеса, вул. Степова, 29
3.4 км
Лекарніта® флакон 10 мл №10
Перрері Фармачеутічі СРЛ
638,94
Економія при броні: -52,33 грн