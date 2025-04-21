Миколаїв (адресу не вказано)
Доступно в 90 аптеках у Миколаїв
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Миколаїв, пров. Корабелів, 2
2.7 км
Лекарніта розчин для ін'єкцій 1 г/5 мл ампула 5 мл №5
Перрері Фармачеутічі СРЛ
545,22
Економія при броні: -61,93 грн
Лекарніта® флакон 10 мл №10
Перрері Фармачеутічі СРЛ
640,20
Економія при броні: -53,09 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Логінова Євгенія, 13
2.9 км
Лекарніта розчин для ін'єкцій 1 г/5 мл ампула 5 мл №5
Перрері Фармачеутічі СРЛ
519,90 грн
Лекарніта® флакон 10 мл №10
Перрері Фармачеутічі СРЛ
588,30 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Миколаїв, вул. Логінова Євгенія, 38
2.9 км
Лекарніта розчин для ін'єкцій 1 г/5 мл ампула 5 мл №5
Перрері Фармачеутічі СРЛ
535,91
Економія при броні: -78,14 грн
Лекарніта® флакон 10 мл №10
Перрері Фармачеутічі СРЛ
634,77
Економія при броні: -47,49 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Курортна, 7-Д
3.0 км
Лекарніта розчин для ін'єкцій 1 г/5 мл ампула 5 мл №5
Перрері Фармачеутічі СРЛ
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Курортна, 8
3.1 км
Лекарніта® флакон 10 мл №10
Перрері Фармачеутічі СРЛ
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Озерна, 11/12
3.3 км
Лекарніта розчин для ін'єкцій 1 г/5 мл ампула 5 мл №5
Перрері Фармачеутічі СРЛ
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Озерна, 13-В/4
3.4 км
Лекарніта розчин для ін'єкцій 1 г/5 мл ампула 5 мл №5
Перрері Фармачеутічі СРЛ
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Курортна, 1/3
3.4 км
Лекарніта розчин для ін'єкцій 1 г/5 мл ампула 5 мл №5
Перрері Фармачеутічі СРЛ
519,70
Економія при броні: -45,60 грн
Лекарніта® флакон 10 мл №10
Перрері Фармачеутічі СРЛ
623,90
Економія при броні: -94,80 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Миколаїв, вул. Озерна, 13-Г
3.4 км
Лекарніта розчин для ін'єкцій 1 г/5 мл ампула 5 мл №5
Перрері Фармачеутічі СРЛ
548,10
Економія при броні: -81,98 грн
Лекарніта® флакон 10 мл №10
Перрері Фармачеутічі СРЛ
649,83
Економія при броні: -63,03 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Озерна, 2-Д
3.5 км
Лекарніта розчин для ін'єкцій 1 г/5 мл ампула 5 мл №5
Перрері Фармачеутічі СРЛ
537,50
Економія при броні: -71,38 грн
Лекарніта® флакон 10 мл №10
Перрері Фармачеутічі СРЛ
626,82
Економія при броні: -51,59 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Озерна, 13/2
3.5 км
Лекарніта розчин для ін'єкцій 1 г/5 мл ампула 5 мл №5
Перрері Фармачеутічі СРЛ
514,90
Економія при броні: -40,80 грн
Лекарніта® флакон 10 мл №10
Перрері Фармачеутічі СРЛ
588,30 грн
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Алмазова Олекси Генерала, 23/1
3.5 км
Лекарніта розчин для ін'єкцій 1 г/5 мл ампула 5 мл №5
Перрері Фармачеутічі СРЛ
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Озерна, 11/2
3.5 км
Лекарніта розчин для ін'єкцій 1 г/5 мл ампула 5 мл №5
Перрері Фармачеутічі СРЛ
520,00
Економія при броні: -45,90 грн
Лекарніта® флакон 10 мл №10
Перрері Фармачеутічі СРЛ
588,30 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Миколаїв, вул. Рюміна, 21/1
3.5 км
Лекарніта розчин для ін'єкцій 1 г/5 мл ампула 5 мл №5
Перрері Фармачеутічі СРЛ
519,90 грн
Лекарніта® флакон 10 мл №10
Перрері Фармачеутічі СРЛ
622,90
Економія при броні: -93,80 грн
Аптека ніжних цін
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Миколаїв, вул. 8-го Березня, 79-Б
3.5 км
Лекарніта розчин для ін'єкцій 1 г/5 мл ампула 5 мл №5
Перрері Фармачеутічі СРЛ
553,22
Економія при броні: -35,27 грн
Лекарніта® флакон 10 мл №10
Перрері Фармачеутічі СРЛ
640,86
Економія при броні: -108,17 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, просп. Центральний, 69-А/5
3.5 км
Лекарніта розчин для ін'єкцій 1 г/5 мл ампула 5 мл №5
Перрері Фармачеутічі СРЛ
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Миколаїв, просп. Центральний, 69-А/2
3.5 км
Лекарніта розчин для ін'єкцій 1 г/5 мл ампула 5 мл №5
Перрері Фармачеутічі СРЛ
437,26
Економія при броні: -58,98 грн
Лекарніта® флакон 10 мл №10
Перрері Фармачеутічі СРЛ
647,39
Економія при броні: -94,03 грн
Фармакопійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, просп. Центральний, 69
3.5 км
Лекарніта розчин для ін'єкцій 1 г/5 мл ампула 5 мл №5
Перрері Фармачеутічі СРЛ
555,66
Економія при броні: -82,81 грн
Лекарніта® флакон 10 мл №10
Перрері Фармачеутічі СРЛ
652,46
Економія при броні: -99,10 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, просп. Центральний, 65
3.5 км
Лекарніта розчин для ін'єкцій 1 г/5 мл ампула 5 мл №5
Перрері Фармачеутічі СРЛ
103,22
Економія при броні: -8,40 грн
Лекарніта® флакон 10 мл №10
Перрері Фармачеутічі СРЛ
622,90
Економія при броні: -93,80 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Миколаїв, вул. Рюміна, 21/3
3.6 км
Лекарніта розчин для ін'єкцій 1 г/5 мл ампула 5 мл №5
Перрері Фармачеутічі СРЛ
556,39
Економія при броні: -38,44 грн
Лекарніта® флакон 10 мл №10
Перрері Фармачеутічі СРЛ
640,38
Економія при броні: -81,78 грн