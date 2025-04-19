Львів (адресу не вказано)
Доступно в 125 аптеках у Львів
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
0.4 км
Лекарніта розчин для ін'єкцій 1 г/5 мл ампула 5 мл №5
Перрері Фармачеутічі СРЛ
519,90 грн
Лекарніта® флакон 10 мл №10
Перрері Фармачеутічі СРЛ
588,30 грн
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Клепарівська, 4
0.4 км
Лекарніта розчин для ін'єкцій 1 г/5 мл ампула 5 мл №5
Перрері Фармачеутічі СРЛ
519,90 грн
Лекарніта® флакон 10 мл №10
Перрері Фармачеутічі СРЛ
588,30 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Джерельна, 1
0.7 км
Лекарніта розчин для ін'єкцій 1 г/5 мл ампула 5 мл №5
Перрері Фармачеутічі СРЛ
519,90 грн
Лекарніта® флакон 10 мл №10
Перрері Фармачеутічі СРЛ
305,90
Економія при броні: -41,40 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Шпитальна, 9
0.7 км
Лекарніта розчин для ін'єкцій 1 г/5 мл ампула 5 мл №5
Перрері Фармачеутічі СРЛ
519,90 грн
Лекарніта® флакон 10 мл №10
Перрері Фармачеутічі СРЛ
588,30 грн
D.s.
Зачинено
Відчиняється о 10:00
Львів, просп. Свободи, 33
0.7 км
Лекарніта розчин для ін'єкцій 1 г/5 мл ампула 5 мл №5
Перрері Фармачеутічі СРЛ
Аптека шар@
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Городоцька, 80
0.8 км
Лекарніта розчин для ін'єкцій 1 г/5 мл ампула 5 мл №5
Перрері Фармачеутічі СРЛ
519,90 грн
Лекарніта® флакон 10 мл №10
Перрері Фармачеутічі СРЛ
588,30 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Шпитальна, 8
0.8 км
Лекарніта розчин для ін'єкцій 1 г/5 мл ампула 5 мл №5
Перрері Фармачеутічі СРЛ
519,90 грн
Лекарніта® флакон 10 мл №10
Перрері Фармачеутічі СРЛ
641,23
Економія при броні: -98,23 грн
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:45
Львів, вул. Городоцька, 82
0.8 км
Лекарніта розчин для ін'єкцій 1 г/5 мл ампула 5 мл №5
Перрері Фармачеутічі СРЛ
519,90 грн
Лекарніта® флакон 10 мл №10
Перрері Фармачеутічі СРЛ
588,30 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється за 26 хв
Львів, просп. Свободи, 49
0.8 км
Лекарніта розчин для ін'єкцій 1 г/5 мл ампула 5 мл №5
Перрері Фармачеутічі СРЛ
519,90 грн
Лекарніта® флакон 10 мл №10
Перрері Фармачеутічі СРЛ
588,30 грн
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Шевченка Тараса, 17
0.8 км
Лекарніта® флакон 10 мл №10
Перрері Фармачеутічі СРЛ
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Львів, пл. Міцкевича, 6/7
0.8 км
Лекарніта розчин для ін'єкцій 1 г/5 мл ампула 5 мл №5
Перрері Фармачеутічі СРЛ
514,90
Економія при броні: -50,00 грн
Лекарніта® флакон 10 мл №10
Перрері Фармачеутічі СРЛ
588,30 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Куліша, 15
0.9 км
Лекарніта розчин для ін'єкцій 1 г/5 мл ампула 5 мл №5
Перрері Фармачеутічі СРЛ
516,50
Економія при броні: -51,60 грн
Лекарніта® флакон 10 мл №10
Перрері Фармачеутічі СРЛ
588,30 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Русових, 1
0.9 км
Лекарніта розчин для ін'єкцій 1 г/5 мл ампула 5 мл №5
Перрері Фармачеутічі СРЛ
530,80
Економія при броні: -65,90 грн
Лекарніта® флакон 10 мл №10
Перрері Фармачеутічі СРЛ
622,90
Економія при броні: -93,90 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Городоцька, 102
1.0 км
Лекарніта розчин для ін'єкцій 1 г/5 мл ампула 5 мл №5
Перрері Фармачеутічі СРЛ
519,90 грн
Лекарніта® флакон 10 мл №10
Перрері Фармачеутічі СРЛ
632,22
Економія при броні: -89,24 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Львів, просп. Чорновола В'ячеслава, 2-Б
1.0 км
Лекарніта розчин для ін'єкцій 1 г/5 мл ампула 5 мл №5
Перрері Фармачеутічі СРЛ
519,90 грн
Лекарніта® флакон 10 мл №10
Перрері Фармачеутічі СРЛ
611,50
Економія при броні: -82,50 грн
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Хмельницького Богдана, 2/4
1.1 км
Лекарніта розчин для ін'єкцій 1 г/5 мл ампула 5 мл №5
Перрері Фармачеутічі СРЛ
514,90
Економія при броні: -50,00 грн
Лекарніта® флакон 10 мл №10
Перрері Фармачеутічі СРЛ
611,80
Економія при броні: -82,80 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Чупринки Генерала, 45
1.1 км
Лекарніта розчин для ін'єкцій 1 г/5 мл ампула 5 мл №5
Перрері Фармачеутічі СРЛ
519,90 грн
Лекарніта® флакон 10 мл №10
Перрері Фармачеутічі СРЛ
588,30 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Хмельницького Богдана, 10
1.1 км
Лекарніта розчин для ін'єкцій 1 г/5 мл ампула 5 мл №5
Перрері Фармачеутічі СРЛ
519,90 грн
Лекарніта® флакон 10 мл №10
Перрері Фармачеутічі СРЛ
588,30 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Львів, пл. Соборна, 17
1.1 км
Лекарніта розчин для ін'єкцій 1 г/5 мл ампула 5 мл №5
Перрері Фармачеутічі СРЛ
519,90 грн
Лекарніта® флакон 10 мл №10
Перрері Фармачеутічі СРЛ
588,30 грн
Подорожник
Львів, вул. Сербська, 13
1.2 км
Лекарніта розчин для ін'єкцій 1 г/5 мл ампула 5 мл №5
Перрері Фармачеутічі СРЛ
516,50
Економія при броні: -51,60 грн
Лекарніта® флакон 10 мл №10
Перрері Фармачеутічі СРЛ
633,10
Економія при броні: -104,10 грн