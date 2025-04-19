Дніпро (адресу не вказано)
Доступно в 190 аптеках у Дніпро
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Каменська, 40
0.6 км
Лекарніта розчин для ін'єкцій 1 г/5 мл ампула 5 мл №5
Перрері Фармачеутічі СРЛ
519,90 грн
Лекарніта® флакон 10 мл №10
Перрері Фармачеутічі СРЛ
627,48
Економія при броні: -41,08 грн
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Каменська, 40-Д
0.6 км
Лекарніта розчин для ін'єкцій 1 г/5 мл ампула 5 мл №5
Перрері Фармачеутічі СРЛ
537,19
Економія при броні: -81,33 грн
Лекарніта® флакон 10 мл №10
Перрері Фармачеутічі СРЛ
626,46
Економія при броні: -40,06 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Галицького Данила, 25
1.6 км
Лекарніта розчин для ін'єкцій 1 г/5 мл ампула 5 мл №5
Перрері Фармачеутічі СРЛ
220,16
Економія при броні: -15,07 грн
Лекарніта® флакон 10 мл №10
Перрері Фармачеутічі СРЛ
641,88
Економія при броні: -54,83 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Ближня, 31-Г
2.0 км
Лекарніта розчин для ін'єкцій 1 г/5 мл ампула 5 мл №5
Перрері Фармачеутічі СРЛ
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Ближня, 31-Б
2.0 км
Лекарніта розчин для ін'єкцій 1 г/5 мл ампула 5 мл №5
Перрері Фармачеутічі СРЛ
516,10
Економія при броні: -46,40 грн
Лекарніта® флакон 10 мл №10
Перрері Фармачеутічі СРЛ
602,00
Економія при броні: -75,10 грн
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Робоча, 152
3.3 км
Лекарніта розчин для ін'єкцій 1 г/5 мл ампула 5 мл №5
Перрері Фармачеутічі СРЛ
538,69
Економія при броні: -83,05 грн
Лекарніта® флакон 10 мл №10
Перрері Фармачеутічі СРЛ
627,60
Економія при броні: -131,41 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Кондратюка Юрія, 11
3.3 км
Лекарніта розчин для ін'єкцій 1 г/5 мл ампула 5 мл №5
Перрері Фармачеутічі СРЛ
216,44
Економія при броні: -8,92 грн
Лекарніта® флакон 10 мл №10
Перрері Фармачеутічі СРЛ
625,80
Економія при броні: -39,08 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 32-К
3.3 км
Лекарніта розчин для ін'єкцій 1 г/5 мл ампула 5 мл №5
Перрері Фармачеутічі СРЛ
519,90 грн
Лекарніта® флакон 10 мл №10
Перрері Фармачеутічі СРЛ
186,87
Економія при броні: -28,80 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 67
3.3 км
Лекарніта розчин для ін'єкцій 1 г/5 мл ампула 5 мл №5
Перрері Фармачеутічі СРЛ
436,95
Економія при броні: -72,44 грн
Лекарніта® флакон 10 мл №10
Перрері Фармачеутічі СРЛ
636,96
Економія при броні: -140,77 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Велика Діївська, 32-Ж
3.4 км
Лекарніта® флакон 10 мл №10
Перрері Фармачеутічі СРЛ
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 79-А
3.4 км
Лекарніта розчин для ін'єкцій 1 г/5 мл ампула 5 мл №5
Перрері Фармачеутічі СРЛ
512,35
Економія при броні: -56,71 грн
Лекарніта® флакон 10 мл №10
Перрері Фармачеутічі СРЛ
253,54
Економія при броні: -55,06 грн
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 168
3.4 км
Лекарніта розчин для ін'єкцій 1 г/5 мл ампула 5 мл №5
Перрері Фармачеутічі СРЛ
545,80
Економія при броні: -90,04 грн
Лекарніта® флакон 10 мл №10
Перрері Фармачеутічі СРЛ
635,88
Економія при броні: -123,74 грн
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 36
3.4 км
Лекарніта розчин для ін'єкцій 1 г/5 мл ампула 5 мл №5
Перрері Фармачеутічі СРЛ
214,84
Економія при броні: -33,51 грн
Лекарніта® флакон 10 мл №10
Перрері Фармачеутічі СРЛ
626,34
Економія при броні: -114,33 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 40
3.5 км
Лекарніта розчин для ін'єкцій 1 г/5 мл ампула 5 мл №5
Перрері Фармачеутічі СРЛ
324,82
Економія при броні: -52,83 грн
Лекарніта® флакон 10 мл №10
Перрері Фармачеутічі СРЛ
631,32
Економія при броні: -119,31 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Робоча, 172
3.5 км
Лекарніта® флакон 10 мл №10
Перрері Фармачеутічі СРЛ
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Набережна Заводська, 73-Д
3.5 км
Лекарніта розчин для ін'єкцій 1 г/5 мл ампула 5 мл №5
Перрері Фармачеутічі СРЛ
519,90 грн
Лекарніта® флакон 10 мл №10
Перрері Фармачеутічі СРЛ
558,25
Економія при броні: -20,95 грн
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 95
3.6 км
Лекарніта розчин для ін'єкцій 1 г/5 мл ампула 5 мл №5
Перрері Фармачеутічі СРЛ
519,90 грн
Лекарніта® флакон 10 мл №10
Перрері Фармачеутічі СРЛ
588,30 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Дніпро, вул. Робоча, 178
3.6 км
Лекарніта розчин для ін'єкцій 1 г/5 мл ампула 5 мл №5
Перрері Фармачеутічі СРЛ
519,90 грн
Лекарніта® флакон 10 мл №10
Перрері Фармачеутічі СРЛ
588,30 грн
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 18:00
Дніпро, вул. Кондратюка Юрія, 1
3.7 км
Лекарніта розчин для ін'єкцій 1 г/5 мл ампула 5 мл №5
Перрері Фармачеутічі СРЛ
519,90 грн
Лекарніта® флакон 10 мл №10
Перрері Фармачеутічі СРЛ
607,89
Економія при броні: -21,52 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Кондратюка Юрія, 2
3.8 км
Лекарніта розчин для ін'єкцій 1 г/5 мл ампула 5 мл №5
Перрері Фармачеутічі СРЛ
549,77
Економія при броні: -96,34 грн
Лекарніта® флакон 10 мл №10
Перрері Фармачеутічі СРЛ
622,38
Економія при броні: -36,01 грн