Чернігів (адресу не вказано)
Доступно в 62 аптеках у Чернігів
Аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 45
0.1 км
Лекарніта розчин для ін'єкцій 1 г/5 мл ампула 5 мл №5
Перрері Фармачеутічі СРЛ
530,80
Економія при броні: -56,70 грн
Лекарніта® флакон 10 мл №10
Перрері Фармачеутічі СРЛ
602,00
Економія при броні: -72,90 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 47
0.1 км
Лекарніта розчин для ін'єкцій 1 г/5 мл ампула 5 мл №5
Перрері Фармачеутічі СРЛ
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. П'ятницька, 50
0.3 км
Лекарніта розчин для ін'єкцій 1 г/5 мл ампула 5 мл №5
Перрері Фармачеутічі СРЛ
519,70
Економія при броні: -45,60 грн
Лекарніта® флакон 10 мл №10
Перрері Фармачеутічі СРЛ
588,30 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 32
0.3 км
Лекарніта розчин для ін'єкцій 1 г/5 мл ампула 5 мл №5
Перрері Фармачеутічі СРЛ
519,90 грн
Лекарніта® флакон 10 мл №10
Перрері Фармачеутічі СРЛ
602,00
Економія при броні: -72,90 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 35
0.3 км
Лекарніта розчин для ін'єкцій 1 г/5 мл ампула 5 мл №5
Перрері Фармачеутічі СРЛ
546,88
Економія при броні: -87,48 грн
Лекарніта® флакон 10 мл №10
Перрері Фармачеутічі СРЛ
637,14
Економія при броні: -50,63 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Реміснича, 57
0.4 км
Лекарніта розчин для ін'єкцій 1 г/5 мл ампула 5 мл №5
Перрері Фармачеутічі СРЛ
519,90 грн
Лекарніта® флакон 10 мл №10
Перрері Фармачеутічі СРЛ
588,30 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 35
0.4 км
Лекарніта розчин для ін'єкцій 1 г/5 мл ампула 5 мл №5
Перрері Фармачеутічі СРЛ
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Чернігів, вул. Реміснича, 53
0.4 км
Лекарніта розчин для ін'єкцій 1 г/5 мл ампула 5 мл №5
Перрері Фармачеутічі СРЛ
519,90 грн
Лекарніта® флакон 10 мл №10
Перрері Фармачеутічі СРЛ
639,00
Економія при броні: -52,49 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 50
0.5 км
Лекарніта розчин для ін'єкцій 1 г/5 мл ампула 5 мл №5
Перрері Фармачеутічі СРЛ
519,70
Економія при броні: -45,60 грн
Лекарніта® флакон 10 мл №10
Перрері Фармачеутічі СРЛ
588,30 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Чернігів, просп. Перемоги, 82
0.5 км
Лекарніта розчин для ін'єкцій 1 г/5 мл ампула 5 мл №5
Перрері Фармачеутічі СРЛ
519,90 грн
Лекарніта® флакон 10 мл №10
Перрері Фармачеутічі СРЛ
588,30 грн
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 82
0.5 км
Лекарніта розчин для ін'єкцій 1 г/5 мл ампула 5 мл №5
Перрері Фармачеутічі СРЛ
519,90 грн
Лекарніта® флакон 10 мл №10
Перрері Фармачеутічі СРЛ
481,60
Економія при броні: -58,32 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 82
0.5 км
Лекарніта розчин для ін'єкцій 1 г/5 мл ампула 5 мл №5
Перрері Фармачеутічі СРЛ
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 93
0.6 км
Лекарніта розчин для ін'єкцій 1 г/5 мл ампула 5 мл №5
Перрері Фармачеутічі СРЛ
547,44
Економія при броні: -69,07 грн
Лекарніта® флакон 10 мл №10
Перрері Фармачеутічі СРЛ
619,74
Економія при броні: -32,92 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 73
0.6 км
Лекарніта розчин для ін'єкцій 1 г/5 мл ампула 5 мл №5
Перрері Фармачеутічі СРЛ
560,95
Економія при броні: -83,11 грн
Лекарніта® флакон 10 мл №10
Перрері Фармачеутічі СРЛ
645,62
Економія при броні: -59,28 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Мстиславська, 20
0.7 км
Лекарніта розчин для ін'єкцій 1 г/5 мл ампула 5 мл №5
Перрері Фармачеутічі СРЛ
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 71
0.7 км
Лекарніта розчин для ін'єкцій 1 г/5 мл ампула 5 мл №5
Перрері Фармачеутічі СРЛ
519,90 грн
Лекарніта® флакон 10 мл №10
Перрері Фармачеутічі СРЛ
588,30 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 104
0.7 км
Лекарніта розчин для ін'єкцій 1 г/5 мл ампула 5 мл №5
Перрері Фармачеутічі СРЛ
540,54
Економія при броні: -75,47 грн
Лекарніта® флакон 10 мл №10
Перрері Фармачеутічі СРЛ
624,30
Економія при броні: -37,98 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 103
0.7 км
Лекарніта розчин для ін'єкцій 1 г/5 мл ампула 5 мл №5
Перрері Фармачеутічі СРЛ
519,90 грн
Лекарніта® флакон 10 мл №10
Перрері Фармачеутічі СРЛ
588,30 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Національної Гвардії, 1
0.7 км
Лекарніта розчин для ін'єкцій 1 г/5 мл ампула 5 мл №5
Перрері Фармачеутічі СРЛ
530,80
Економія при броні: -56,70 грн
Лекарніта® флакон 10 мл №10
Перрері Фармачеутічі СРЛ
607,70
Економія при броні: -78,60 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 89
0.8 км
Лекарніта розчин для ін'єкцій 1 г/5 мл ампула 5 мл №5
Перрері Фармачеутічі СРЛ
546,83
Економія при броні: -74,51 грн
Лекарніта® флакон 10 мл №10
Перрері Фармачеутічі СРЛ
561,69
Економія при броні: -34,56 грн