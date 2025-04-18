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Депресан (Depresan)
Депресан (Depresan)
Одеса
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Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється за 10 хв
Овідіополь, вул. Вертелецького, 20-Б
32.8 км
Депресан таблетки, вкриті плівковою оболонкою 10 мг блістер №30
Здоров'я народу
304,35
грн
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Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється за 10 хв
Ананьїв, вул. Соборна, 29/2
147.9 км
Депресан таблетки, вкриті плівковою оболонкою 10 мг блістер №30
Здоров'я народу
273,58
грн
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Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кропивницький, вул. Незалежності, 9-А
251.1 км
Депресан таблетки, вкриті плівковою оболонкою 10 мг блістер №30
Здоров'я народу
215,77
Економія при броні:
-0,13 грн
215,64
грн
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Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Теплик, вул. Стуса Василя, 12
252.4 км
Депресан таблетки, вкриті плівковою оболонкою 10 мг блістер №30
Здоров'я народу
109,69
грн
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Подорожник
Відчинено
Зачиняється за 10 хв
Кропивницький, вул. Соборна, 36
252.7 км
Депресан таблетки, вкриті плівковою оболонкою 10 мг блістер №30
Здоров'я народу
323,50
Економія при броні:
-0,20 грн
323,30
грн
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Подорожник
Відчинено
Зачиняється за 10 хв
Кропивницький, вул. Гоголя, 80-Ж
254.1 км
Депресан таблетки, вкриті плівковою оболонкою 10 мг блістер №30
Здоров'я народу
323,30
грн
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Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Кропивницький, вул. Чобану Степана, 22-Г
257.2 км
Депресан таблетки, вкриті плівковою оболонкою 10 мг блістер №30
Здоров'я народу
107,66
грн
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Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється за 10 хв
Кропивницький, вул. Чобану Степана, 22-Б
257.2 км
Депресан таблетки, вкриті плівковою оболонкою 10 мг блістер №30
Здоров'я народу
270,69
грн
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Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Вільногірськ, вул. Центральна, 41
334.1 км
Депресан таблетки, вкриті плівковою оболонкою 10 мг блістер №30
Здоров'я народу
323,10
грн
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Подорожник
Відчинено
Зачиняється за 10 хв
Сквира, вул. Соборна, 12
369.0 км
Депресан таблетки, вкриті плівковою оболонкою 10 мг блістер №30
Здоров'я народу
325,30
грн
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Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Моторобудівників, 64
372.4 км
Депресан таблетки, вкриті плівковою оболонкою 10 мг блістер №30
Здоров'я народу
256,61
Економія при броні:
-20,90 грн
235,72
грн
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Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кам'янське, вул. Прибережна, 6-В
373.4 км
Депресан таблетки, вкриті плівковою оболонкою 10 мг блістер №30
Здоров'я народу
325,30
грн
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Подорожник
Відчинено
Зачиняється за 10 хв
Кам'янське, бульв. Будівельників, 1-Д
374.2 км
Депресан таблетки, вкриті плівковою оболонкою 10 мг блістер №30
Здоров'я народу
325,30
грн
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Подорожник
Відчинено
Зачиняється за 10 хв
Дніпро, вул. Калинова, 1
399.5 км
Депресан таблетки, вкриті плівковою оболонкою 10 мг блістер №30
Здоров'я народу
325,30
грн
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Подорожник
Відчинено
Зачиняється за 10 хв
Чернівці, пров. Ентузіастів, 14
407.6 км
Депресан таблетки, вкриті плівковою оболонкою 10 мг блістер №30
Здоров'я народу
354,40
грн
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Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється за 10 хв
Васильків, вул. Грушевського Михайла, 31
411.8 км
Депресан таблетки, вкриті плівковою оболонкою 10 мг блістер №30
Здоров'я народу
296,64
грн
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Аптека бам
Відчинено
Зачиняється за 10 хв
Самар, вул. Гетьманська, 19
417.6 км
Депресан таблетки, вкриті плівковою оболонкою 10 мг блістер №30
Здоров'я народу
325,30
грн
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Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Хмельницький, вул. Проскурівська, 21/31
427.5 км
Депресан таблетки, вкриті плівковою оболонкою 10 мг блістер №30
Здоров'я народу
333,70
грн
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Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Городок, вул. Шевченка Тараса, 40/1
428.6 км
Депресан таблетки, вкриті плівковою оболонкою 10 мг блістер №30
Здоров'я народу
221,38
грн
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Подорожник
Відчинено
Зачиняється за 10 хв
Хмельницький, вул. Шухевича Романа, 1/1
429.6 км
Депресан таблетки, вкриті плівковою оболонкою 10 мг блістер №30
Здоров'я народу
324,80
грн
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