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Депресан (Depresan)
Депресан (Depresan)
Львів
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Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Луцьк, просп. Відродження, 26-А
140.6 км
Депресан таблетки, вкриті плівковою оболонкою 10 мг блістер №30
Здоров'я народу
243,79
Економія при броні:
-5,87 грн
237,92
грн
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Подорожник
Відчинено
Зачиняється за 43 хв
Городок, вул. Шевченка Тараса, 40/1
198.6 км
Депресан таблетки, вкриті плівковою оболонкою 10 мг блістер №30
Здоров'я народу
221,38
грн
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Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Хмельницький, вул. Шухевича Романа, 1/1
216.6 км
Депресан таблетки, вкриті плівковою оболонкою 10 мг блістер №30
Здоров'я народу
324,80
грн
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Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється за 43 хв
Хмельницький, вул. Проскурівська, 21/31
218.6 км
Депресан таблетки, вкриті плівковою оболонкою 10 мг блістер №30
Здоров'я народу
348,10
грн
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Свк фарм
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Шепетівка, вул. Захисників України, 85
219.9 км
Депресан таблетки, вкриті плівковою оболонкою 10 мг блістер №30
Здоров'я народу
301,00
Економія при броні:
-9,03 грн
291,97
грн
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Авк фарм
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Шепетівка, вул. Захисників України, 85
219.9 км
Депресан таблетки, вкриті плівковою оболонкою 10 мг блістер №30
Здоров'я народу
101,23
Економія при броні:
-3,04 грн
98,20
грн
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Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Чернівці, пров. Ентузіастів, 14
225.1 км
Депресан таблетки, вкриті плівковою оболонкою 10 мг блістер №30
Здоров'я народу
354,40
грн
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Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Сквира, вул. Соборна, 12
405.4 км
Депресан таблетки, вкриті плівковою оболонкою 10 мг блістер №30
Здоров'я народу
325,30
грн
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Подорожник
Відчинено
Зачиняється за 43 хв
Теплик, вул. Стуса Василя, 12
435.6 км
Депресан таблетки, вкриті плівковою оболонкою 10 мг блістер №30
Здоров'я народу
109,69
грн
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Подорожник
Відчинено
Зачиняється за 43 хв
Гореничі, вул. Соборна, 198-А
445.6 км
Депресан таблетки, вкриті плівковою оболонкою 10 мг блістер №30
Здоров'я народу
350,30
грн
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Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Васильків, вул. Грушевського Михайла, 31
451.1 км
Депресан таблетки, вкриті плівковою оболонкою 10 мг блістер №30
Здоров'я народу
296,64
грн
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Ощад аптека
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Київ, пл. Оболонська, 4
467.3 км
Депресан таблетки, вкриті плівковою оболонкою 10 мг блістер №30
Здоров'я народу
121,11
Економія при броні:
-2,33 грн
118,78
грн
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Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Героїв Дніпра, 67-А
468.3 км
Депресан таблетки, вкриті плівковою оболонкою 10 мг блістер №30
Здоров'я народу
246,26
Економія при броні:
-9,56 грн
236,70
грн
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Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Ананьїв, вул. Соборна, 29/2
494.8 км
Депресан таблетки, вкриті плівковою оболонкою 10 мг блістер №30
Здоров'я народу
273,58
грн
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Аптека бам
Відчинено
Зачиняється за 43 хв
Кропивницький, вул. Незалежності, 9-А
613.7 км
Депресан таблетки, вкриті плівковою оболонкою 10 мг блістер №30
Здоров'я народу
215,77
Економія при броні:
-0,13 грн
215,64
грн
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Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кропивницький, вул. Соборна, 36
615.9 км
Депресан таблетки, вкриті плівковою оболонкою 10 мг блістер №30
Здоров'я народу
323,50
Економія при броні:
-0,20 грн
323,30
грн
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Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кропивницький, вул. Чобану Степана, 22-Б
616.5 км
Депресан таблетки, вкриті плівковою оболонкою 10 мг блістер №30
Здоров'я народу
270,69
грн
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Аптека бам
Відчинено
Зачиняється за 43 хв
Кропивницький, вул. Чобану Степана, 22-Г
616.5 км
Депресан таблетки, вкриті плівковою оболонкою 10 мг блістер №30
Здоров'я народу
107,66
грн
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Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кропивницький, вул. Гоголя, 80-Ж
617.3 км
Депресан таблетки, вкриті плівковою оболонкою 10 мг блістер №30
Здоров'я народу
323,30
грн
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Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Овідіополь, вул. Вертелецького, 20-Б
622.4 км
Депресан таблетки, вкриті плівковою оболонкою 10 мг блістер №30
Здоров'я народу
304,35
грн
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