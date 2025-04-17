Київ (адресу не вказано)
Доступно в 2 аптеках у Київ
Ощад аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, пл. Оболонська, 4
5.8 км
Депресан таблетки, вкриті плівковою оболонкою 10 мг блістер №30
Здоров'я народу
121,11
Економія при броні: -2,33 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Героїв Дніпра, 67-А
8.1 км
Депресан таблетки, вкриті плівковою оболонкою 10 мг блістер №30
Здоров'я народу
253,30
Економія при броні: -16,74 грн
В містах поряд
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Гореничі, вул. Соборна, 198-А
22.9 км
Депресан таблетки, вкриті плівковою оболонкою 10 мг блістер №30
Здоров'я народу
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Васильків, вул. Грушевського Михайла, 31
33.6 км
Депресан таблетки, вкриті плівковою оболонкою 10 мг блістер №30
Здоров'я народу
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Сквира, вул. Соборна, 12
100.6 км
Депресан таблетки, вкриті плівковою оболонкою 10 мг блістер №30
Здоров'я народу
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Теплик, вул. Стуса Василя, 12
206.4 км
Депресан таблетки, вкриті плівковою оболонкою 10 мг блістер №30
Здоров'я народу
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Ромни, вул. Руденка, 23
211.9 км
Депресан таблетки, вкриті плівковою оболонкою 10 мг блістер №30
Здоров'я народу
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кропивницький, вул. Чобану Степана, 22-Б
247.3 км
Депресан таблетки, вкриті плівковою оболонкою 10 мг блістер №30
Здоров'я народу
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Кропивницький, вул. Чобану Степана, 22-Г
247.3 км
Депресан таблетки, вкриті плівковою оболонкою 10 мг блістер №30
Здоров'я народу
Авк фарм
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Шепетівка, вул. Захисників України, 85
248.5 км
Депресан таблетки, вкриті плівковою оболонкою 10 мг блістер №30
Здоров'я народу
101,23
Економія при броні: -3,04 грн
Свк фарм
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Шепетівка, вул. Захисників України, 85
248.5 км
Депресан таблетки, вкриті плівковою оболонкою 10 мг блістер №30
Здоров'я народу
301,00
Економія при броні: -9,03 грн
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Кропивницький, вул. Незалежності, 9-А
249.1 км
Депресан таблетки, вкриті плівковою оболонкою 10 мг блістер №30
Здоров'я народу
215,77
Економія при броні: -0,13 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кропивницький, вул. Соборна, 36
249.8 км
Депресан таблетки, вкриті плівковою оболонкою 10 мг блістер №30
Здоров'я народу
323,50
Економія при броні: -0,20 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кропивницький, вул. Гоголя, 80-Ж
250.1 км
Депресан таблетки, вкриті плівковою оболонкою 10 мг блістер №30
Здоров'я народу
Ощад аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Шостка, вул. Свободи, 23
258.9 км
Депресан таблетки, вкриті плівковою оболонкою 10 мг блістер №30
Здоров'я народу
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Шостка, вул. Садовий бульвар, 16
259.2 км
Депресан таблетки, вкриті плівковою оболонкою 10 мг блістер №30
Здоров'я народу
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Хмельницький, вул. Проскурівська, 21/31
277.7 км
Депресан таблетки, вкриті плівковою оболонкою 10 мг блістер №30
Здоров'я народу
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Хмельницький, вул. Шухевича Романа, 1/1
278.9 км
Депресан таблетки, вкриті плівковою оболонкою 10 мг блістер №30
Здоров'я народу
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Ананьїв, вул. Соборна, 29/2
306.5 км
Депресан таблетки, вкриті плівковою оболонкою 10 мг блістер №30
Здоров'я народу
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Городок, вул. Шевченка Тараса, 40/1
317.1 км
Депресан таблетки, вкриті плівковою оболонкою 10 мг блістер №30
Здоров'я народу