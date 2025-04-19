Дніпро (адресу не вказано)
Доступно в 1 аптеках у Дніпро
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Калинова, 1
10.5 км
Депресан таблетки, вкриті плівковою оболонкою 10 мг блістер №30
Здоров'я народу
В містах поряд
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Самар, вул. Гетьманська, 19
28.9 км
Депресан таблетки, вкриті плівковою оболонкою 10 мг блістер №30
Здоров'я народу
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кам'янське, бульв. Будівельників, 1-Д
32.6 км
Депресан таблетки, вкриті плівковою оболонкою 10 мг блістер №30
Здоров'я народу
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кам'янське, вул. Прибережна, 6-В
32.9 км
Депресан таблетки, вкриті плівковою оболонкою 10 мг блістер №30
Здоров'я народу
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вільногірськ, вул. Центральна, 41
69.9 км
Депресан таблетки, вкриті плівковою оболонкою 10 мг блістер №30
Здоров'я народу
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Павлоград, вул. Верстатобудівельників, 5-Б
72.1 км
Депресан таблетки, вкриті плівковою оболонкою 10 мг блістер №30
Здоров'я народу
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Моторобудівників, 64
72.4 км
Депресан таблетки, вкриті плівковою оболонкою 10 мг блістер №30
Здоров'я народу
256,61
Економія при броні: -20,90 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кропивницький, вул. Чобану Степана, 22-Б
198.5 км
Депресан таблетки, вкриті плівковою оболонкою 10 мг блістер №30
Здоров'я народу
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кропивницький, вул. Чобану Степана, 22-Г
198.5 км
Депресан таблетки, вкриті плівковою оболонкою 10 мг блістер №30
Здоров'я народу
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кропивницький, вул. Гоголя, 80-Ж
198.7 км
Депресан таблетки, вкриті плівковою оболонкою 10 мг блістер №30
Здоров'я народу
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кропивницький, вул. Соборна, 36
200.4 км
Депресан таблетки, вкриті плівковою оболонкою 10 мг блістер №30
Здоров'я народу
323,50
Економія при броні: -0,20 грн
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кропивницький, вул. Незалежності, 9-А
202.8 км
Депресан таблетки, вкриті плівковою оболонкою 10 мг блістер №30
Здоров'я народу
215,77
Економія при броні: -0,13 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Ромни, вул. Руденка, 23
275.2 км
Депресан таблетки, вкриті плівковою оболонкою 10 мг блістер №30
Здоров'я народу
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Ананьїв, вул. Соборна, 29/2
380.6 км
Депресан таблетки, вкриті плівковою оболонкою 10 мг блістер №30
Здоров'я народу
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Теплик, вул. Стуса Василя, 12
384.5 км
Депресан таблетки, вкриті плівковою оболонкою 10 мг блістер №30
Здоров'я народу
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Васильків, вул. Грушевського Михайла, 31
387.5 км
Депресан таблетки, вкриті плівковою оболонкою 10 мг блістер №30
Здоров'я народу
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Шостка, вул. Садовий бульвар, 16
392.9 км
Депресан таблетки, вкриті плівковою оболонкою 10 мг блістер №30
Здоров'я народу
Ощад аптека
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Шостка, вул. Свободи, 23
393.5 км
Депресан таблетки, вкриті плівковою оболонкою 10 мг блістер №30
Здоров'я народу
Ощад аптека
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Київ, пл. Оболонська, 4
393.9 км
Депресан таблетки, вкриті плівковою оболонкою 10 мг блістер №30
Здоров'я народу
121,11
Економія при броні: -2,33 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Героїв Дніпра, 67-А
394.7 км
Депресан таблетки, вкриті плівковою оболонкою 10 мг блістер №30
Здоров'я народу
245,46
Економія при броні: -8,83 грн