Всі аптеки України
ATC-класифікаціяЗАСОБИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА СЕРЦЕВО-СУДИННУ СИСТЕМУАНТАГОНІСТИ КАЛЬЦІЮАНТАГОНІСТИ КАЛЬЦІЮ В КОМБІНАЦІЇ З ДІУРЕТИКАМИАнтагоністи кальцію та діуретикиАмлодипін і діуретикиАрифам® 1,5 мг/5 мгЦіни в аптеках

Арифам® 1,5 мг/5 мг таблетки з модифікованим вивільненням 1,5 мг + 5 мг блістер, №30 - Харків (298001) Лікарський препарат - ціни

  • Про препарат
  • Ціни
  • Карта
Харків (адресу не вказано)
Доступно в 390 аптеках
Аптека оптових цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється за 35 хв
Харків, вул. Руставелі Шота, 10
Всього: упаковка (2)
231,42 грн
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 42
Всього: упаковка (1)
198,12 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 40
Всього: упаковка (2)
236,86
Економія: -30,04 грн
206,82 грн
Аптека 9-1-1
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 2-А
Всього: упаковка (2)
231,06 грн
Аптека 9-1-1
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 20
Всього: упаковка (1)
217,74 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 10
Всього: упаковка (4), блістер (1)
255,70
Економія: -50,05 грн
205,65 грн
Аптека оптових цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 99
Всього: упаковка (1), блістер (1)
230,98 грн
Перша аптека
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Конституції, 20
Всього: упаковка (2), блістер (1)
230,26 грн
Аптека доброго дня
Детальніше
Відчинено Зачиняється за 35 хв
Харків, вул. Сумська, 6
Всього: упаковка (1)
250,10
Економія: -48,70 грн
201,40 грн
Аптека 9-1-1
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Конституції, 1
Всього: упаковка (3)
232,84 грн
1 соціальна аптека
Детальніше
Відчинено Зачиняється за 35 хв
Харків, пл. Захисників України, 7/8
Всього: упаковка (1)
242,00
Економія: -38,40 грн
203,60 грн
Подорожник
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Конституції, 1
Всього: упаковка (2)
227,15
Економія: -25,63 грн
201,52 грн
Аптека 9-1-1
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Молочна, 6
Всього: упаковка (2)
231,64 грн
Аптека низькі ціни №1
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Малом'ясницька, 9/11
Всього: упаковка (3)
231,78 грн
Економна аптека
Детальніше
Відчинено Зачиняється за 35 хв
Харків, пл. Захисників України, 7/8
Всього: упаковка (1)
210,01 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Захисників України, 7/8
Всього: упаковка (8)
255,36
Економія: -49,70 грн
205,66 грн
Аптека оптових цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, пл. Захисників України, 5/6
Всього: упаковка (3)
220,02 грн
Аптека оптових цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Нетіченська, 25
Всього: упаковка (1), блістер (1)
231,38 грн
Аптека 9-1-1
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сумська, 23/34
Всього: упаковка (1)
230,84 грн
Аптека 9-1-1
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Вернадського Академіка, 14
Всього: упаковка (3)
227,80 грн