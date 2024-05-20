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Арифам® 1,5 мг/10 мг таблетки з модифікованим вивільненням 1,5 мг + 10 мг блістер, №30 - Запоріжжя (297997) Лікарський препарат - ціни

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Запоріжжя (адресу не вказано)
Доступно в 185 аптеках
Народна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Апухтіна Дмитра, 27
Всього: упаковка (226)
Наявність на 2024-05-22 - 16:00
246,10 грн
Народна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Сєдова, 3
Всього: таблетки з модифікованим вивільненням (15)
266,00
Економія: -34,80 грн
231,20 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, пл. Профспілок, 3
Всього: таблетки з модифікованим вивільненням (15)
283,11
Економія: -38,98 грн
244,13 грн
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 152
Всього: упаковка (226)
Наявність на 2024-05-22 - 14:00
246,10 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Запоріжжя, вул. Гагаріна, 4
Всього: упаковка (1)
240,30 грн
Аптека інтернет цін
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Запоріжжя, просп. Соборний, 129
Всього: упаковка (2)
266,00
Економія: -34,80 грн
231,20 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється за 52 хв
Запоріжжя, вул. Українська, 42
Всього: упаковка (2), блістер (1)
248,10 грн
Аптека інтернет цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Українська, 57
Всього: упаковка (226)
Наявність на 2024-05-22 - 15:00
246,10 грн
Аптека бам
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Відчинено Зачиняється за 52 хв
Запоріжжя, просп. Соборний, 109
Всього: упаковка (1)
248,99
Економія: -17,32 грн
231,67 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється за 52 хв
Запоріжжя, вул. Яценка, 2
Всього: упаковка (1)
261,28 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Іванова, 2-Б
Всього: упаковка (2), блістер (1)
265,84
Економія: -18,03 грн
247,81 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Іванова, 2-Б
Всього: блістер (1)
261,84 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 144
Всього: упаковка (1)
241,50 грн
Народна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Рекордна, 32
Всього: упаковка (226)
Наявність на 2024-05-22 - 16:00
246,10 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, перех. Патріотична / Перемоги, 86/121
Всього: упаковка (1)
272,48
Економія: -36,69 грн
235,79 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 22 хв
Запоріжжя, просп. Соборний, 87/3
Всього: упаковка (1), блістер (1)
262,99
Економія: -26,31 грн
236,68 грн
1 соціальна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Перемоги, 119
Всього: упаковка (1)
260,70
Економія: -26,60 грн
234,10 грн
Народна аптека
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Запоріжжя, вул. Перемоги, 80
Всього: упаковка (226)
Наявність на 2024-05-22 - 15:00
246,10 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 52 хв
Запоріжжя, просп. Соборний, 149
Всього: упаковка (3), блістер (1)
288,31
Економія: -55,26 грн
233,05 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 52 хв
Запоріжжя, вул. Патріотична, 70
Всього: упаковка (1)
251,57
Економія: -11,77 грн
239,80 грн