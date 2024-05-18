Арифам® 1,5 мг/10 мг таблетки з модифікованим вивільненням 1,5 мг + 10 мг блістер, №30 - Харків (297997) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 327 аптеках
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Всього: блістер (1)
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Харків, вул. Сковороди Григорія, 2-А
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Харків, вул. Дарвіна, 1
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 10
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 99
Перша аптека
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Всього: упаковка (2), блістер (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Конституції, 20
Перша аптека
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Всього: упаковка (1), блістер (1)
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Харків, пл. Конституції, 20
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Всього: упаковка (1), блістер (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Конституції, 1
1 соціальна аптека
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Всього: упаковка (3)
Відчинено Зачиняється за 35 хв
Харків, пл. Захисників України, 7/8
Подорожник
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Всього: упаковка (81)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Конституції, 1
Наявність на 2024-05-21 - 20:00
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Молочна, 6
Аптека низькі ціни №1
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Малом'ясницька, 9/11
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (4)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Захисників України, 7/8
Аптека оптових цін
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, пл. Захисників України, 5/6
Аптека оптових цін
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Нетіченська, 25
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сумська, 23/34
Аптека 9-1-1
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Всього: блістер (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Вернадського Академіка, 14
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (1)
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Харків, пл. Захисників України, 1
Аптека 9-1-1
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Всього: блістер (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Вернадського Академіка, 18
Аптека копійка
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67