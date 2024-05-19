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Аттенто® 40/10 таблетки, вкриті плівковою оболонкою 40 мг + 10 мг блістер, №28 - Львів (295261) Лікарський препарат - ціни

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Львів (адресу не вказано)
Доступно в 134 аптеках
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
Всього: упаковка (1)
606,68 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
Всього: упаковка (103)
Наявність на 2024-05-21 - 19:00
668,70 грн
Аптека бам
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Клепарівська, 4
Всього: упаковка (3)
715,99
Економія: -84,43 грн
631,56 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Городоцька, 72
Всього: упаковка (1)
617,94 грн
Swiss pharmacy
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Дорошенка, 8
Всього: упаковка (1)
707,39 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Джерельна, 1
Всього: упаковка (2)
773,99
Економія: -142,43 грн
631,56 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Шпитальна, 9
Всього: упаковка (1)
699,99
Економія: -68,43 грн
631,56 грн
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Городоцька, 80
Всього: упаковка (103)
Наявність на 2024-05-21 - 16:00
668,70 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, просп. Свободи, 5
Всього: упаковка (1), блістер (1)
822,70
Економія: -180,50 грн
642,20 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Шпитальна, 8
Всього: упаковка (1)
728,02
Економія: -77,46 грн
650,56 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Городоцька, 3
Всього: таблетки, вкриті плівковою оболонкою (14)
666,00 грн
Аптека бам
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Зачинено Відчиняється о 07:45
Львів, вул. Городоцька, 82
Всього: упаковка (1)
692,99
Економія: -61,43 грн
631,56 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється за 50 хв
Львів, просп. Свободи, 49
Всього: упаковка (1)
664,99
Економія: -33,43 грн
631,56 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, просп. Свободи, 49
Всього: упаковка (103)
Наявність на 2024-05-21 - 16:00
668,70 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється за 50 хв
Львів, пл. Міцкевича, 6/7
Всього: упаковка (2)
699,99
Економія: -68,43 грн
631,56 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, пл. Міцкевича, 5
Всього: упаковка (1)
610,12 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Шевченка Тараса, 17
Всього: упаковка (1)
695,99
Економія: -64,43 грн
631,56 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Куліша, 15
Всього: упаковка (103)
Наявність на 2024-05-21 - 20:00
668,70 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Бандери Степана, 71
Всього: упаковка (2)
666,00 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Русових, 1
Всього: упаковка (1)
775,99
Економія: -144,43 грн
631,56 грн