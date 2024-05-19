Аттенто® 40/10 таблетки, вкриті плівковою оболонкою 40 мг + 10 мг блістер, №28 - Львів (295261) Лікарський препарат - ціни
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Львів, вул. Шпитальна, 8
D.s.
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Всього: таблетки, вкриті плівковою оболонкою (14)
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Львів, просп. Свободи, 49
Наявність на 2024-05-21 - 16:00
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Львів, пл. Міцкевича, 6/7
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Львів, вул. Бандери Степана, 71
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