Аттенто® 40/10 таблетки, вкриті плівковою оболонкою 40 мг + 10 мг блістер, №28 - Харків (295261) Лікарський препарат - ціни
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Всього: упаковка (19)
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Харків, вул. Сковороди Григорія, 10
Наявність на 2024-05-21 - 18:00
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Харків, просп. Героїв Харкова, 99
Перша аптека
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Харків, пл. Конституції, 20
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Харків, пл. Конституції, 20
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Харків, пл. Конституції, 1
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Харків, пл. Конституції, 1
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Харків, вул. Молочна, 6
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Всього: таблетки, вкриті плівковою оболонкою (14)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Захисників України, 7/8
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, пл. Захисників України, 5/6
Аптека 9-1-1
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Всього: блістер (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Вернадського Академіка, 14
Аптека копійка
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Всього: таблетки, вкриті плівковою оболонкою (14)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 74
Подорожник
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Гагаріна, 26
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 137
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, пров. Мовчанівський, 12
Аптека 9-1-1
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Всього: блістер (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Різдвяна, 29-Б
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 19:30
Харків, вул. Різдвяна, 29-Б
Аптека копійка
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 19:30
Харків, пров. Пискунівський, 4-А