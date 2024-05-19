Всі аптеки України
ATC-класифікаціяЗАСОБИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА СЕРЦЕВО-СУДИННУ СИСТЕМУЗАСОБИ, ЩО ДІЮТЬ НА РЕНІН-АНГІОТЕНЗИНОВУ СИСТЕМУКОМБІНОВАНІ ПРЕПАРАТИ БЛОКАТОРІВ РЕЦЕПТОРІВ АНГІОТЕНЗИНУ IIБлокатори рецепторів ангіотензину II та блокатори кальцієвих каналівОлмесартан медоксоміл і амлодипінАттенто® 20/5Ціни в аптеках

Аттенто® 20/5 таблетки, вкриті плівковою оболонкою 20 мг + 5 мг блістер, №28 - Львів (295259) Лікарський препарат - ціни

  • Про препарат
  • Ціни
  • Карта
Львів (адресу не вказано)
Доступно в 91 аптеці
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
Всього: упаковка (1)
558,91 грн
Аптека бам
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Клепарівська, 4
Всього: упаковка (1)
648,99
Економія: -60,91 грн
588,08 грн
Подорожник
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Шпитальна, 9
Всього: упаковка (1)
616,99
Економія: -28,91 грн
588,08 грн
Аптека шар@
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Городоцька, 80
Всього: упаковка (1)
625,77
Економія: -29,97 грн
595,80 грн
Аптека доброго дня
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, просп. Свободи, 5
Всього: упаковка (1), блістер (1)
751,40
Економія: -167,00 грн
584,40 грн
Аптека бам
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 07:45
Львів, вул. Городоцька, 82
Всього: упаковка (2)
641,99
Економія: -53,91 грн
588,08 грн
Подорожник
Детальніше
Відчинено Зачиняється за 50 хв
Львів, просп. Свободи, 49
Всього: упаковка (1)
625,99
Економія: -37,91 грн
588,08 грн
Подорожник
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, просп. Свободи, 49
Всього: упаковка (3)
629,99
Економія: -41,91 грн
588,08 грн
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, пл. Міцкевича, 5
Всього: упаковка (1)
586,56 грн
Подорожник
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Шевченка Тараса, 17
Всього: упаковка (2)
649,99
Економія: -61,91 грн
588,08 грн
Подорожник
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Куліша, 15
Всього: таблетки, вкриті плівковою оболонкою (14)
709,99
Економія: -121,91 грн
588,08 грн
Подорожник
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Русових, 1
Всього: упаковка (2)
708,99
Економія: -120,91 грн
588,08 грн
Подорожник
Детальніше
Відчинено Зачиняється за 50 хв
Львів, просп. Чорновола В'ячеслава, 2-Б
Всього: таблетки, вкриті плівковою оболонкою (14)
747,99
Економія: -159,91 грн
588,08 грн
D.s.
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 09:00
Львів, просп. Шевченка Тараса, 22
Всього: упаковка (1)
606,00 грн
Подорожник
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Чупринки Генерала, 45
Всього: упаковка (1)
641,99
Економія: -53,91 грн
588,08 грн
Подорожник
Детальніше
Відчинено Зачиняється за 50 хв
Львів, пл. Соборна, 17
Всього: упаковка (3)
727,99
Економія: -139,91 грн
588,08 грн
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Куліша, 47
Всього: упаковка (1)
560,47 грн
Подорожник
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Городоцька, 149
Всього: упаковка (1)
614,99
Економія: -26,91 грн
588,08 грн
Аптека бам
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, пл. Липнева, 10
Всього: упаковка (2)
618,99
Економія: -30,91 грн
588,08 грн
Аптека доброго дня
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Городоцька, 153
Всього: упаковка (1)
641,00
Економія: -56,60 грн
584,40 грн