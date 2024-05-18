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Аттенто® 20/5 таблетки, вкриті плівковою оболонкою 20 мг + 5 мг блістер, №28 - Харків (295259) Лікарський препарат - ціни

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Харків (адресу не вказано)
Доступно в 64 аптеках
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 10
Всього: упаковка (2)
651,11
Економія: -37,88 грн
613,23 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Конституції, 1
Всього: упаковка (1)
624,99
Економія: -39,67 грн
585,32 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Захисників України, 7/8
Всього: упаковка (2)
650,24
Економія: -28,24 грн
622,00 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67
Всього: упаковка (2)
666,03
Економія: -25,13 грн
640,90 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Гагаріна, 26
Всього: упаковка (2)
649,99
Економія: -64,67 грн
585,32 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 19:30
Харків, пров. Пискунівський, 4-А
Всього: таблетки, вкриті плівковою оболонкою (14)
725,53
Економія: -108,12 грн
617,41 грн
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється о 19:30
Харків, вул. Сумська, 71
Всього: упаковка (2)
630,94
Економія: -26,94 грн
604,00 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сумська, 69
Всього: упаковка (1)
560,35 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сумська, 73
Всього: упаковка (3)
732,40
Економія: -147,80 грн
584,60 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 19:30
Харків, просп. Гагаріна, 84
Всього: упаковка (1)
594,00 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється за 35 хв
Харків, вул. Культури, 8
Всього: упаковка (1)
738,70
Економія: -154,10 грн
584,60 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 60
Всього: упаковка (1)
687,20
Економія: -28,90 грн
658,30 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 19:30
Харків, вул. Космічна, 23
Всього: таблетки, вкриті плівковою оболонкою (14)
728,50
Економія: -133,58 грн
594,92 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 35 хв
Харків, вул. Богомольця Академіка, 4
Всього: таблетки, вкриті плівковою оболонкою (14)
687,48
Економія: -71,77 грн
615,71 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Науки, 23
Всього: упаковка (1)
677,88
Економія: -66,28 грн
611,60 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Науки, 38
Всього: упаковка (3)
624,99
Економія: -39,67 грн
585,32 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 134
Всього: упаковка (1)
698,06
Економія: -52,84 грн
645,22 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 123
Всього: упаковка (1)
559,44 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Отакара Яроша, 21
Всього: упаковка (1)
561,40 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Харків, просп. Гагаріна, 167
Всього: таблетки, вкриті плівковою оболонкою (14)
702,57
Економія: -95,60 грн
606,97 грн