Аттенто® 20/5 таблетки, вкриті плівковою оболонкою 20 мг + 5 мг блістер, №28 - Харків (295259) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 64 аптеках
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Всього: упаковка (2)
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Харків, вул. Сковороди Григорія, 10
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Конституції, 1
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Захисників України, 7/8
Аптека копійка
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67
Подорожник
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Гагаріна, 26
Аптека копійка
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Всього: таблетки, вкриті плівковою оболонкою (14)
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Харків, пров. Пискунівський, 4-А
Аптека шар@
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 19:30
Харків, вул. Сумська, 71
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Харків, вул. Сумська, 69
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Всього: упаковка (3)
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Харків, вул. Сумська, 73
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 19:30
Харків, просп. Гагаріна, 84
Аптека доброго дня
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється за 35 хв
Харків, вул. Культури, 8
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 60
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Всього: таблетки, вкриті плівковою оболонкою (14)
Відчинено Зачиняється о 19:30
Харків, вул. Космічна, 23
Аптека низьких цін
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Всього: таблетки, вкриті плівковою оболонкою (14)
Відчинено Зачиняється за 35 хв
Харків, вул. Богомольця Академіка, 4
Аптека копійка
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Науки, 23
Подорожник
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Всього: упаковка (3)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Науки, 38
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 134
Бажаємо здоров'я
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 123
Бажаємо здоров'я
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Отакара Яроша, 21
Аптека низьких цін
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Всього: таблетки, вкриті плівковою оболонкою (14)
Відчинено Зачиняється о 20:30
Харків, просп. Гагаріна, 167