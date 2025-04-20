Запоріжжя (адресу не вказано)
Доступно в 80 аптеках у Запоріжжя
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється за 6 хв
Запоріжжя, пл. Профспілок, 3
2.3 км
Лаферомакс супозиторії 1000000 МО контурна чарункова упаковка №10
ФЗ Біофарма
546,96
Економія при броні: -22,53 грн
Лаферомакс супозиторії 3000000 МО контурна чарункова упаковка №10
ФЗ Біофарма
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 129
2.6 км
Лаферомакс супозиторії 1000000 МО контурна чарункова упаковка №10
ФЗ Біофарма
570,20
Економія при броні: -56,60 грн
Лаферомакс супозиторії 3000000 МО контурна чарункова упаковка №10
ФЗ Біофарма
890,00
Економія при броні: -92,40 грн
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється за 6 хв
Запоріжжя, вул. Українська, 57
2.6 км
Лаферомакс супозиторії 1000000 МО контурна чарункова упаковка №10
ФЗ Біофарма
287,00
Економія при броні: -27,70 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється за 6 хв
Запоріжжя, вул. Іванова, 2-Б
2.8 км
Лаферомакс супозиторії 1000000 МО контурна чарункова упаковка №10
ФЗ Біофарма
539,75
Економія при броні: -16,74 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчиняється за 6 хв
Запоріжжя, просп. Соборний, 145
2.9 км
Лаферомакс супозиторії 1000000 МО контурна чарункова упаковка №10
ФЗ Біофарма
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється за 6 хв
Запоріжжя, просп. Соборний, 147
3.0 км
Лаферомакс супозиторії 1000000 МО контурна чарункова упаковка №10
ФЗ Біофарма
Лаферомакс супозиторії 3000000 МО контурна чарункова упаковка №10
ФЗ Біофарма
922,90
Економія при броні: -36,46 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється за 6 хв
Запоріжжя, просп. Соборний, 149
3.0 км
Лаферомакс супозиторії 1000000 МО контурна чарункова упаковка №10
ФЗ Біофарма
584,19
Економія при броні: -67,24 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється за 6 хв
Запоріжжя, вул. Патріотична, 70
3.0 км
Лаферомакс супозиторії 1000000 МО контурна чарункова упаковка №10
ФЗ Біофарма
557,62
Економія при броні: -34,03 грн
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється за 6 хв
Запоріжжя, просп. Соборний, 149
3.1 км
Лаферомакс супозиторії 1000000 МО контурна чарункова упаковка №10
ФЗ Біофарма
574,00
Економія при броні: -55,40 грн
Лаферомакс супозиторії 3000000 МО контурна чарункова упаковка №10
ФЗ Біофарма
868,89
Економія при броні: -63,49 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється за 6 хв
Запоріжжя, вул. Патріотична, 68-А
3.1 км
Лаферомакс супозиторії 1000000 МО контурна чарункова упаковка №10
ФЗ Біофарма
543,59
Економія при броні: -19,80 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Запоріжжя, перех. Незалежної України / Гончаренка Михайла, 66/5
3.2 км
Лаферомакс супозиторії 1000000 МО контурна чарункова упаковка №10
ФЗ Біофарма
530,94
Економія при броні: -20,51 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється за 6 хв
Запоріжжя, просп. Соборний, 153
3.3 км
Лаферомакс супозиторії 1000000 МО контурна чарункова упаковка №10
ФЗ Біофарма
607,09
Економія при броні: -96,11 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється за 6 хв
Запоріжжя, перех. Шкільна / Запорізька, 30/6
3.4 км
Лаферомакс супозиторії 1000000 МО контурна чарункова упаковка №10
ФЗ Біофарма
527,04
Економія при броні: -29,03 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Запоріжжя, просп. Моторобудівників, 64
3.4 км
Лаферомакс супозиторії 1000000 МО контурна чарункова упаковка №10
ФЗ Біофарма
511,60
Економія при броні: -15,53 грн
Лаферомакс супозиторії 3000000 МО контурна чарункова упаковка №10
ФЗ Біофарма
417,93
Економія при броні: -12,69 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється за 6 хв
Запоріжжя, просп. Моторобудівників, 64
3.4 км
Лаферомакс супозиторії 1000000 МО контурна чарункова упаковка №10
ФЗ Біофарма
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, перех. Соборний / Фортечна, 81/49
3.4 км
Лаферомакс супозиторії 1000000 МО контурна чарункова упаковка №10
ФЗ Біофарма
269,51
Економія при броні: -7,88 грн
Лаферомакс супозиторії 3000000 МО контурна чарункова упаковка №10
ФЗ Біофарма
916,58
Економія при броні: -30,14 грн
Народна аптека
Зачинено
Відчиняється за 6 хв
Запоріжжя, вул. Запорізька, 6
3.5 км
Лаферомакс супозиторії 1000000 МО контурна чарункова упаковка №10
ФЗ Біофарма
574,00
Економія при броні: -55,40 грн
Лаферомакс супозиторії 3000000 МО контурна чарункова упаковка №10
ФЗ Біофарма
839,46
Економія при броні: -34,06 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється за 6 хв
Запоріжжя, вул. Запорізька, 5
3.5 км
Лаферомакс супозиторії 3000000 МО контурна чарункова упаковка №10
ФЗ Біофарма
824,12
Економія при броні: -61,76 грн
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється за 6 хв
Запоріжжя, вул. Чарівна, 121
3.7 км
Лаферомакс супозиторії 3000000 МО контурна чарункова упаковка №10
ФЗ Біофарма
890,00
Економія при броні: -84,60 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється за 6 хв
Запоріжжя, перех. Глазунова / Павлокічкаська, 11/16
3.7 км
Лаферомакс супозиторії 1000000 МО контурна чарункова упаковка №10
ФЗ Біофарма
594,51
Економія при броні: -94,30 грн
Лаферомакс супозиторії 3000000 МО контурна чарункова упаковка №10
ФЗ Біофарма
865,48
Економія при броні: -55,48 грн