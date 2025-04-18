Одеса (адресу не вказано)
Доступно в 198 аптеках у Одеса
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється за 11 хв
Одеса, вул. Грушевського Михайла, 52
0.5 км
Лаферомакс супозиторії 1000000 МО контурна чарункова упаковка №10
ФЗ Біофарма
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється за 11 хв
Одеса, вул. Нестеренка Віталія, 5-Г
0.6 км
Лаферомакс супозиторії 1000000 МО контурна чарункова упаковка №10
ФЗ Біофарма
Лаферомакс супозиторії 3000000 МО контурна чарункова упаковка №10
ФЗ Біофарма
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 11 хв
Одеса, вул. Праведників миру, 23
1.5 км
Лаферомакс супозиторії 1000000 МО контурна чарункова упаковка №10
ФЗ Біофарма
556,65
Економія при броні: -34,71 грн
Лаферомакс супозиторії 3000000 МО контурна чарункова упаковка №10
ФЗ Біофарма
810,33
Економія при броні: -51,77 грн
Меліса
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Скісна, 10-А
1.9 км
Лаферомакс супозиторії 1000000 МО контурна чарункова упаковка №10
ФЗ Біофарма
Колонтаївська
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Одеса, вул. Колонтаївська, 54
1.9 км
Лаферомакс супозиторії 3000000 МО контурна чарункова упаковка №10
ФЗ Біофарма
Аптека акс соціальна
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Одеса, вул. Пішонівська, 20/2
2.0 км
Лаферомакс супозиторії 1000000 МО контурна чарункова упаковка №10
ФЗ Біофарма
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 11 хв
Одеса, вул. Скісна, 55-А
2.5 км
Лаферомакс супозиторії 3000000 МО контурна чарункова упаковка №10
ФЗ Біофарма
929,16
Економія при броні: -30,55 грн
Аптека шар@
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, перех. Новосельського / Торгова, 54/38
2.6 км
Лаферомакс супозиторії 1000000 МО контурна чарункова упаковка №10
ФЗ Біофарма
605,52
Економія при броні: -64,56 грн
Лаферомакс супозиторії 3000000 МО контурна чарункова упаковка №10
ФЗ Біофарма
922,90
Економія при броні: -97,02 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється за 11 хв
Одеса, вул. Ніжинська, 25
2.7 км
Лаферомакс супозиторії 1000000 МО контурна чарункова упаковка №10
ФЗ Біофарма
Лаферомакс супозиторії 3000000 МО контурна чарункова упаковка №10
ФЗ Біофарма
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 11 хв
Одеса, вул. Ніжинська, 29
2.7 км
Лаферомакс супозиторії 1000000 МО контурна чарункова упаковка №10
ФЗ Біофарма
552,19
Економія при броні: -33,31 грн
Лаферомакс супозиторії 3000000 МО контурна чарункова упаковка №10
ФЗ Біофарма
878,90
Економія при броні: -53,02 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Садіковська, 25
2.7 км
Лаферомакс супозиторії 1000000 МО контурна чарункова упаковка №10
ФЗ Біофарма
594,30
Економія при броні: -52,90 грн
Аптека ніжних цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Муратової Кіри, 21
2.9 км
Лаферомакс супозиторії 1000000 МО контурна чарункова упаковка №10
ФЗ Біофарма
554,67
Економія при броні: -18,29 грн
Лаферомакс супозиторії 3000000 МО контурна чарункова упаковка №10
ФЗ Біофарма
901,74
Економія при броні: -31,37 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Одеса, перех. Садова / Торгова, 2/21
2.9 км
Лаферомакс супозиторії 1000000 МО контурна чарункова упаковка №10
ФЗ Біофарма
607,62
Економія при броні: -26,74 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Старопортофранківська, 97
2.9 км
Лаферомакс супозиторії 3000000 МО контурна чарункова упаковка №10
ФЗ Біофарма
890,72
Економія при броні: -99,49 грн
Аптека акс соціальна
Відчинено
Зачиняється за 11 хв
Одеса, вул. Пастера, 36
3.0 км
Лаферомакс супозиторії 1000000 МО контурна чарункова упаковка №10
ФЗ Біофарма
Лаферомакс супозиторії 3000000 МО контурна чарункова упаковка №10
ФЗ Біофарма
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 11 хв
Одеса, вул. Прохоровська, 37
3.0 км
Лаферомакс супозиторії 1000000 МО контурна чарункова упаковка №10
ФЗ Біофарма
599,13
Економія при броні: -31,98 грн
Лаферомакс супозиторії 3000000 МО контурна чарункова упаковка №10
ФЗ Біофарма
885,03
Економія при броні: -47,24 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 11 хв
Одеса, вул. Степова, 28
3.1 км
Лаферомакс супозиторії 1000000 МО контурна чарункова упаковка №10
ФЗ Біофарма
574,77
Економія при броні: -57,60 грн
Лаферомакс супозиторії 3000000 МО контурна чарункова упаковка №10
ФЗ Біофарма
917,95
Економія при броні: -47,58 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється за 11 хв
Одеса, вул. Чорноморського Козацтва, 5
3.1 км
Лаферомакс супозиторії 1000000 МО контурна чарункова упаковка №10
ФЗ Біофарма
Лаферомакс супозиторії 3000000 МО контурна чарункова упаковка №10
ФЗ Біофарма
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється за 11 хв
Одеса, вул. Степова, 17
3.1 км
Лаферомакс супозиторії 1000000 МО контурна чарункова упаковка №10
ФЗ Біофарма
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється за 11 хв
Одеса, дорога Овідіопольська, 6
3.2 км
Лаферомакс супозиторії 1000000 МО контурна чарункова упаковка №10
ФЗ Біофарма
Лаферомакс супозиторії 3000000 МО контурна чарункова упаковка №10
ФЗ Біофарма