Миколаїв (адресу не вказано)
Доступно в 64 аптеках у Миколаїв
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Миколаїв, пров. Корабелів, 2
2.7 км
Лаферомакс супозиторії 1000000 МО контурна чарункова упаковка №10
ФЗ Біофарма
548,90
Економія при броні: -25,89 грн
Лаферомакс супозиторії 3000000 МО контурна чарункова упаковка №10
ФЗ Біофарма
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Миколаїв, вул. Логінова Євгенія, 38
2.9 км
Лаферомакс супозиторії 1000000 МО контурна чарункова упаковка №10
ФЗ Біофарма
593,14
Економія при броні: -74,74 грн
Лаферомакс супозиторії 3000000 МО контурна чарункова упаковка №10
ФЗ Біофарма
855,59
Економія при броні: -33,38 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Курортна, 7-Д
3.0 км
Лаферомакс супозиторії 1000000 МО контурна чарункова упаковка №10
ФЗ Біофарма
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Курортна, 8
3.1 км
Лаферомакс супозиторії 1000000 МО контурна чарункова упаковка №10
ФЗ Біофарма
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Озерна, 13-В/4
3.4 км
Лаферомакс супозиторії 1000000 МО контурна чарункова упаковка №10
ФЗ Біофарма
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Миколаїв, вул. Озерна, 13-Г
3.4 км
Лаферомакс супозиторії 1000000 МО контурна чарункова упаковка №10
ФЗ Біофарма
600,83
Економія при броні: -67,52 грн
Лаферомакс супозиторії 3000000 МО контурна чарункова упаковка №10
ФЗ Біофарма
934,06
Економія при броні: -57,26 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Озерна, 2-Д
3.5 км
Лаферомакс супозиторії 1000000 МО контурна чарункова упаковка №10
ФЗ Біофарма
557,50
Економія при броні: -23,85 грн
Лаферомакс супозиторії 3000000 МО контурна чарункова упаковка №10
ФЗ Біофарма
915,99
Економія при броні: -39,19 грн
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Алмазова Олекси Генерала, 23/1
3.5 км
Лаферомакс супозиторії 3000000 МО контурна чарункова упаковка №10
ФЗ Біофарма
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Миколаїв, вул. Рюміна, 21/1
3.5 км
Лаферомакс супозиторії 1000000 МО контурна чарункова упаковка №10
ФЗ Біофарма
608,30
Економія при броні: -75,10 грн
Лаферомакс супозиторії 3000000 МО контурна чарункова упаковка №10
ФЗ Біофарма
434,05
Економія при броні: -9,35 грн
Аптека ніжних цін
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Миколаїв, вул. 8-го Березня, 79-Б
3.5 км
Лаферомакс супозиторії 1000000 МО контурна чарункова упаковка №10
ФЗ Біофарма
566,09
Економія при броні: -70,15 грн
Лаферомакс супозиторії 3000000 МО контурна чарункова упаковка №10
ФЗ Біофарма
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, просп. Центральний, 69-А/5
3.5 км
Лаферомакс супозиторії 1000000 МО контурна чарункова упаковка №10
ФЗ Біофарма
Лаферомакс супозиторії 3000000 МО контурна чарункова упаковка №10
ФЗ Біофарма
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Миколаїв, просп. Центральний, 69-А/2
3.5 км
Лаферомакс супозиторії 1000000 МО контурна чарункова упаковка №10
ФЗ Біофарма
525,34
Економія при броні: -30,34 грн
Лаферомакс супозиторії 3000000 МО контурна чарункова упаковка №10
ФЗ Біофарма
804,47
Економія при броні: -51,82 грн
Фармакопійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, просп. Центральний, 69
3.5 км
Лаферомакс супозиторії 1000000 МО контурна чарункова упаковка №10
ФЗ Біофарма
Лаферомакс супозиторії 3000000 МО контурна чарункова упаковка №10
ФЗ Біофарма
868,52
Економія при броні: -59,28 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, просп. Центральний, 65
3.5 км
Лаферомакс супозиторії 1000000 МО контурна чарункова упаковка №10
ФЗ Біофарма
553,20
Економія при броні: -20,00 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, просп. Центральний, 63
3.5 км
Лаферомакс супозиторії 1000000 МО контурна чарункова упаковка №10
ФЗ Біофарма
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Миколаїв, вул. Рюміна, 21/3
3.6 км
Лаферомакс супозиторії 1000000 МО контурна чарункова упаковка №10
ФЗ Біофарма
533,30
Економія при броні: -37,10 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Алмазова Олекси Генерала, 31/6
3.6 км
Лаферомакс супозиторії 1000000 МО контурна чарункова упаковка №10
ФЗ Біофарма
545,04
Економія при броні: -28,68 грн
Лаферомакс супозиторії 3000000 МО контурна чарункова упаковка №10
ФЗ Біофарма
789,15
Економія при броні: -57,51 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Миколаїв, просп. Центральний, 66
3.6 км
Лаферомакс супозиторії 3000000 МО контурна чарункова упаковка №10
ФЗ Біофарма
821,20
Економія при броні: -26,85 грн
Медпрепарати
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Покровського Андрія, 31
3.6 км
Лаферомакс супозиторії 1000000 МО контурна чарункова упаковка №10
ФЗ Біофарма
Лаферомакс супозиторії 3000000 МО контурна чарункова упаковка №10
ФЗ Біофарма
823,43
Економія при броні: -52,68 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Миколаїв, просп. Центральний, 27/11
3.6 км
Лаферомакс супозиторії 1000000 МО контурна чарункова упаковка №10
ФЗ Біофарма