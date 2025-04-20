Кривий Ріг (адресу не вказано)
Доступно в 91 аптеках у Кривий Ріг
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Миру, 28
0.4 км
Лаферомакс супозиторії 1000000 МО контурна чарункова упаковка №10
ФЗ Біофарма
Лаферомакс супозиторії 3000000 МО контурна чарункова упаковка №10
ФЗ Біофарма
839,85
Економія при броні: -41,44 грн
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Миру, 28
0.5 км
Лаферомакс супозиторії 1000000 МО контурна чарункова упаковка №10
ФЗ Біофарма
574,00
Економія при броні: -56,20 грн
Лаферомакс супозиторії 3000000 МО контурна чарункова упаковка №10
ФЗ Біофарма
839,46
Економія при броні: -31,06 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, пл. Горького, 10
0.7 км
Лаферомакс супозиторії 1000000 МО контурна чарункова упаковка №10
ФЗ Біофарма
614,33
Економія при броні: -86,13 грн
Лаферомакс супозиторії 3000000 МО контурна чарункова упаковка №10
ФЗ Біофарма
903,70
Економія при броні: -44,91 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, просп. Героїв-Підпільників, 1-Б
0.7 км
Лаферомакс супозиторії 1000000 МО контурна чарункова упаковка №10
ФЗ Біофарма
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, вул. Гетьманська, 82-А
0.8 км
Лаферомакс супозиторії 1000000 МО контурна чарункова упаковка №10
ФЗ Біофарма
Лаферомакс супозиторії 3000000 МО контурна чарункова упаковка №10
ФЗ Біофарма
834,40
Економія при броні: -35,85 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Університетський, 10
0.8 км
Лаферомакс супозиторії 1000000 МО контурна чарункова упаковка №10
ФЗ Біофарма
543,31
Економія при броні: -15,82 грн
Лаферомакс супозиторії 3000000 МО контурна чарункова упаковка №10
ФЗ Біофарма
884,52
Економія при броні: -25,76 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, просп. Миру, 18-Б
0.8 км
Лаферомакс супозиторії 1000000 МО контурна чарункова упаковка №10
ФЗ Біофарма
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Героїв АТО, 39
0.9 км
Лаферомакс супозиторії 1000000 МО контурна чарункова упаковка №10
ФЗ Біофарма
Лаферомакс супозиторії 3000000 МО контурна чарункова упаковка №10
ФЗ Біофарма
831,13
Економія при броні: -38,82 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Університетський, 17
1.0 км
Лаферомакс супозиторії 1000000 МО контурна чарункова упаковка №10
ФЗ Біофарма
608,49
Економія при броні: -80,59 грн
Лаферомакс супозиторії 3000000 МО контурна чарункова упаковка №10
ФЗ Біофарма
815,08
Економія при броні: -48,45 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, просп. Металургів, 32-А
1.0 км
Лаферомакс супозиторії 1000000 МО контурна чарункова упаковка №10
ФЗ Біофарма
Лаферомакс супозиторії 3000000 МО контурна чарункова упаковка №10
ФЗ Біофарма
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, просп. Металургів, 28-А
1.0 км
Лаферомакс супозиторії 1000000 МО контурна чарункова упаковка №10
ФЗ Біофарма
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Металургів, 9/71
1.0 км
Лаферомакс супозиторії 1000000 МО контурна чарункова упаковка №10
ФЗ Біофарма
608,48
Економія при броні: -100,79 грн
Лаферомакс супозиторії 3000000 МО контурна чарункова упаковка №10
ФЗ Біофарма
806,83
Економія при броні: -97,06 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Металургів, 24
1.2 км
Лаферомакс супозиторії 1000000 МО контурна чарункова упаковка №10
ФЗ Біофарма
537,27
Економія при броні: -29,41 грн
Лаферомакс супозиторії 3000000 МО контурна чарункова упаковка №10
ФЗ Біофарма
816,71
Економія при броні: -47,33 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 50 хв
Кривий Ріг, вул. Соборності, 33-Б
1.3 км
Лаферомакс супозиторії 1000000 МО контурна чарункова упаковка №10
ФЗ Біофарма
551,23
Економія при броні: -34,90 грн
Лаферомакс супозиторії 3000000 МО контурна чарункова упаковка №10
ФЗ Біофарма
845,09
Економія при броні: -53,51 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, вул. Бандери Степана, 8
1.4 км
Лаферомакс супозиторії 1000000 МО контурна чарункова упаковка №10
ФЗ Біофарма
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Університетський, 38
1.5 км
Лаферомакс супозиторії 1000000 МО контурна чарункова упаковка №10
ФЗ Біофарма
574,00
Економія при броні: -61,20 грн
Лаферомакс супозиторії 3000000 МО контурна чарункова упаковка №10
ФЗ Біофарма
894,00
Економія при броні: -93,40 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 20 хв
Кривий Ріг, просп. Університетський, 47
1.7 км
Лаферомакс супозиторії 1000000 МО контурна чарункова упаковка №10
ФЗ Біофарма
602,60
Економія при броні: -45,08 грн
Лаферомакс супозиторії 3000000 МО контурна чарункова упаковка №10
ФЗ Біофарма
900,08
Економія при броні: -100,72 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Кривий Ріг, вул. Соборності, 34
1.8 км
Лаферомакс супозиторії 1000000 МО контурна чарункова упаковка №10
ФЗ Біофарма
620,58
Економія при броні: -63,08 грн
Лаферомакс супозиторії 3000000 МО контурна чарункова упаковка №10
ФЗ Біофарма
857,51
Економія при броні: -50,82 грн
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Соборності, 38
1.8 км
Лаферомакс супозиторії 1000000 МО контурна чарункова упаковка №10
ФЗ Біофарма
574,00
Економія при броні: -56,20 грн
Лаферомакс супозиторії 3000000 МО контурна чарункова упаковка №10
ФЗ Біофарма
839,46
Економія при броні: -31,06 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Центральний, 24
2.2 км
Лаферомакс супозиторії 1000000 МО контурна чарункова упаковка №10
ФЗ Біофарма
283,13
Економія при броні: -16,15 грн
Лаферомакс супозиторії 3000000 МО контурна чарункова упаковка №10
ФЗ Біофарма
818,72
Економія при броні: -48,17 грн