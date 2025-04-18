Київ
Лаферомакс (Laferomax)

Лаферомакс (Laferomax)

Харків (адресу не вказано)
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Доступно в 115 аптеках у Харків
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 40
0.8 км
Лаферомакс супозиторії 1000000 МО контурна чарункова упаковка №10
ФЗ Біофарма
604,06
Економія при броні: -108,46 грн
495,60 грн
Лаферомакс супозиторії 3000000 МО контурна чарункова упаковка №10
ФЗ Біофарма
899,06
Економія при броні: -30,15 грн
868,91 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 2-А
0.8 км
Лаферомакс супозиторії 1000000 МО контурна чарункова упаковка №10
ФЗ Біофарма
517,04 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 10
0.9 км
Лаферомакс супозиторії 1000000 МО контурна чарункова упаковка №10
ФЗ Біофарма
517,16
Економія при броні: -19,12 грн
498,04 грн
Лаферомакс супозиторії 3000000 МО контурна чарункова упаковка №10
ФЗ Біофарма
907,05
Економія при броні: -48,19 грн
858,86 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 41
0.9 км
Лаферомакс супозиторії 1000000 МО контурна чарункова упаковка №10
ФЗ Біофарма
503,10 грн
Перша аптека
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Конституції, 20
1.0 км
Лаферомакс супозиторії 1000000 МО контурна чарункова упаковка №10
ФЗ Біофарма
486,76 грн
Лаферомакс супозиторії 3000000 МО контурна чарункова упаковка №10
ФЗ Біофарма
841,74 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Конституції, 1
1.1 км
Лаферомакс супозиторії 3000000 МО контурна чарункова упаковка №10
ФЗ Біофарма
868,90
Економія при броні: -18,10 грн
850,80 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Захисників України, 7/8
1.1 км
Лаферомакс супозиторії 1000000 МО контурна чарункова упаковка №10
ФЗ Біофарма
568,68
Економія при броні: -20,08 грн
548,60 грн
Лаферомакс супозиторії 3000000 МО контурна чарункова упаковка №10
ФЗ Біофарма
807,10
Економія при броні: -30,06 грн
777,04 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, пл. Захисників України, 5/6
1.1 км
Лаферомакс супозиторії 1000000 МО контурна чарункова упаковка №10
ФЗ Біофарма
535,20 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67
1.3 км
Лаферомакс супозиторії 1000000 МО контурна чарункова упаковка №10
ФЗ Біофарма
594,24
Економія при броні: -25,70 грн
568,54 грн
Лаферомакс супозиторії 3000000 МО контурна чарункова упаковка №10
ФЗ Біофарма
897,61
Економія при броні: -38,82 грн
858,79 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67/69
1.3 км
Лаферомакс супозиторії 1000000 МО контурна чарункова упаковка №10
ФЗ Біофарма
598,89
Економія при броні: -30,36 грн
568,53 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 74
1.3 км
Лаферомакс супозиторії 3000000 МО контурна чарункова упаковка №10
ФЗ Біофарма
849,16 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67/69
1.3 км
Лаферомакс супозиторії 3000000 МО контурна чарункова упаковка №10
ФЗ Біофарма
871,56 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сумська, 39
1.7 км
Лаферомакс супозиторії 1000000 МО контурна чарункова упаковка №10
ФЗ Біофарма
515,36 грн
Лаферомакс супозиторії 3000000 МО контурна чарункова упаковка №10
ФЗ Біофарма
775,34 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Різдвяна, 29-Б
1.8 км
Лаферомакс супозиторії 1000000 МО контурна чарункова упаковка №10
ФЗ Біофарма
556,16 грн
Лаферомакс супозиторії 3000000 МО контурна чарункова упаковка №10
ФЗ Біофарма
751,00 грн
Аптека низькі ціни №1
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Різдвяна, 29-Б
1.8 км
Лаферомакс супозиторії 3000000 МО контурна чарункова упаковка №10
ФЗ Біофарма
759,94 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Харків, вул. Різдвяна, 29-Б
1.9 км
Лаферомакс супозиторії 1000000 МО контурна чарункова упаковка №10
ФЗ Біофарма
551,88
Економія при броні: -23,31 грн
528,57 грн
Лаферомакс супозиторії 3000000 МО контурна чарункова упаковка №10
ФЗ Біофарма
887,73
Економія при броні: -78,49 грн
809,24 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Харків, пров. Пискунівський, 4-А
1.9 км
Лаферомакс супозиторії 3000000 МО контурна чарункова упаковка №10
ФЗ Біофарма
893,75
Економія при броні: -84,51 грн
809,24 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Машинобудівників, 1
2.0 км
Лаферомакс супозиторії 1000000 МО контурна чарункова упаковка №10
ФЗ Біофарма
517,84 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, пл. Свободи, 8
2.0 км
Лаферомакс супозиторії 1000000 МО контурна чарункова упаковка №10
ФЗ Біофарма
518,64 грн
Лаферомакс супозиторії 3000000 МО контурна чарункова упаковка №10
ФЗ Біофарма
782,08 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, просп. Аерокосмічний, 72
2.2 км
Лаферомакс супозиторії 3000000 МО контурна чарункова упаковка №10
ФЗ Біофарма
752,06 грн
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