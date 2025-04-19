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Тейкопланін-Фармекс (Teicoplanin-Pharmex)
Тейкопланін-Фармекс (Teicoplanin-Pharmex)
Львів
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Відчиняється о 08:00
Демидівка, вул. Миру, 46
114.6 км
Тейкопланін-Фармекс ліофілізат для розчину для ін'єкцій 400 мг флакон №1
Корпорація Здоров'я
497,50
грн
Забрати 24.04 після 12:00
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Смига, вул. Дружби, 11/15
132.7 км
Тейкопланін-Фармекс ліофілізат для розчину для ін'єкцій 400 мг флакон №1
Корпорація Здоров'я
497,50
грн
Забрати 24.04 після 12:00
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Млинів, вул. Бандери Степана, 40-А
136.1 км
Тейкопланін-Фармекс ліофілізат для розчину для ін'єкцій 400 мг флакон №1
Корпорація Здоров'я
497,50
грн
Забрати 22.04 після 20:00
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Дубно, вул. Галицького Данила, 7
138.6 км
Тейкопланін-Фармекс ліофілізат для розчину для ін'єкцій 400 мг флакон №1
Корпорація Здоров'я
497,50
грн
Забрати 22.04 після 18:00
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Дубно, вул. Галицького Данила, 5
138.7 км
Тейкопланін-Фармекс ліофілізат для розчину для ін'єкцій 400 мг флакон №1
Корпорація Здоров'я
497,50
грн
Забрати 22.04 після 18:00
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Дубно, пл. Незалежності, 3
139.0 км
Тейкопланін-Фармекс ліофілізат для розчину для ін'єкцій 400 мг флакон №1
Корпорація Здоров'я
497,50
грн
Забрати 22.04 після 18:00
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Дубно, вул. Сурмичі, 100
139.5 км
Тейкопланін-Фармекс ліофілізат для розчину для ін'єкцій 400 мг флакон №1
Корпорація Здоров'я
497,50
грн
Забрати 22.04 після 20:00
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Здолбунів, вул. Шкільна, 31
175.0 км
Тейкопланін-Фармекс ліофілізат для розчину для ін'єкцій 400 мг флакон №1
Корпорація Здоров'я
497,50
грн
Забрати 22.04 після 16:00
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Здолбунів, вул. Костельна, 32
176.1 км
Тейкопланін-Фармекс ліофілізат для розчину для ін'єкцій 400 мг флакон №1
Корпорація Здоров'я
497,50
грн
Забрати 22.04 після 15:00
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Здолбунів, вул. Хмельницького Богдана, 7
176.4 км
Тейкопланін-Фармекс ліофілізат для розчину для ін'єкцій 400 мг флакон №1
Корпорація Здоров'я
497,50
грн
Забрати 22.04 після 15:00
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Здолбунів, вул. Гончара, 44
177.0 км
Тейкопланін-Фармекс ліофілізат для розчину для ін'єкцій 400 мг флакон №1
Корпорація Здоров'я
497,50
грн
Забрати 22.04 після 15:00
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Рівне, вул. Магеля Віталія, 15
178.7 км
Тейкопланін-Фармекс ліофілізат для розчину для ін'єкцій 400 мг флакон №1
Корпорація Здоров'я
497,50
грн
Забрати 22.04 після 17:00
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Квасилів, вул. Рівненська, 2
178.7 км
Тейкопланін-Фармекс ліофілізат для розчину для ін'єкцій 400 мг флакон №1
Корпорація Здоров'я
497,50
грн
Забрати 22.04 після 15:00
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Рівне, вул. Вербова, 18-Г
179.2 км
Тейкопланін-Фармекс ліофілізат для розчину для ін'єкцій 400 мг флакон №1
Корпорація Здоров'я
497,50
грн
Забрати 22.04 після 16:00
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Рівне, вул. Соборна, 332
179.9 км
Тейкопланін-Фармекс ліофілізат для розчину для ін'єкцій 400 мг флакон №1
Корпорація Здоров'я
497,50
грн
Забрати 22.04 після 17:00
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Рівне, вул. Бандери Степана, 1-Е
180.2 км
Тейкопланін-Фармекс ліофілізат для розчину для ін'єкцій 400 мг флакон №1
Корпорація Здоров'я
497,50
грн
Забрати 22.04 після 15:00
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Рівне, вул. Соборна, 135
180.4 км
Тейкопланін-Фармекс ліофілізат для розчину для ін'єкцій 400 мг флакон №1
Корпорація Здоров'я
497,50
грн
Забрати 22.04 після 17:00
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Рівне, вул. Соборна, 135
180.4 км
Тейкопланін-Фармекс ліофілізат для розчину для ін'єкцій 400 мг флакон №1
Корпорація Здоров'я
497,50
грн
Забрати 22.04 після 17:00
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Рівне, вул. Базарна, 6
180.5 км
Тейкопланін-Фармекс ліофілізат для розчину для ін'єкцій 400 мг флакон №1
Корпорація Здоров'я
497,50
грн
Забрати 22.04 після 17:00
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Рівне, вул. Соборна, 260
180.5 км
Тейкопланін-Фармекс ліофілізат для розчину для ін'єкцій 400 мг флакон №1
Корпорація Здоров'я
497,50
грн
Забрати 22.04 після 17:00
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