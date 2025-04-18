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Тейкопланін-Фармекс (Teicoplanin-Pharmex)
Тейкопланін-Фармекс (Teicoplanin-Pharmex)
Київ
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Відчиняється о 08:00
Корнин, вул. Соборна, 27
80.5 км
Тейкопланін-Фармекс ліофілізат для розчину для ін'єкцій 400 мг флакон №1
Корпорація Здоров'я
497,60
грн
Забрати 24.04 після 18:00
Свк фарм
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Попільня, вул. Героїв Майдану, 41
94.3 км
Тейкопланін-Фармекс ліофілізат для розчину для ін'єкцій 400 мг флакон №1
Корпорація Здоров'я
497,60
грн
Забрати 22.04 після 16:00
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Попільня, вул. Героїв Майдану, 42-А
94.3 км
Тейкопланін-Фармекс ліофілізат для розчину для ін'єкцій 400 мг флакон №1
Корпорація Здоров'я
497,60
грн
Забрати 22.04 після 16:00
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Малин, вул. 10-ї Окремої Гірничо-Штурмової Бригади, 96-А
98.9 км
Тейкопланін-Фармекс ліофілізат для розчину для ін'єкцій 400 мг флакон №1
Корпорація Здоров'я
497,60
грн
Забрати 24.04 після 12:00
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Канів, вул. Героїв Дніпра, 1-А
103.0 км
Тейкопланін-Фармекс ліофілізат для розчину для ін'єкцій 400 мг флакон №1
Корпорація Здоров'я
497,60
грн
Забрати 22.04 після 12:00
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Канів, вул. Героїв Дніпра, 3-А
103.1 км
Тейкопланін-Фармекс ліофілізат для розчину для ін'єкцій 400 мг флакон №1
Корпорація Здоров'я
497,60
грн
Забрати 22.04 після 12:00
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Коростишів, вул. Героїв Небесної Сотні, 56
105.0 км
Тейкопланін-Фармекс ліофілізат для розчину для ін'єкцій 400 мг флакон №1
Корпорація Здоров'я
497,60
грн
Забрати 19.04 після 15:00
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Коростишів, вул. Героїв Небесної Сотні, 64
105.0 км
Тейкопланін-Фармекс ліофілізат для розчину для ін'єкцій 400 мг флакон №1
Корпорація Здоров'я
497,60
грн
Забрати 19.04 після 16:00
Аптека шар@
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Коростишів, вул. Київська, 89-А
105.1 км
Тейкопланін-Фармекс ліофілізат для розчину для ін'єкцій 400 мг флакон №1
Корпорація Здоров'я
497,60
грн
Забрати 19.04 після 16:00
Авк фарм
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Коростишів, вул. Київська, 109-А
105.5 км
Тейкопланін-Фармекс ліофілізат для розчину для ін'єкцій 400 мг флакон №1
Корпорація Здоров'я
497,60
грн
Забрати 19.04 після 16:00
А плюс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Андрушівка, вул. Зазулінського, 20-А
117.7 км
Тейкопланін-Фармекс ліофілізат для розчину для ін'єкцій 400 мг флакон №1
Корпорація Здоров'я
497,60
грн
Забрати 22.04 після 14:00
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Ружин, вул. Бірюкова, 5
124.2 км
Тейкопланін-Фармекс ліофілізат для розчину для ін'єкцій 400 мг флакон №1
Корпорація Здоров'я
497,60
грн
Забрати 22.04 після 18:00
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Корсунь-Шевченківський, вул. Ярослава Мудрого, 38
126.2 км
Тейкопланін-Фармекс ліофілізат для розчину для ін'єкцій 400 мг флакон №1
Корпорація Здоров'я
497,60
грн
Забрати 19.04 після 19:00
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Корсунь-Шевченківський, вул. Ярослава Мудрого, 30-А
126.3 км
Тейкопланін-Фармекс ліофілізат для розчину для ін'єкцій 400 мг флакон №1
Корпорація Здоров'я
497,60
грн
Забрати 19.04 після 19:00
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Корсунь-Шевченківський, вул. Шевченка Тараса, 32
126.4 км
Тейкопланін-Фармекс ліофілізат для розчину для ін'єкцій 400 мг флакон №1
Корпорація Здоров'я
497,60
грн
Забрати 19.04 після 19:00
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Драбів, вул. Центральна, 26
127.8 км
Тейкопланін-Фармекс ліофілізат для розчину для ін'єкцій 400 мг флакон №1
Корпорація Здоров'я
497,60
грн
Забрати 22.04 після 12:00
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Драбів, вул. Центральна, 30
127.9 км
Тейкопланін-Фармекс ліофілізат для розчину для ін'єкцій 400 мг флакон №1
Корпорація Здоров'я
497,60
грн
Забрати 22.04 після 12:00
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Житомир, вул. Вітрука, 13
131.0 км
Тейкопланін-Фармекс ліофілізат для розчину для ін'єкцій 400 мг флакон №1
Корпорація Здоров'я
497,60
грн
Забрати 19.04 після 14:00
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Житомир, вул. Вітрука, 33
131.2 км
Тейкопланін-Фармекс ліофілізат для розчину для ін'єкцій 400 мг флакон №1
Корпорація Здоров'я
497,60
грн
Забрати 19.04 після 15:00
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Житомир, вул. Вітрука, 41-Б
131.2 км
Тейкопланін-Фармекс ліофілізат для розчину для ін'єкцій 400 мг флакон №1
Корпорація Здоров'я
497,60
грн
Забрати 19.04 після 15:00
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