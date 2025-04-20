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Тейкопланін-Фармекс (Teicoplanin-Pharmex)
Тейкопланін-Фармекс (Teicoplanin-Pharmex)
Кривий Ріг
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Зачиняється за 13 хв
Апостолове, вул. Центральна, 57
36.8 км
Тейкопланін-Фармекс ліофілізат для розчину для ін'єкцій 400 мг флакон №1
Корпорація Здоров'я
497,50
грн
Забрати 22.04 після 17:00
Подорожник
Відчинено
Зачиняється за 13 хв
Апостолове, вул. Центральна, 68
36.8 км
Тейкопланін-Фармекс ліофілізат для розчину для ін'єкцій 400 мг флакон №1
Корпорація Здоров'я
497,50
грн
Забрати 22.04 після 17:00
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Казанка, вул. Центральна, 36
42.0 км
Тейкопланін-Фармекс ліофілізат для розчину для ін'єкцій 400 мг флакон №1
Корпорація Здоров'я
497,50
грн
Забрати 22.04 після 15:00
Подорожник
Відчинено
Зачиняється за 13 хв
Зеленодольськ, пров. Молодіжний, 10-Б
42.7 км
Тейкопланін-Фармекс ліофілізат для розчину для ін'єкцій 400 мг флакон №1
Корпорація Здоров'я
497,50
грн
Забрати 22.04 після 18:00
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється за 13 хв
Покров, вул. Центральна, 25
60.9 км
Тейкопланін-Фармекс ліофілізат для розчину для ін'єкцій 400 мг флакон №1
Корпорація Здоров'я
497,50
грн
Забрати 22.04 після 16:00
Подорожник
Відчинено
Зачиняється за 13 хв
Покров, вул. Центральна, 28
60.9 км
Тейкопланін-Фармекс ліофілізат для розчину для ін'єкцій 400 мг флакон №1
Корпорація Здоров'я
497,50
грн
Забрати 22.04 після 16:00
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Покров, вул. Торгова, 54/2
61.0 км
Тейкопланін-Фармекс ліофілізат для розчину для ін'єкцій 400 мг флакон №1
Корпорація Здоров'я
497,50
грн
Забрати 22.04 після 16:00
Подорожник
Відчинено
Зачиняється за 13 хв
Покров, вул. Героїв України, 6-Б
61.3 км
Тейкопланін-Фармекс ліофілізат для розчину для ін'єкцій 400 мг флакон №1
Корпорація Здоров'я
497,50
грн
Забрати 22.04 після 15:00
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 13 хв
Покров, вул. Героїв України, 4/4
61.3 км
Тейкопланін-Фармекс ліофілізат для розчину для ін'єкцій 400 мг флакон №1
Корпорація Здоров'я
497,50
грн
Забрати 22.04 після 15:00
Подорожник
Відчинено
Зачиняється за 13 хв
Покров, вул. Центральна, 39-А
61.4 км
Тейкопланін-Фармекс ліофілізат для розчину для ін'єкцій 400 мг флакон №1
Корпорація Здоров'я
497,50
грн
Забрати 22.04 після 15:00
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 13 хв
Покров, вул. Центральна, 52
61.6 км
Тейкопланін-Фармекс ліофілізат для розчину для ін'єкцій 400 мг флакон №1
Корпорація Здоров'я
497,50
грн
Забрати 22.04 після 15:00
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 13 хв
Покров, вул. Джонсона Бориса, 16/1
62.4 км
Тейкопланін-Фармекс ліофілізат для розчину для ін'єкцій 400 мг флакон №1
Корпорація Здоров'я
497,50
грн
Забрати 22.04 після 14:00
Подорожник
Відчинено
Зачиняється за 13 хв
Березнегувате, пл. Соборно-Миколаївська, 2
77.8 км
Тейкопланін-Фармекс ліофілізат для розчину для ін'єкцій 400 мг флакон №1
Корпорація Здоров'я
497,50
грн
Забрати 22.04 після 16:00
Аптека шар@
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Нікополь, вул. Бандери Степана, 23/1
78.3 км
Тейкопланін-Фармекс ліофілізат для розчину для ін'єкцій 400 мг флакон №1
Корпорація Здоров'я
497,50
грн
Забрати 22.04 після 15:00
Аптека шар@
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Нікополь, просп. Трубників, 40
82.2 км
Тейкопланін-Фармекс ліофілізат для розчину для ін'єкцій 400 мг флакон №1
Корпорація Здоров'я
497,50
грн
Забрати 22.04 після 15:00
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Нікополь, вул. Електрометалургів, 33
83.1 км
Тейкопланін-Фармекс ліофілізат для розчину для ін'єкцій 400 мг флакон №1
Корпорація Здоров'я
497,50
грн
Забрати 22.04 після 16:00
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Нікополь, просп. Трубників, 15
83.4 км
Тейкопланін-Фармекс ліофілізат для розчину для ін'єкцій 400 мг флакон №1
Корпорація Здоров'я
497,50
грн
Забрати 22.04 після 15:00
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Нікополь, просп. Трубників, 15
83.4 км
Тейкопланін-Фармекс ліофілізат для розчину для ін'єкцій 400 мг флакон №1
Корпорація Здоров'я
497,50
грн
Забрати 22.04 після 15:00
Аптека шар@
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Нікополь, вул. Шевченка Тараса, 231
83.8 км
Тейкопланін-Фармекс ліофілізат для розчину для ін'єкцій 400 мг флакон №1
Корпорація Здоров'я
497,50
грн
Забрати 22.04 після 15:00
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Нікополь, просп. Трубників, 7-А
83.8 км
Тейкопланін-Фармекс ліофілізат для розчину для ін'єкцій 400 мг флакон №1
Корпорація Здоров'я
497,50
грн
Забрати 22.04 після 15:00
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