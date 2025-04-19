Київ
Тейкопланін-Фармекс (Teicoplanin-Pharmex)

Тейкопланін-Фармекс (Teicoplanin-Pharmex)

Дніпро (адресу не вказано)
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Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Толока Професора, 25
64.2 км
Тейкопланін-Фармекс ліофілізат для розчину для ін'єкцій 400 мг флакон №1
Корпорація Здоров'я
497,50 грн
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, вул. Вишневецького Дмитра, 19
64.3 км
Тейкопланін-Фармекс ліофілізат для розчину для ін'єкцій 400 мг флакон №1
Корпорація Здоров'я
497,50 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, вул. Тенісна, 13
64.3 км
Тейкопланін-Фармекс ліофілізат для розчину для ін'єкцій 400 мг флакон №1
Корпорація Здоров'я
497,50 грн
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Запоріжжя, вул. Руставі, 1-А
64.4 км
Тейкопланін-Фармекс ліофілізат для розчину для ін'єкцій 400 мг флакон №1
Корпорація Здоров'я
497,50 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, вул. Руставі, 2
64.5 км
Тейкопланін-Фармекс ліофілізат для розчину для ін'єкцій 400 мг флакон №1
Корпорація Здоров'я
497,50 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, вул. Вишневецького Дмитра, 13-Б
64.5 км
Тейкопланін-Фармекс ліофілізат для розчину для ін'єкцій 400 мг флакон №1
Корпорація Здоров'я
497,50 грн
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Руставі, 2
64.5 км
Тейкопланін-Фармекс ліофілізат для розчину для ін'єкцій 400 мг флакон №1
Корпорація Здоров'я
497,50 грн
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, перех. Сагайдачного Петра / Вишневецького Дмитра, 9/12
64.6 км
Тейкопланін-Фармекс ліофілізат для розчину для ін'єкцій 400 мг флакон №1
Корпорація Здоров'я
497,50 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Руставі, 1-В
64.6 км
Тейкопланін-Фармекс ліофілізат для розчину для ін'єкцій 400 мг флакон №1
Корпорація Здоров'я
497,50 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Запоріжжя, вул. Симчича Мирослава, 51
64.6 км
Тейкопланін-Фармекс ліофілізат для розчину для ін'єкцій 400 мг флакон №1
Корпорація Здоров'я
497,50 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Звенигородська, 1
64.6 км
Тейкопланін-Фармекс ліофілізат для розчину для ін'єкцій 400 мг флакон №1
Корпорація Здоров'я
497,50 грн
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, вул. Вишневецького Дмитра, 4
64.6 км
Тейкопланін-Фармекс ліофілізат для розчину для ін'єкцій 400 мг флакон №1
Корпорація Здоров'я
497,50 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Вишневецького Дмитра, 14
64.6 км
Тейкопланін-Фармекс ліофілізат для розчину для ін'єкцій 400 мг флакон №1
Корпорація Здоров'я
497,50 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, перех. Сагайдачного Петра / Вишневецького Дмитра, 9/12
64.7 км
Тейкопланін-Фармекс ліофілізат для розчину для ін'єкцій 400 мг флакон №1
Корпорація Здоров'я
497,50 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Перспективна, 6
64.7 км
Тейкопланін-Фармекс ліофілізат для розчину для ін'єкцій 400 мг флакон №1
Корпорація Здоров'я
497,50 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, вул. Сагайдачного Петра, 7
64.8 км
Тейкопланін-Фармекс ліофілізат для розчину для ін'єкцій 400 мг флакон №1
Корпорація Здоров'я
497,50 грн
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Павлокічкаська, 59
64.8 км
Тейкопланін-Фармекс ліофілізат для розчину для ін'єкцій 400 мг флакон №1
Корпорація Здоров'я
497,50 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Радіаторна, 36
65.1 км
Тейкопланін-Фармекс ліофілізат для розчину для ін'єкцій 400 мг флакон №1
Корпорація Здоров'я
497,50 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Щаслива, 3
65.3 км
Тейкопланін-Фармекс ліофілізат для розчину для ін'єкцій 400 мг флакон №1
Корпорація Здоров'я
497,50 грн
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Щаслива, 3
65.3 км
Тейкопланін-Фармекс ліофілізат для розчину для ін'єкцій 400 мг флакон №1
Корпорація Здоров'я
497,50 грн
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