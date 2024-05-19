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Аіртек аерозоль для інгаляцій дозований 25 мкг/доза + 125 мкг/доза контейнер 120 доз, №1 - Київ (297637) Лікарський препарат - ціни

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Київ (адресу не вказано)
Доступно в 148 аптеках
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, пл. Незалежності, 1
Всього: упаковка (183)
Наявність на 2024-05-22 - 12:00
261,80 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 10:00
Київ, пл. Незалежності, 2
Всього: упаковка (1)
401,50
Економія: -151,80 грн
249,70 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, пл. Незалежності, 1
Всього: упаковка (1)
401,50
Економія: -151,80 грн
249,70 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 22
Всього: упаковка (3)
274,05 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 13
Всього: упаковка (20)
273,86 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 21
Всього: упаковка (183)
Наявність на 2024-05-21 - 20:00
261,80 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 40 хв
Київ, перех. Ярославів Вал / Стрілецька, 20/15
Всього: упаковка (183)
Наявність на 2024-05-21 - 16:00
261,80 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Басейна, 10
Всього: упаковка (183)
Наявність на 2024-05-21 - 17:00
261,80 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Шевченка Тараса / Пирогова, 26/4
Всього: упаковка (183)
Наявність на 2024-05-21 - 16:00
261,80 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, 7
Всього: упаковка (183)
Наявність на 2024-05-21 - 17:00
261,80 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Січових Стрільців, 13
Всього: упаковка (183)
Наявність на 2024-05-21 - 17:00
261,80 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 40 хв
Київ, вул. Мечникова, 10/2
Всього: упаковка (183)
Наявність на 2024-05-21 - 17:00
261,80 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Межигірська / Спаська, 3/7
Всього: упаковка (183)
Наявність на 2024-05-21 - 16:00
261,80 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Спаська, 5
Всього: упаковка (183)
Наявність на 2024-05-21 - 18:00
261,80 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Межигірська / Спаська, 3/7
Всього: упаковка (183)
Наявність на 2024-05-21 - 18:00
261,80 грн
Віталюкс
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Київ, узвіз Кловський, 14/24
Всього: упаковка (1)
256,95 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Нижній Вал, 17/8
Всього: упаковка (183)
Наявність на 2024-05-21 - 20:00
261,80 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Січових Стрільців, 35
Всього: упаковка (183)
Наявність на 2024-05-21 - 17:00
261,80 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Верхній Вал, 28/30
Всього: упаковка (183)
Наявність на 2024-05-21 - 16:00
261,80 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Нижній Вал, 23
Всього: упаковка (183)
Наявність на 2024-05-21 - 17:00
261,80 грн