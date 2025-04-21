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Цитокон
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(Citocon)
Цитокон
®
(Citocon)
Вінниця
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Зачиняється о 20:00
Тульчин, вул. Леонтовича Миколи, 106
67.6 км
Цитокон® розчин для ін'єкцій 250 мг/мл ампула 4 мл №5
Юрія-Фарм
904,90
Економія при броні:
-0,10 грн
904,80
грн
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Здорова родина
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Муровані Курилівці, вул. Незалежності, 87
91.9 км
Цитокон® розчин для ін'єкцій 250 мг/мл ампула 4 мл №5
Юрія-Фарм
851,63
Економія при броні:
-0,70 грн
850,93
грн
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Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Хмельницький, вул. Пілотська, 1
109.8 км
Цитокон® розчин для ін'єкцій 250 мг/мл ампула 4 мл №5
Юрія-Фарм
922,60
грн
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Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Хмельницький, вул. Кам'янецька, 38
111.9 км
Цитокон® розчин для ін'єкцій 250 мг/мл ампула 4 мл №5
Юрія-Фарм
976,90
грн
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Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Житомир, перех. Київська / Театральна, 7/4
113.9 км
Цитокон® розчин для ін'єкцій 250 мг/мл ампула 4 мл №5
Юрія-Фарм
929,80
грн
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Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Умань, вул. Тищика, 25
136.3 км
Цитокон® розчин для ін'єкцій 250 мг/мл ампула 4 мл №5
Юрія-Фарм
836,00
грн
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Аптека
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Умань, вул. Шевченка Тараса, 50
136.7 км
Цитокон® розчин для ін'єкцій 250 мг/мл ампула 4 мл №5
Юрія-Фарм
837,70
грн
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Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Київ, просп. Берестейський, 136
190.7 км
Цитокон® розчин для ін'єкцій 250 мг/мл ампула 4 мл №5
Юрія-Фарм
922,50
грн
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Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Київ, просп. Повітряних Сил, 50/2
193.2 км
Цитокон® розчин для ін'єкцій 250 мг/мл ампула 4 мл №5
Юрія-Фарм
836,00
грн
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Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, перех. Політехнічний / Берестейський, 1/33
195.5 км
Цитокон® розчин для ін'єкцій 250 мг/мл ампула 4 мл №5
Юрія-Фарм
929,65
грн
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Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Іллєнка Юрія, 1
197.1 км
Цитокон® розчин для ін'єкцій 250 мг/мл ампула 4 мл №5
Юрія-Фарм
975,40
грн
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Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Київ, бульв. Лесі Українки, 24
197.5 км
Цитокон® розчин для ін'єкцій 250 мг/мл ампула 4 мл №5
Юрія-Фарм
997,40
грн
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Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Київ, перех. Шевченко Тараса / Хрещатик, 2/54
197.6 км
Цитокон® розчин для ін'єкцій 250 мг/мл ампула 4 мл №5
Юрія-Фарм
974,40
грн
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Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Хрещатик, 13
198.3 км
Цитокон® розчин для ін'єкцій 250 мг/мл ампула 4 мл №5
Юрія-Фарм
949,90
грн
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Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Хрещатик, 22
198.3 км
Цитокон® розчин для ін'єкцій 250 мг/мл ампула 4 мл №5
Юрія-Фарм
836,40
грн
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Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Оболонський, 22-В
201.7 км
Цитокон® розчин для ін'єкцій 250 мг/мл ампула 4 мл №5
Юрія-Фарм
930,75
грн
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Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Закревського Миколи, 93-А
209.8 км
Цитокон® розчин для ін'єкцій 250 мг/мл ампула 4 мл №5
Юрія-Фарм
927,60
грн
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Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Шпола, вул. Соборна, 21
212.3 км
Цитокон® розчин для ін'єкцій 250 мг/мл ампула 4 мл №5
Юрія-Фарм
961,25
грн
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Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Тернопіль, вул. Торговиця, 7
212.5 км
Цитокон® розчин для ін'єкцій 250 мг/мл ампула 4 мл №5
Юрія-Фарм
923,60
грн
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Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Бориспіль, вул. Київський Шлях, 79-В
215.6 км
Цитокон® розчин для ін'єкцій 250 мг/мл ампула 4 мл №5
Юрія-Фарм
926,65
грн
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