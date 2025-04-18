Одеса (адресу не вказано)
Доступно в 2 аптеках у Одеса
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється за 12 хв
Одеса, вул. Пантелеймонівська, 70
4.2 км
Цитокон® розчин для ін'єкцій 250 мг/мл ампула 4 мл №5
Юрія-Фарм
В містах поряд
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Овідіополь, вул. Шевченка Тараса, 226
33.1 км
Цитокон® розчин для ін'єкцій 125 мг/мл ампула 4 мл №5
Юрія-Фарм
496,70
Економія при броні: -43,70 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Березанка, вул. Суворова, 85-А
67.0 км
Цитокон® розчин для ін'єкцій 250 мг/мл ампула 4 мл №5
Юрія-Фарм
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється за 12 хв
Миколаїв, просп. Центральний, 69-А/5
112.4 км
Цитокон® розчин для ін'єкцій 250 мг/мл ампула 4 мл №5
Юрія-Фарм
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Вознесенськ, вул. Центральна, 6/1
129.5 км
Цитокон® розчин для ін'єкцій 250 мг/мл ампула 4 мл №5
Юрія-Фарм
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Первомайськ, вул. Корабельна, 22/4
174.7 км
Цитокон® розчин для ін'єкцій 250 мг/мл ампула 4 мл №5
Юрія-Фарм
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється за 12 хв
Кривий Ріг, вул. Мирного Панаса, 5-А
251.2 км
Цитокон® розчин для ін'єкцій 250 мг/мл ампула 4 мл №5
Юрія-Фарм
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється за 12 хв
Кропивницький, вул. Пашутінська, 69-А
254.0 км
Цитокон® розчин для ін'єкцій 250 мг/мл ампула 4 мл №5
Юрія-Фарм
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється за 12 хв
Кропивницький, вул. Преображенська, 4-А
254.0 км
Цитокон® розчин для ін'єкцій 250 мг/мл ампула 4 мл №5
Юрія-Фарм
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється за 12 хв
Кропивницький, перех. Чміленка Віктора / Велика Перспективна, 82/40
254.3 км
Цитокон® розчин для ін'єкцій 250 мг/мл ампула 4 мл №5
Юрія-Фарм
Аптека
Відчинено
Зачиняється за 12 хв
Умань, вул. Шевченка Тараса, 50
255.2 км
Цитокон® розчин для ін'єкцій 250 мг/мл ампула 4 мл №5
Юрія-Фарм
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється за 12 хв
Умань, вул. Тищика, 25
255.3 км
Цитокон® розчин для ін'єкцій 250 мг/мл ампула 4 мл №5
Юрія-Фарм
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Тульчин, вул. Леонтовича Миколи, 106
279.9 км
Цитокон® розчин для ін'єкцій 250 мг/мл ампула 4 мл №5
Юрія-Фарм
904,90
Економія при броні: -38,40 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється за 12 хв
Шпола, вул. Соборна, 21
285.6 км
Цитокон® розчин для ін'єкцій 250 мг/мл ампула 4 мл №5
Юрія-Фарм
Подорожник
Відчинено
Зачиняється за 12 хв
Олександрія, просп. Соборний, 111
302.5 км
Цитокон® розчин для ін'єкцій 250 мг/мл ампула 4 мл №5
Юрія-Фарм
950,20
Економія при броні: -83,70 грн
Здорова родина
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Муровані Курилівці, вул. Незалежності, 87
341.3 км
Цитокон® розчин для ін'єкцій 250 мг/мл ампула 4 мл №5
Юрія-Фарм
848,84
Економія при броні: -0,99 грн
Аптека низькі ціни №1
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Черкаси, вул. Смілянська, 40
344.1 км
Цитокон® розчин для ін'єкцій 250 мг/мл ампула 4 мл №5
Юрія-Фарм
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Запоріжжя, вул. Чумаченка, 12
372.4 км
Цитокон® розчин для ін'єкцій 250 мг/мл ампула 4 мл №5
Юрія-Фарм
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється за 12 хв
Дніпро, вул. Харківська, 7-А
394.7 км
Цитокон® розчин для ін'єкцій 250 мг/мл ампула 4 мл №5
Юрія-Фарм
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється за 12 хв
Хмельницький, вул. Пілотська, 1
425.6 км
Цитокон® розчин для ін'єкцій 250 мг/мл ампула 4 мл №5
Юрія-Фарм