Миколаїв (адресу не вказано)
Доступно в 2 аптеках у Миколаїв
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, просп. Центральний, 69-А/5
3.5 км
Цитокон® розчин для ін'єкцій 250 мг/мл ампула 4 мл №5
Юрія-Фарм
В містах поряд
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Березанка, вул. Суворова, 85-А
46.1 км
Цитокон® розчин для ін'єкцій 250 мг/мл ампула 4 мл №5
Юрія-Фарм
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Вознесенськ, вул. Центральна, 6/1
85.1 км
Цитокон® розчин для ін'єкцій 250 мг/мл ампула 4 мл №5
Юрія-Фарм
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Пантелеймонівська, 70
108.0 км
Цитокон® розчин для ін'єкцій 250 мг/мл ампула 4 мл №5
Юрія-Фарм
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Овідіополь, вул. Шевченка Тараса, 226
140.7 км
Цитокон® розчин для ін'єкцій 125 мг/мл ампула 4 мл №5
Юрія-Фарм
496,70
Економія при броні: -43,70 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Мирного Панаса, 5-А
143.9 км
Цитокон® розчин для ін'єкцій 250 мг/мл ампула 4 мл №5
Юрія-Фарм
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Первомайськ, вул. Корабельна, 22/4
149.1 км
Цитокон® розчин для ін'єкцій 250 мг/мл ампула 4 мл №5
Юрія-Фарм
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кропивницький, вул. Пашутінська, 69-А
176.0 км
Цитокон® розчин для ін'єкцій 250 мг/мл ампула 4 мл №5
Юрія-Фарм
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кропивницький, вул. Преображенська, 4-А
176.1 км
Цитокон® розчин для ін'єкцій 250 мг/мл ампула 4 мл №5
Юрія-Фарм
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кропивницький, перех. Чміленка Віктора / Велика Перспективна, 82/40
176.4 км
Цитокон® розчин для ін'єкцій 250 мг/мл ампула 4 мл №5
Юрія-Фарм
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Олександрія, просп. Соборний, 111
209.4 км
Цитокон® розчин для ін'єкцій 250 мг/мл ампула 4 мл №5
Юрія-Фарм
950,20
Економія при броні: -0,10 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Шпола, вул. Соборна, 21
234.9 км
Цитокон® розчин для ін'єкцій 250 мг/мл ампула 4 мл №5
Юрія-Фарм
Аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Умань, вул. Шевченка Тараса, 50
241.6 км
Цитокон® розчин для ін'єкцій 250 мг/мл ампула 4 мл №5
Юрія-Фарм
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Умань, вул. Тищика, 25
241.9 км
Цитокон® розчин для ін'єкцій 250 мг/мл ампула 4 мл №5
Юрія-Фарм
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Запоріжжя, вул. Чумаченка, 12
262.0 км
Цитокон® розчин для ін'єкцій 250 мг/мл ампула 4 мл №5
Юрія-Фарм
Аптека низькі ціни №1
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Черкаси, вул. Смілянська, 40
278.6 км
Цитокон® розчин для ін'єкцій 250 мг/мл ампула 4 мл №5
Юрія-Фарм
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Харківська, 7-А
285.7 км
Цитокон® розчин для ін'єкцій 250 мг/мл ампула 4 мл №5
Юрія-Фарм
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Тульчин, вул. Леонтовича Миколи, 106
303.7 км
Цитокон® розчин для ін'єкцій 250 мг/мл ампула 4 мл №5
Юрія-Фарм
904,90
Економія при броні: -0,10 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Полтава, вул. Гожулівська, 26
349.8 км
Цитокон® розчин для ін'єкцій 125 мг/мл ампула 4 мл №5
Юрія-Фарм
523,02
Економія при броні: -30,49 грн
Здорова родина
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Муровані Курилівці, вул. Незалежності, 87
385.5 км
Цитокон® розчин для ін'єкцій 250 мг/мл ампула 4 мл №5
Юрія-Фарм