Київ (адресу не вказано)
Доступно в 10 аптеках у Київ
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 22
0.1 км
Цитокон® розчин для ін'єкцій 250 мг/мл ампула 4 мл №5
Юрія-Фарм
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 13
0.2 км
Цитокон® розчин для ін'єкцій 250 мг/мл ампула 4 мл №5
Юрія-Фарм
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 05:00
Київ, перех. Шевченко Тараса / Хрещатик, 2/54
0.9 км
Цитокон® розчин для ін'єкцій 250 мг/мл ампула 4 мл №5
Юрія-Фарм
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 05:00
Київ, бульв. Лесі Українки, 24
2.8 км
Цитокон® розчин для ін'єкцій 250 мг/мл ампула 4 мл №5
Юрія-Фарм
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Іллєнка Юрія, 1
3.1 км
Цитокон® розчин для ін'єкцій 250 мг/мл ампула 4 мл №5
Юрія-Фарм
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Політехнічний / Берестейський, 1/33
3.9 км
Цитокон® розчин для ін'єкцій 250 мг/мл ампула 4 мл №5
Юрія-Фарм
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 05:00
Київ, просп. Повітряних Сил, 50/2
5.3 км
Цитокон® розчин для ін'єкцій 250 мг/мл ампула 4 мл №5
Юрія-Фарм
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Оболонський, 22-В
6.9 км
Цитокон® розчин для ін'єкцій 250 мг/мл ампула 4 мл №5
Юрія-Фарм
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 05:00
Київ, просп. Берестейський, 136
11.2 км
Цитокон® розчин для ін'єкцій 250 мг/мл ампула 4 мл №5
Юрія-Фарм
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Закревського Миколи, 93-А
11.5 км
Цитокон® розчин для ін'єкцій 250 мг/мл ампула 4 мл №5
Юрія-Фарм
В містах поряд
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Бровари, бульв. Незалежності, 7
20.6 км
Цитокон® розчин для ін'єкцій 250 мг/мл ампула 4 мл №5
Юрія-Фарм
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Бориспіль, вул. Київський Шлях, 79-В
32.6 км
Цитокон® розчин для ін'єкцій 250 мг/мл ампула 4 мл №5
Юрія-Фарм
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Житомир, перех. Київська / Театральна, 7/4
133.9 км
Цитокон® розчин для ін'єкцій 250 мг/мл ампула 4 мл №5
Юрія-Фарм
Аптека низькі ціни №1
Зачинено
Відчиняється о 05:00
Черкаси, вул. Смілянська, 40
157.4 км
Цитокон® розчин для ін'єкцій 250 мг/мл ампула 4 мл №5
Юрія-Фарм
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Шпола, вул. Соборна, 21
171.9 км
Цитокон® розчин для ін'єкцій 250 мг/мл ампула 4 мл №5
Юрія-Фарм
Аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Умань, вул. Шевченка Тараса, 50
189.3 км
Цитокон® розчин для ін'єкцій 250 мг/мл ампула 4 мл №5
Юрія-Фарм
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Умань, вул. Тищика, 25
189.4 км
Цитокон® розчин для ін'єкцій 250 мг/мл ампула 4 мл №5
Юрія-Фарм
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Тульчин, вул. Леонтовича Миколи, 106
231.7 км
Цитокон® розчин для ін'єкцій 250 мг/мл ампула 4 мл №5
Юрія-Фарм
904,90
Економія при броні: -15,60 грн
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кропивницький, перех. Чміленка Віктора / Велика Перспективна, 82/40
249.9 км
Цитокон® розчин для ін'єкцій 250 мг/мл ампула 4 мл №5
Юрія-Фарм
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кропивницький, вул. Преображенська, 4-А
250.0 км
Цитокон® розчин для ін'єкцій 250 мг/мл ампула 4 мл №5
Юрія-Фарм