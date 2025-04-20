Кривий Ріг (адресу не вказано)
Доступно в 2 аптеках у Кривий Ріг
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, вул. Мирного Панаса, 5-А
8.0 км
Цитокон® розчин для ін'єкцій 250 мг/мл ампула 4 мл №5
Юрія-Фарм
В містах поряд
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Олександрія, просп. Соборний, 111
85.5 км
Цитокон® розчин для ін'єкцій 250 мг/мл ампула 4 мл №5
Юрія-Фарм
950,20
Економія при броні: -0,10 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кропивницький, вул. Пашутінська, 69-А
106.3 км
Цитокон® розчин для ін'єкцій 250 мг/мл ампула 4 мл №5
Юрія-Фарм
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кропивницький, перех. Чміленка Віктора / Велика Перспективна, 82/40
106.6 км
Цитокон® розчин для ін'єкцій 250 мг/мл ампула 4 мл №5
Юрія-Фарм
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кропивницький, вул. Преображенська, 4-А
106.6 км
Цитокон® розчин для ін'єкцій 250 мг/мл ампула 4 мл №5
Юрія-Фарм
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Харківська, 7-А
138.1 км
Цитокон® розчин для ін'єкцій 250 мг/мл ампула 4 мл №5
Юрія-Фарм
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється за 43 хв
Запоріжжя, вул. Чумаченка, 12
138.3 км
Цитокон® розчин для ін'єкцій 250 мг/мл ампула 4 мл №5
Юрія-Фарм
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Миколаїв, просп. Центральний, 69-А/5
148.4 км
Цитокон® розчин для ін'єкцій 250 мг/мл ампула 4 мл №5
Юрія-Фарм
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Вознесенськ, вул. Центральна, 6/1
157.9 км
Цитокон® розчин для ін'єкцій 250 мг/мл ампула 4 мл №5
Юрія-Фарм
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Первомайськ, вул. Корабельна, 22/4
187.0 км
Цитокон® розчин для ін'єкцій 250 мг/мл ампула 4 мл №5
Юрія-Фарм
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється за 13 хв
Березанка, вул. Суворова, 85-А
190.9 км
Цитокон® розчин для ін'єкцій 250 мг/мл ампула 4 мл №5
Юрія-Фарм
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Шпола, вул. Соборна, 21
191.4 км
Цитокон® розчин для ін'єкцій 250 мг/мл ампула 4 мл №5
Юрія-Фарм
Аптека низькі ціни №1
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Черкаси, вул. Смілянська, 40
196.1 км
Цитокон® розчин для ін'єкцій 250 мг/мл ампула 4 мл №5
Юрія-Фарм
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Полтава, вул. Гожулівська, 26
205.1 км
Цитокон® розчин для ін'єкцій 125 мг/мл ампула 4 мл №5
Юрія-Фарм
523,02
Економія при броні: -30,49 грн
Аптека
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Умань, вул. Шевченка Тараса, 50
252.3 км
Цитокон® розчин для ін'єкцій 250 мг/мл ампула 4 мл №5
Юрія-Фарм
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Умань, вул. Тищика, 25
252.7 км
Цитокон® розчин для ін'єкцій 250 мг/мл ампула 4 мл №5
Юрія-Фарм
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Пантелеймонівська, 70
256.0 км
Цитокон® розчин для ін'єкцій 250 мг/мл ампула 4 мл №5
Юрія-Фарм
Подорожник
Відчинено
Зачиняється за 13 хв
Овідіополь, вул. Шевченка Тараса, 226
289.8 км
Цитокон® розчин для ін'єкцій 125 мг/мл ампула 4 мл №5
Юрія-Фарм
496,70
Економія при броні: -43,70 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Різдвяна, 29-Б
310.9 км
Цитокон® розчин для ін'єкцій 250 мг/мл ампула 4 мл №5
Юрія-Фарм
Аптека низькі ціни №1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сумська, 41/2
312.7 км
Цитокон® розчин для ін'єкцій 250 мг/мл ампула 4 мл №5
Юрія-Фарм