Дніпро (адресу не вказано)
Доступно в 2 аптеках у Дніпро
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Харківська, 7-А
6.6 км
Цитокон® розчин для ін'єкцій 250 мг/мл ампула 4 мл №5
Юрія-Фарм
Хемотека
Відчинено
Зачиняється о 16:00
Дніпро, просп. Поля Олександра, 88
4.7 км
Цитокон® розчин для ін'єкцій 250 мг/мл ампула 4 мл №5
Юрія-Фарм
В містах поряд
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Запоріжжя, вул. Чумаченка, 12
78.1 км
Цитокон® розчин для ін'єкцій 250 мг/мл ампула 4 мл №5
Юрія-Фарм
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Полтава, вул. Гожулівська, 26
131.5 км
Цитокон® розчин для ін'єкцій 125 мг/мл ампула 4 мл №5
Юрія-Фарм
519,45
Економія при броні: -26,92 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Олександрія, просп. Соборний, 111
137.1 км
Цитокон® розчин для ін'єкцій 250 мг/мл ампула 4 мл №5
Юрія-Фарм
950,20
Економія при броні: -83,70 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, вул. Мирного Панаса, 5-А
138.2 км
Цитокон® розчин для ін'єкцій 250 мг/мл ампула 4 мл №5
Юрія-Фарм
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Різдвяна, 29-Б
193.3 км
Цитокон® розчин для ін'єкцій 250 мг/мл ампула 4 мл №5
Юрія-Фарм
Аптека низькі ціни №1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Бекетова, 21
194.1 км
Цитокон® розчин для ін'єкцій 250 мг/мл ампула 4 мл №5
Юрія-Фарм
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 144-Ж
194.2 км
Цитокон® розчин для ін'єкцій 250 мг/мл ампула 4 мл №5
Юрія-Фарм
Аптека низькі ціни №1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сумська, 41/2
195.1 км
Цитокон® розчин для ін'єкцій 250 мг/мл ампула 4 мл №5
Юрія-Фарм
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 74
195.2 км
Цитокон® розчин для ін'єкцій 250 мг/мл ампула 4 мл №5
Юрія-Фарм
Аптека низькі ціни №1
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Ярослава Мудрого, 38
195.2 км
Цитокон® розчин для ін'єкцій 250 мг/мл ампула 4 мл №5
Юрія-Фарм
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, просп. Науки, 9
195.6 км
Цитокон® розчин для ін'єкцій 250 мг/мл ампула 4 мл №5
Юрія-Фарм
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кропивницький, вул. Пашутінська, 69-А
198.7 км
Цитокон® розчин для ін'єкцій 250 мг/мл ампула 4 мл №5
Юрія-Фарм
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кропивницький, перех. Чміленка Віктора / Велика Перспективна, 82/40
198.7 км
Цитокон® розчин для ін'єкцій 250 мг/мл ампула 4 мл №5
Юрія-Фарм
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кропивницький, вул. Преображенська, 4-А
198.9 км
Цитокон® розчин для ін'єкцій 250 мг/мл ампула 4 мл №5
Юрія-Фарм
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Проскури Академіка, 5
200.9 км
Цитокон® розчин для ін'єкцій 250 мг/мл ампула 4 мл №5
Юрія-Фарм
Аптека низькі ціни №1
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Черкаси, вул. Смілянська, 40
237.9 км
Цитокон® розчин для ін'єкцій 250 мг/мл ампула 4 мл №5
Юрія-Фарм
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Шпола, вул. Соборна, 21
268.7 км
Цитокон® розчин для ін'єкцій 250 мг/мл ампула 4 мл №5
Юрія-Фарм
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Суми, вул. Засумська, 1
272.7 км
Цитокон® розчин для ін'єкцій 250 мг/мл ампула 4 мл №5
Юрія-Фарм
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Миколаїв, просп. Центральний, 69-А/5
277.8 км
Цитокон® розчин для ін'єкцій 250 мг/мл ампула 4 мл №5
Юрія-Фарм