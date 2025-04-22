Київ
Цитокон® (Citocon)

Цитокон® (Citocon)

Чернігів (адресу не вказано)
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Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Бровари, бульв. Незалежності, 7
114.6 км
Цитокон® розчин для ін'єкцій 250 мг/мл ампула 4 мл №5
Юрія-Фарм
928,35 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Закревського Миколи, 93-А
117.2 км
Цитокон® розчин для ін'єкцій 250 мг/мл ампула 4 мл №5
Юрія-Фарм
927,60 грн
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Оболонський, 22-В
122.8 км
Цитокон® розчин для ін'єкцій 250 мг/мл ампула 4 мл №5
Юрія-Фарм
930,75 грн
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Іллєнка Юрія, 1
128.2 км
Цитокон® розчин для ін'єкцій 250 мг/мл ампула 4 мл №5
Юрія-Фарм
975,40 грн
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 22
128.2 км
Цитокон® розчин для ін'єкцій 250 мг/мл ампула 4 мл №5
Юрія-Фарм
836,40 грн
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 13
128.4 км
Цитокон® розчин для ін'єкцій 250 мг/мл ампула 4 мл №5
Юрія-Фарм
949,90 грн
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється за 57 хв
Київ, перех. Шевченко Тараса / Хрещатик, 2/54
129.1 км
Цитокон® розчин для ін'єкцій 250 мг/мл ампула 4 мл №5
Юрія-Фарм
974,40 грн
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Бориспіль, вул. Київський Шлях, 79-В
129.7 км
Цитокон® розчин для ін'єкцій 250 мг/мл ампула 4 мл №5
Юрія-Фарм
926,65 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Політехнічний / Берестейський, 1/33
129.8 км
Цитокон® розчин для ін'єкцій 250 мг/мл ампула 4 мл №5
Юрія-Фарм
929,65 грн
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється за 57 хв
Київ, бульв. Лесі Українки, 24
130.1 км
Цитокон® розчин для ін'єкцій 250 мг/мл ампула 4 мл №5
Юрія-Фарм
997,40 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється за 57 хв
Київ, просп. Повітряних Сил, 50/2
132.6 км
Цитокон® розчин для ін'єкцій 250 мг/мл ампула 4 мл №5
Юрія-Фарм
836,00 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється за 57 хв
Київ, просп. Берестейський, 136
132.6 км
Цитокон® розчин для ін'єкцій 250 мг/мл ампула 4 мл №5
Юрія-Фарм
922,50 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Житомир, перех. Київська / Театральна, 7/4
230.4 км
Цитокон® розчин для ін'єкцій 250 мг/мл ампула 4 мл №5
Юрія-Фарм
1092,50 грн
Аптека низькі ціни №1
Зачинено
Відчиняється за 57 хв
Черкаси, вул. Смілянська, 40
235.2 км
Цитокон® розчин для ін'єкцій 250 мг/мл ампула 4 мл №5
Юрія-Фарм
837,65 грн
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Суми, вул. Засумська, 1
252.8 км
Цитокон® розчин для ін'єкцій 250 мг/мл ампула 4 мл №5
Юрія-Фарм
840,70 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Шпола, вул. Соборна, 21
276.6 км
Цитокон® розчин для ін'єкцій 250 мг/мл ампула 4 мл №5
Юрія-Фарм
961,25 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Полтава, вул. Гожулівська, 26
308.8 км
Цитокон® розчин для ін'єкцій 125 мг/мл ампула 4 мл №5
Юрія-Фарм
518,81
Економія при броні: -26,28 грн
492,53 грн
Аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Умань, вул. Шевченка Тараса, 50
313.8 км
Цитокон® розчин для ін'єкцій 250 мг/мл ампула 4 мл №5
Юрія-Фарм
837,70 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Умань, вул. Тищика, 25
313.9 км
Цитокон® розчин для ін'єкцій 250 мг/мл ампула 4 мл №5
Юрія-Фарм
836,00 грн
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кропивницький, перех. Чміленка Віктора / Велика Перспективна, 82/40
339.5 км
Цитокон® розчин для ін'єкцій 250 мг/мл ампула 4 мл №5
Юрія-Фарм
886,40 грн
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