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Цитокон
®
(Citocon)
Цитокон
®
(Citocon)
Чернігів
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Відчиняється о 08:00
Бровари, бульв. Незалежності, 7
114.6 км
Цитокон® розчин для ін'єкцій 250 мг/мл ампула 4 мл №5
Юрія-Фарм
928,35
грн
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Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Закревського Миколи, 93-А
117.2 км
Цитокон® розчин для ін'єкцій 250 мг/мл ампула 4 мл №5
Юрія-Фарм
927,60
грн
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Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Оболонський, 22-В
122.8 км
Цитокон® розчин для ін'єкцій 250 мг/мл ампула 4 мл №5
Юрія-Фарм
930,75
грн
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Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Іллєнка Юрія, 1
128.2 км
Цитокон® розчин для ін'єкцій 250 мг/мл ампула 4 мл №5
Юрія-Фарм
975,40
грн
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Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 22
128.2 км
Цитокон® розчин для ін'єкцій 250 мг/мл ампула 4 мл №5
Юрія-Фарм
836,40
грн
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Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 13
128.4 км
Цитокон® розчин для ін'єкцій 250 мг/мл ампула 4 мл №5
Юрія-Фарм
949,90
грн
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Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється за 57 хв
Київ, перех. Шевченко Тараса / Хрещатик, 2/54
129.1 км
Цитокон® розчин для ін'єкцій 250 мг/мл ампула 4 мл №5
Юрія-Фарм
974,40
грн
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Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Бориспіль, вул. Київський Шлях, 79-В
129.7 км
Цитокон® розчин для ін'єкцій 250 мг/мл ампула 4 мл №5
Юрія-Фарм
926,65
грн
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Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Політехнічний / Берестейський, 1/33
129.8 км
Цитокон® розчин для ін'єкцій 250 мг/мл ампула 4 мл №5
Юрія-Фарм
929,65
грн
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Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється за 57 хв
Київ, бульв. Лесі Українки, 24
130.1 км
Цитокон® розчин для ін'єкцій 250 мг/мл ампула 4 мл №5
Юрія-Фарм
997,40
грн
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Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється за 57 хв
Київ, просп. Повітряних Сил, 50/2
132.6 км
Цитокон® розчин для ін'єкцій 250 мг/мл ампула 4 мл №5
Юрія-Фарм
836,00
грн
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Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється за 57 хв
Київ, просп. Берестейський, 136
132.6 км
Цитокон® розчин для ін'єкцій 250 мг/мл ампула 4 мл №5
Юрія-Фарм
922,50
грн
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Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Житомир, перех. Київська / Театральна, 7/4
230.4 км
Цитокон® розчин для ін'єкцій 250 мг/мл ампула 4 мл №5
Юрія-Фарм
1092,50
грн
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Аптека низькі ціни №1
Зачинено
Відчиняється за 57 хв
Черкаси, вул. Смілянська, 40
235.2 км
Цитокон® розчин для ін'єкцій 250 мг/мл ампула 4 мл №5
Юрія-Фарм
837,65
грн
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Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Суми, вул. Засумська, 1
252.8 км
Цитокон® розчин для ін'єкцій 250 мг/мл ампула 4 мл №5
Юрія-Фарм
840,70
грн
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Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Шпола, вул. Соборна, 21
276.6 км
Цитокон® розчин для ін'єкцій 250 мг/мл ампула 4 мл №5
Юрія-Фарм
961,25
грн
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Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Полтава, вул. Гожулівська, 26
308.8 км
Цитокон® розчин для ін'єкцій 125 мг/мл ампула 4 мл №5
Юрія-Фарм
518,81
Економія при броні:
-26,28 грн
492,53
грн
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Аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Умань, вул. Шевченка Тараса, 50
313.8 км
Цитокон® розчин для ін'єкцій 250 мг/мл ампула 4 мл №5
Юрія-Фарм
837,70
грн
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Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Умань, вул. Тищика, 25
313.9 км
Цитокон® розчин для ін'єкцій 250 мг/мл ампула 4 мл №5
Юрія-Фарм
836,00
грн
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Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кропивницький, перех. Чміленка Віктора / Велика Перспективна, 82/40
339.5 км
Цитокон® розчин для ін'єкцій 250 мг/мл ампула 4 мл №5
Юрія-Фарм
886,40
грн
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