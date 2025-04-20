Запоріжжя (адресу не вказано)
Доступно в 14 аптеках у Запоріжжя
Народна аптека
Зачинено
Відчиняється за 6 хв
Запоріжжя, вул. Сєдова, 3
2.2 км
Офталь краплі очні, розчин 0.5 мг/мл флакон 5 мл №1
Корпорація Здоров'я
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 129
2.6 км
Офталь краплі очні, розчин 0.5 мг/мл флакон 5 мл №1
Корпорація Здоров'я
65,00
Економія при броні: -3,00 грн
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється за 6 хв
Запоріжжя, просп. Соборний, 109
2.7 км
Офталь краплі очні, розчин 0.5 мг/мл флакон 5 мл №1
Корпорація Здоров'я
Народна аптека
Зачинено
Відчиняється за 6 хв
Запоріжжя, вул. Сталеварів, 25
3.9 км
Офталь краплі очні, розчин 0.5 мг/мл флакон 5 мл №1
Корпорація Здоров'я
65,00
Економія при броні: -6,00 грн
Народна аптека
Зачинено
Відчиняється за 6 хв
Запоріжжя, просп. Соборний, 171-А
4.2 км
Офталь краплі очні, розчин 0.5 мг/мл флакон 5 мл №1
Корпорація Здоров'я
Народна аптека
Зачинено
Відчиняється за 6 хв
Запоріжжя, перех. Сагайдачного Петра / Вишневецького Дмитра, 9/12
7.9 км
Офталь краплі очні, розчин 0.5 мг/мл флакон 5 мл №1
Корпорація Здоров'я
68,55
Економія при броні: -6,55 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється за 6 хв
Запоріжжя, вул. Сагайдачного Петра, 7
7.9 км
Офталь краплі очні, розчин 0.5 мг/мл флакон 5 мл №1
Корпорація Здоров'я
68,50
Економія при броні: -8,10 грн
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється за 6 хв
Запоріжжя, вул. Українця Володимира, 27-А
8.2 км
Офталь краплі очні, розчин 0.5 мг/мл флакон 5 мл №1
Корпорація Здоров'я
65,00
Економія при броні: -3,00 грн
Народна аптека
Зачинено
Відчиняється за 6 хв
Запоріжжя, вул. Толока Професора, 25
8.3 км
Офталь краплі очні, розчин 0.5 мг/мл флакон 5 мл №1
Корпорація Здоров'я
65,00
Економія при броні: -6,00 грн
Аптека24
Зачинено
Відчиняється за 6 хв
Запоріжжя, вул. Закарпатського Легіону, 1
8.4 км
Офталь краплі очні, розчин 0.5 мг/мл флакон 5 мл №1
Корпорація Здоров'я
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Запоріжжя, перех. Космічна / Чумаченка, 124/1
8.8 км
Офталь краплі очні, розчин 0.5 мг/мл флакон 5 мл №1
Корпорація Здоров'я
68,54
Економія при броні: -9,54 грн
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється за 6 хв
Запоріжжя, перех. Чумаченка / Європейська, 34/16
8.8 км
Офталь краплі очні, розчин 0.5 мг/мл флакон 5 мл №1
Корпорація Здоров'я
65,00
Економія при броні: -6,00 грн
Народна аптека
Зачинено
Відчиняється за 6 хв
Запоріжжя, вул. Руставі, 1-А
11.7 км
Офталь краплі очні, розчин 0.5 мг/мл флакон 5 мл №1
Корпорація Здоров'я
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Руставі, 1-В
11.8 км
Офталь краплі очні, розчин 0.5 мг/мл флакон 5 мл №1
Корпорація Здоров'я
63,27
Економія при броні: -7,24 грн
В містах поряд
Народна аптека
Зачинено
Відчиняється за 6 хв
Вільнянськ, вул. Соборна, 6-А
22.2 км
Офталь краплі очні, розчин 0.5 мг/мл флакон 5 мл №1
Корпорація Здоров'я
65,00
Економія при броні: -3,00 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється за 6 хв
Марганець, вул. Незалежності, 29
45.1 км
Офталь краплі очні, розчин 0.5 мг/мл флакон 5 мл №1
Корпорація Здоров'я
68,50
Економія при броні: -10,10 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, бульв. Слави, 40
62.3 км
Офталь краплі очні, розчин 0.5 мг/мл флакон 5 мл №1
Корпорація Здоров'я
68,50
Економія при броні: -9,60 грн
Аптека шар@
Зачинено
Відчиняється за 6 хв
Нікополь, вул. Шевченка Тараса, 231
65.4 км
Офталь краплі очні, розчин 0.5 мг/мл флакон 5 мл №1
Корпорація Здоров'я
63,61
Економія при броні: -3,87 грн
Аптека24
Зачинено
Відчиняється за 6 хв
Дніпро, вул. Незалежності, 27
65.5 км
Офталь краплі очні, розчин 0.5 мг/мл флакон 5 мл №1
Корпорація Здоров'я
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється за 6 хв
Нікополь, вул. Шевченка Тараса, 195/1
65.7 км
Офталь краплі очні, розчин 0.5 мг/мл флакон 5 мл №1
Корпорація Здоров'я
65,17
Економія при броні: -3,35 грн