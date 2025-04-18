Одеса (адресу не вказано)
Доступно в 12 аптеках у Одеса
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється за 12 хв
Одеса, вул. Пантелеймонівська, 70
4.2 км
Офталь краплі очні, розчин 0.5 мг/мл флакон 5 мл №1
Корпорація Здоров'я
Аптека24
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Італійська, 83
4.4 км
Офталь краплі очні, розчин 0.5 мг/мл флакон 5 мл №1
Корпорація Здоров'я
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Одеса, вул. Пантелеймонівська, 56
4.5 км
Офталь краплі очні, розчин 0.5 мг/мл флакон 5 мл №1
Корпорація Здоров'я
68,50
Економія при броні: -8,10 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, просп. Лесі Українки, 23
5.6 км
Офталь краплі очні, розчин 0.5 мг/мл флакон 5 мл №1
Корпорація Здоров'я
68,50
Економія при броні: -8,10 грн
Аптека акс соціальна
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Ліп Івана та Юрія, 1
5.6 км
Офталь краплі очні, розчин 0.5 мг/мл флакон 5 мл №1
Корпорація Здоров'я
Аптека акс соціальна
Відчинено
Зачиняється за 12 хв
Одеса, вул. Танцюри Євгена, 33
6.2 км
Офталь краплі очні, розчин 0.5 мг/мл флакон 5 мл №1
Корпорація Здоров'я
Аптека акс соціальна
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Космонавтів, 33
7.0 км
Офталь краплі очні, розчин 0.5 мг/мл флакон 5 мл №1
Корпорація Здоров'я
Аптека акс соціальна
Відчинено
Зачиняється за 12 хв
Одеса, вул. Савельєва Артура, 1-А
7.0 км
Офталь краплі очні, розчин 0.5 мг/мл флакон 5 мл №1
Корпорація Здоров'я
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Корольова Академіка, 92/1
10.7 км
Офталь краплі очні, розчин 0.5 мг/мл флакон 5 мл №1
Корпорація Здоров'я
68,50
Економія при броні: -8,10 грн
Аптека акс соціальна
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Корольова Академіка, 65
11.0 км
Офталь краплі очні, розчин 0.5 мг/мл флакон 5 мл №1
Корпорація Здоров'я
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Палія Семена, 72
12.1 км
Офталь краплі очні, розчин 0.5 мг/мл флакон 5 мл №1
Корпорація Здоров'я
68,50
Економія при броні: -8,10 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, бульв. Десантний, 1
12.7 км
Офталь краплі очні, розчин 0.5 мг/мл флакон 5 мл №1
Корпорація Здоров'я
68,50
Економія при броні: -8,10 грн
В містах поряд
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чорноморськ, просп. Миру, 31-Б
20.8 км
Офталь краплі очні, розчин 0.5 мг/мл флакон 5 мл №1
Корпорація Здоров'я
68,50
Економія при броні: -7,40 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Миколаїв, вул. Озерна, 13-Г
108.8 км
Офталь краплі очні, розчин 0.5 мг/мл флакон 5 мл №1
Корпорація Здоров'я
72,92
Економія при броні: -4,62 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється за 12 хв
Миколаїв, просп. Центральний, 69-А/5
112.4 км
Офталь краплі очні, розчин 0.5 мг/мл флакон 5 мл №1
Корпорація Здоров'я
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Миколаїв, просп. Центральний, 148-А/2
114.2 км
Офталь краплі очні, розчин 0.5 мг/мл флакон 5 мл №1
Корпорація Здоров'я
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Ізмаїл, просп. Незалежності, 77-А
190.9 км
Офталь краплі очні, розчин 0.5 мг/мл флакон 5 мл №1
Корпорація Здоров'я
68,50
Економія при броні: -7,60 грн
Народна аптека
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Умань, вул. Небесної Сотні, 22
253.8 км
Офталь краплі очні, розчин 0.5 мг/мл флакон 5 мл №1
Корпорація Здоров'я
65,00
Економія при броні: -3,00 грн
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кропивницький, вул. Пашутінська, 75
253.9 км
Офталь краплі очні, розчин 0.5 мг/мл флакон 5 мл №1
Корпорація Здоров'я
68,50
Економія при броні: -9,90 грн
Аптека ніжних цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Старовокзальна, 26-А
254.1 км
Офталь краплі очні, розчин 0.5 мг/мл флакон 5 мл №1
Корпорація Здоров'я
63,24
Економія при броні: -3,51 грн