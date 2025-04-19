Львів (адресу не вказано)
Доступно в 9 аптеках у Львів
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
0.4 км
Офталь краплі очні, розчин 0.5 мг/мл флакон 5 мл №1
Корпорація Здоров'я
72,77
Економія при броні: -4,43 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Львів, просп. Свободи, 49
0.8 км
Офталь краплі очні, розчин 0.5 мг/мл флакон 5 мл №1
Корпорація Здоров'я
68,50
Економія при броні: -11,10 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Міхновських, 18
1.0 км
Офталь краплі очні, розчин 0.5 мг/мл флакон 5 мл №1
Корпорація Здоров'я
68,50
Економія при броні: -11,10 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Левицького Кості, 41
1.8 км
Офталь краплі очні, розчин 0.5 мг/мл флакон 5 мл №1
Корпорація Здоров'я
65,56
Економія при броні: -3,75 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Бабія, 14
3.3 км
Офталь краплі очні, розчин 0.5 мг/мл флакон 5 мл №1
Корпорація Здоров'я
61,00
Економія при броні: -3,60 грн
Пульс
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Львів, вул. Суботівська, 2-А
3.7 км
Офталь краплі очні, розчин 0.5 мг/мл флакон 5 мл №1
Корпорація Здоров'я
Пульс
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Львів, вул. Патона, 9/4
4.2 км
Офталь краплі очні, розчин 0.5 мг/мл флакон 5 мл №1
Корпорація Здоров'я
Пульс
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Львів, вул. Максимовича, 11
5.1 км
Офталь краплі очні, розчин 0.5 мг/мл флакон 5 мл №1
Корпорація Здоров'я
Пульс
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Львів, вул. Кос-Анатольського, 2
6.3 км
Офталь краплі очні, розчин 0.5 мг/мл флакон 5 мл №1
Корпорація Здоров'я
В містах поряд
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Оброшине, вул. Грушевського, 21-А
12.4 км
Офталь краплі очні, розчин 0.5 мг/мл флакон 5 мл №1
Корпорація Здоров'я
67,30
Економія при броні: -8,90 грн
Пульс
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Давидів, вул. Галицька, 13-Б
13.2 км
Офталь краплі очні, розчин 0.5 мг/мл флакон 5 мл №1
Корпорація Здоров'я
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Золочів, вул. Шашкевича, 8
63.5 км
Офталь краплі очні, розчин 0.5 мг/мл флакон 5 мл №1
Корпорація Здоров'я
61,94
Економія при броні: -2,25 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Рогатин, пл. Роксолани, 30
64.0 км
Офталь краплі очні, розчин 0.5 мг/мл флакон 5 мл №1
Корпорація Здоров'я
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Стрий, вул. Корчака, 1/3
65.4 км
Офталь краплі очні, розчин 0.5 мг/мл флакон 5 мл №1
Корпорація Здоров'я
71,67
Економія при броні: -3,28 грн
Пульс
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Сокаль, вул. Шептицького, 51
73.7 км
Офталь краплі очні, розчин 0.5 мг/мл флакон 5 мл №1
Корпорація Здоров'я
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Тернопіль, вул. Торговиця, 7
118.2 км
Офталь краплі очні, розчин 0.5 мг/мл флакон 5 мл №1
Корпорація Здоров'я
Ощад аптека
Відчинено
Зачиняється за 27 хв
Тернопіль, просп. Бандери Степана, 90
120.2 км
Офталь краплі очні, розчин 0.5 мг/мл флакон 5 мл №1
Корпорація Здоров'я
68,50
Економія при броні: -7,60 грн
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Тернопіль, вул. 15-го Квітня, 23
121.1 км
Офталь краплі очні, розчин 0.5 мг/мл флакон 5 мл №1
Корпорація Здоров'я
65,00
Економія при броні: -3,00 грн
Авк фарм
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Рівне, вул. Шевченка, 18
180.7 км
Офталь краплі очні, розчин 0.5 мг/мл флакон 5 мл №1
Корпорація Здоров'я
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Рівне, просп. Князя Романа, 9
183.3 км
Офталь краплі очні, розчин 0.5 мг/мл флакон 5 мл №1
Корпорація Здоров'я
68,50
Економія при броні: -7,60 грн