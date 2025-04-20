Кривий Ріг (адресу не вказано)
Доступно в 10 аптеках у Кривий Ріг
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, вул. Гетьманська, 82-А
0.8 км
Офталь краплі очні, розчин 0.5 мг/мл флакон 5 мл №1
Корпорація Здоров'я
71,46
Економія при броні: -3,07 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Кривий Ріг, просп. Поштовий, 35-Б
3.1 км
Офталь краплі очні, розчин 0.5 мг/мл флакон 5 мл №1
Корпорація Здоров'я
72,70
Економія при броні: -4,35 грн
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Свято-Миколаївська, 44
3.5 км
Офталь краплі очні, розчин 0.5 мг/мл флакон 5 мл №1
Корпорація Здоров'я
70,78
Економія при броні: -2,48 грн
Аптека ніжних цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Старовокзальна, 26-А
3.9 км
Офталь краплі очні, розчин 0.5 мг/мл флакон 5 мл №1
Корпорація Здоров'я
63,94
Економія при броні: -4,15 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Фукса Едуарда, 65
8.3 км
Офталь краплі очні, розчин 0.5 мг/мл флакон 5 мл №1
Корпорація Здоров'я
62,63
Економія при броні: -2,79 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Фукса Едуарда, 2
9.5 км
Офталь краплі очні, розчин 0.5 мг/мл флакон 5 мл №1
Корпорація Здоров'я
72,99
Економія при броні: -4,63 грн
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Шухевича Романа, 2
15.3 км
Офталь краплі очні, розчин 0.5 мг/мл флакон 5 мл №1
Корпорація Здоров'я
65,89
Економія при броні: -3,02 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, вул. Терещенка Володимира, 1-Е
29.6 км
Офталь краплі очні, розчин 0.5 мг/мл флакон 5 мл №1
Корпорація Здоров'я
72,01
Економія при броні: -3,63 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Героїв Маріуполя, 44-А
30.3 км
Офталь краплі очні, розчин 0.5 мг/мл флакон 5 мл №1
Корпорація Здоров'я
64,22
Економія при броні: -3,47 грн
В містах поряд
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Покров, вул. Центральна, 25
60.9 км
Офталь краплі очні, розчин 0.5 мг/мл флакон 5 мл №1
Корпорація Здоров'я
71,84
Економія при броні: -3,48 грн
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється за 21 хв
Нікополь, вул. Бандери Степана, 23/1
78.3 км
Офталь краплі очні, розчин 0.5 мг/мл флакон 5 мл №1
Корпорація Здоров'я
62,51
Економія при броні: -2,78 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Нікополь, вул. Електрометалургів, 33
83.1 км
Офталь краплі очні, розчин 0.5 мг/мл флакон 5 мл №1
Корпорація Здоров'я
60,31
Економія при броні: -4,10 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється за 21 хв
Нікополь, просп. Трубників, 15
83.4 км
Офталь краплі очні, розчин 0.5 мг/мл флакон 5 мл №1
Корпорація Здоров'я
66,15
Економія при броні: -3,34 грн
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється за 21 хв
Нікополь, вул. Шевченка Тараса, 231
83.8 км
Офталь краплі очні, розчин 0.5 мг/мл флакон 5 мл №1
Корпорація Здоров'я
62,60
Економія при броні: -2,87 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 21 хв
Нікополь, вул. Шевченка Тараса, 195/1
84.1 км
Офталь краплі очні, розчин 0.5 мг/мл флакон 5 мл №1
Корпорація Здоров'я
65,71
Економія при броні: -3,84 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Нікополь, вул. Електрометалургів, 28
84.7 км
Офталь краплі очні, розчин 0.5 мг/мл флакон 5 мл №1
Корпорація Здоров'я
65,54
Економія при броні: -3,73 грн
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Олександрія, просп. Соборний, 111
85.5 км
Офталь краплі очні, розчин 0.5 мг/мл флакон 5 мл №1
Корпорація Здоров'я
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Марганець, вул. Незалежності, 29
98.5 км
Офталь краплі очні, розчин 0.5 мг/мл флакон 5 мл №1
Корпорація Здоров'я
68,50
Економія при броні: -10,10 грн
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється за 21 хв
Кропивницький, вул. Пашутінська, 75
106.3 км
Офталь краплі очні, розчин 0.5 мг/мл флакон 5 мл №1
Корпорація Здоров'я
50,00
Економія при броні: -1,30 грн
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кропивницький, вул. Вокзальна, 37/16
107.8 км
Офталь краплі очні, розчин 0.5 мг/мл флакон 5 мл №1
Корпорація Здоров'я
65,00
Економія при броні: -3,00 грн