Дніпро (адресу не вказано)
Доступно в 8 аптеках у Дніпро
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, пл. Вокзальна, 1
4.3 км
Офталь краплі очні, розчин 0.5 мг/мл флакон 5 мл №1
Корпорація Здоров'я
65,00
Економія при броні: -3,00 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, пров. Парусний, 18-Б
4.3 км
Офталь краплі очні, розчин 0.5 мг/мл флакон 5 мл №1
Корпорація Здоров'я
68,50
Економія при броні: -10,10 грн
Аптека24
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Незалежності, 27
4.7 км
Офталь краплі очні, розчин 0.5 мг/мл флакон 5 мл №1
Корпорація Здоров'я
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Рудницького Степана, 1
5.6 км
Офталь краплі очні, розчин 0.5 мг/мл флакон 5 мл №1
Корпорація Здоров'я
68,50
Економія при броні: -10,10 грн
Аптека24
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Первозванівська, 3-Б
6.1 км
Офталь краплі очні, розчин 0.5 мг/мл флакон 5 мл №1
Корпорація Здоров'я
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, просп. Науки, 31
7.4 км
Офталь краплі очні, розчин 0.5 мг/мл флакон 5 мл №1
Корпорація Здоров'я
68,50
Економія при броні: -10,10 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, бульв. Слави, 40
8.9 км
Офталь краплі очні, розчин 0.5 мг/мл флакон 5 мл №1
Корпорація Здоров'я
68,50
Економія при броні: -10,10 грн
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Яскрава, 19
10.3 км
Офталь краплі очні, розчин 0.5 мг/мл флакон 5 мл №1
Корпорація Здоров'я
68,50
Економія при броні: -10,10 грн
В містах поряд
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кам'янське, просп. Свободи, 32-Г
26.4 км
Офталь краплі очні, розчин 0.5 мг/мл флакон 5 мл №1
Корпорація Здоров'я
67,30
Економія при броні: -8,90 грн
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Кам'янське, вул. Миру, 17
26.7 км
Офталь краплі очні, розчин 0.5 мг/мл флакон 5 мл №1
Корпорація Здоров'я
65,00
Економія при броні: -3,00 грн
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кам'янське, бульв. Будівельників, 24-Г
32.3 км
Офталь краплі очні, розчин 0.5 мг/мл флакон 5 мл №1
Корпорація Здоров'я
65,00
Економія при броні: -3,00 грн
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Толока Професора, 25
64.2 км
Офталь краплі очні, розчин 0.5 мг/мл флакон 5 мл №1
Корпорація Здоров'я
65,00
Економія при броні: -6,00 грн
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Запоріжжя, вул. Руставі, 1-А
64.4 км
Офталь краплі очні, розчин 0.5 мг/мл флакон 5 мл №1
Корпорація Здоров'я
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, перех. Сагайдачного Петра / Вишневецького Дмитра, 9/12
64.6 км
Офталь краплі очні, розчин 0.5 мг/мл флакон 5 мл №1
Корпорація Здоров'я
68,55
Економія при броні: -6,55 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Руставі, 1-В
64.6 км
Офталь краплі очні, розчин 0.5 мг/мл флакон 5 мл №1
Корпорація Здоров'я
61,80
Економія при броні: -5,77 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, вул. Сагайдачного Петра, 7
64.8 км
Офталь краплі очні, розчин 0.5 мг/мл флакон 5 мл №1
Корпорація Здоров'я
68,50
Економія при броні: -8,10 грн
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Вільнянськ, вул. Соборна, 6-А
67.5 км
Офталь краплі очні, розчин 0.5 мг/мл флакон 5 мл №1
Корпорація Здоров'я
65,00
Економія при броні: -3,00 грн
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 171-А
68.6 км
Офталь краплі очні, розчин 0.5 мг/мл флакон 5 мл №1
Корпорація Здоров'я
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 17:00
Запоріжжя, вул. Сєдова, 3
69.9 км
Офталь краплі очні, розчин 0.5 мг/мл флакон 5 мл №1
Корпорація Здоров'я
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Сталеварів, 25
70.0 км
Офталь краплі очні, розчин 0.5 мг/мл флакон 5 мл №1
Корпорація Здоров'я
65,00
Економія при броні: -3,00 грн