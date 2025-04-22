Чернігів (адресу не вказано)
Доступно в 2 аптеках у Чернігів
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 14
1.6 км
Офталь краплі очні, розчин 0.5 мг/мл флакон 5 мл №1
Корпорація Здоров'я
68,50
Економія при броні: -14,90 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Космонавтів, 9
3.2 км
Офталь краплі очні, розчин 0.5 мг/мл флакон 5 мл №1
Корпорація Здоров'я
В містах поряд
Аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Бровари, вул. Чорних Запорожців, 54
114.1 км
Офталь краплі очні, розчин 0.5 мг/мл флакон 5 мл №1
Корпорація Здоров'я
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Погреби, вул. Соборна, 2
114.2 км
Офталь краплі очні, розчин 0.5 мг/мл флакон 5 мл №1
Корпорація Здоров'я
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Бровари, бульв. Незалежності, 7
114.6 км
Офталь краплі очні, розчин 0.5 мг/мл флакон 5 мл №1
Корпорація Здоров'я
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Вишгород, вул. Шкільна, 73-Г
116.1 км
Офталь краплі очні, розчин 0.5 мг/мл флакон 5 мл №1
Корпорація Здоров'я
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Героїв Дніпра, 41
121.6 км
Офталь краплі очні, розчин 0.5 мг/мл флакон 5 мл №1
Корпорація Здоров'я
68,50
Економія при броні: -8,30 грн
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Героїв Дніпра, 43-В
121.6 км
Офталь краплі очні, розчин 0.5 мг/мл флакон 5 мл №1
Корпорація Здоров'я
65,00
Економія при броні: -3,00 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Оболонський, 22-В
122.9 км
Офталь краплі очні, розчин 0.5 мг/мл флакон 5 мл №1
Корпорація Здоров'я
68,50
Економія при броні: -8,30 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Йорданська, 10
124.3 км
Офталь краплі очні, розчин 0.5 мг/мл флакон 5 мл №1
Корпорація Здоров'я
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Малишка Андрія, 4/1
124.9 км
Офталь краплі очні, розчин 0.5 мг/мл флакон 5 мл №1
Корпорація Здоров'я
68,50
Економія при броні: -8,30 грн
Аптека 36,6
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Світлицького, 29/18
125.2 км
Офталь краплі очні, розчин 0.5 мг/мл флакон 5 мл №1
Корпорація Здоров'я
Аптека 36,6
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Київ, просп. Порика Василя, 18-А
125.8 км
Офталь краплі очні, розчин 0.5 мг/мл флакон 5 мл №1
Корпорація Здоров'я
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Каденюка Леоніда, 2/35
126.0 км
Офталь краплі очні, розчин 0.5 мг/мл флакон 5 мл №1
Корпорація Здоров'я
65,00
Економія при броні: -3,00 грн
Аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Родини Крістерів, 20
126.2 км
Офталь краплі очні, розчин 0.5 мг/мл флакон 5 мл №1
Корпорація Здоров'я
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Київ, вул. Межигірська, 56
126.4 км
Офталь краплі очні, розчин 0.5 мг/мл флакон 5 мл №1
Корпорація Здоров'я
59,70
Економія при броні: -2,92 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Нижній Вал, 31
126.8 км
Офталь краплі очні, розчин 0.5 мг/мл флакон 5 мл №1
Корпорація Здоров'я
68,50
Економія при броні: -8,30 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Костянтинівська, 25
126.8 км
Офталь краплі очні, розчин 0.5 мг/мл флакон 5 мл №1
Корпорація Здоров'я
64,33
Економія при броні: -3,60 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Теліги Олени, 17
128.3 км
Офталь краплі очні, розчин 0.5 мг/мл флакон 5 мл №1
Корпорація Здоров'я
61,00
Економія при броні: -0,80 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Іллєнка Юрія, 1
128.3 км
Офталь краплі очні, розчин 0.5 мг/мл флакон 5 мл №1
Корпорація Здоров'я
68,50
Економія при броні: -8,30 грн