Грипоцитрон-Бронхо (Gripocitron Broncho)
Львів (адресу не вказано)
Доступно в 118 аптеках у Львів
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
0.4 км
Грипоцитрон-Бронхо сироп 1.5 мг/мл флакон 100 мл №1
Корпорація Здоров'я
168,90 грн
Пульс
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Львів, вул. Леонтовича, 1
0.4 км
Грипоцитрон-Бронхо краплі оральні, розчин 5 мг/мл флакон 20 мл №1
Корпорація Здоров'я
Грипоцитрон-Бронхо сироп 1.5 мг/мл флакон 100 мл №1
Корпорація Здоров'я
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Клепарівська, 4
0.4 км
Грипоцитрон-Бронхо краплі оральні, розчин 5 мг/мл флакон 20 мл №1
Корпорація Здоров'я
Грипоцитрон-Бронхо сироп 1.5 мг/мл флакон 100 мл №1
Корпорація Здоров'я
168,90 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється за 44 хв
Львів, вул. Джерельна, 1
0.7 км
Грипоцитрон-Бронхо краплі оральні, розчин 5 мг/мл флакон 20 мл №1
Корпорація Здоров'я
99,40
Економія при броні: -4,40 грн
Грипоцитрон-Бронхо сироп 1.5 мг/мл флакон 100 мл №1
Корпорація Здоров'я
168,90 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Шпитальна, 9
0.7 км
Грипоцитрон-Бронхо краплі оральні, розчин 5 мг/мл флакон 20 мл №1
Корпорація Здоров'я
119,30
Економія при броні: -24,30 грн
Грипоцитрон-Бронхо сироп 1.5 мг/мл флакон 100 мл №1
Корпорація Здоров'я
168,90 грн
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Городоцька, 80
0.8 км
Грипоцитрон-Бронхо сироп 1.5 мг/мл флакон 100 мл №1
Корпорація Здоров'я
168,90 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Шпитальна, 8
0.8 км
Грипоцитрон-Бронхо сироп 1.5 мг/мл флакон 100 мл №1
Корпорація Здоров'я
168,90 грн
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 21:15
Львів, вул. Городоцька, 82
0.8 км
Грипоцитрон-Бронхо краплі оральні, розчин 5 мг/мл флакон 20 мл №1
Корпорація Здоров'я
Грипоцитрон-Бронхо сироп 1.5 мг/мл флакон 100 мл №1
Корпорація Здоров'я
168,90 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Львів, просп. Свободи, 49
0.8 км
Грипоцитрон-Бронхо краплі оральні, розчин 5 мг/мл флакон 20 мл №1
Корпорація Здоров'я
99,40
Економія при броні: -4,40 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Львів, просп. Свободи, 49
0.8 км
Грипоцитрон-Бронхо сироп 1.5 мг/мл флакон 100 мл №1
Корпорація Здоров'я
168,90 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Львів, пл. Міцкевича, 6/7
0.8 км
Грипоцитрон-Бронхо краплі оральні, розчин 5 мг/мл флакон 20 мл №1
Корпорація Здоров'я
99,40
Економія при броні: -4,40 грн
Грипоцитрон-Бронхо сироп 1.5 мг/мл флакон 100 мл №1
Корпорація Здоров'я
168,90 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Шевченка Тараса, 17
0.9 км
Грипоцитрон-Бронхо краплі оральні, розчин 5 мг/мл флакон 20 мл №1
Корпорація Здоров'я
113,10
Економія при броні: -18,10 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:30
Львів, вул. Куліша, 15
0.9 км
Грипоцитрон-Бронхо краплі оральні, розчин 5 мг/мл флакон 20 мл №1
Корпорація Здоров'я
99,50
Економія при броні: -4,50 грн
Грипоцитрон-Бронхо сироп 1.5 мг/мл флакон 100 мл №1
Корпорація Здоров'я
166,00
Економія при броні: -28,30 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Русових, 1
0.9 км
Грипоцитрон-Бронхо сироп 1.5 мг/мл флакон 100 мл №1
Корпорація Здоров'я
168,90 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Городоцька, 102
1.0 км
Грипоцитрон-Бронхо сироп 1.5 мг/мл флакон 100 мл №1
Корпорація Здоров'я
168,90 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Міхновських, 18
1.0 км
Грипоцитрон-Бронхо краплі оральні, розчин 5 мг/мл флакон 20 мл №1
Корпорація Здоров'я
123,00
Економія при броні: -28,00 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Львів, пл. Кропивницького, 10
1.0 км
Грипоцитрон-Бронхо краплі оральні, розчин 5 мг/мл флакон 20 мл №1
Корпорація Здоров'я
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Львів, просп. Чорновола В'ячеслава, 2-Б
1.0 км
Грипоцитрон-Бронхо краплі оральні, розчин 5 мг/мл флакон 20 мл №1
Корпорація Здоров'я
119,30
Економія при броні: -24,30 грн
Грипоцитрон-Бронхо сироп 1.5 мг/мл флакон 100 мл №1
Корпорація Здоров'я
168,90 грн
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Хмельницького Богдана, 2/4
1.1 км
Грипоцитрон-Бронхо краплі оральні, розчин 5 мг/мл флакон 20 мл №1
Корпорація Здоров'я
Подорожник
Відчинено
Зачиняється за 44 хв
Львів, вул. Чупринки Генерала, 45
1.1 км
Грипоцитрон-Бронхо сироп 1.5 мг/мл флакон 100 мл №1
Корпорація Здоров'я
168,90 грн