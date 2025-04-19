Львів (адресу не вказано)
Доступно в 203 аптеках у Львів
D.s.
Відчинено
Зачиняється за 44 хв
Львів, вул. Огієнка Івана, 10
0.3 км
Амкесол® таблетки блістер у пачці №20
Червона зірка
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
0.4 км
Амкесол® таблетки блістер у пачці №20
Червона зірка
151,10
Економія при броні: -33,28 грн
Аптека бам
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Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Клепарівська, 4
0.4 км
Амкесол® таблетки блістер у пачці №20
Червона зірка
139,00
Економія при броні: -34,10 грн
D.s.
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Львів, вул. Словацького, 2
0.5 км
Амкесол® таблетки блістер у пачці №20
Червона зірка
D.s.
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Зачиняється за 44 хв
Львів, вул. Шпитальна, 30
0.7 км
Амкесол® таблетки блістер у пачці №20
Червона зірка
Подорожник
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Зачиняється за 44 хв
Львів, вул. Джерельна, 1
0.7 км
Амкесол® таблетки блістер у пачці №20
Червона зірка
139,00
Економія при броні: -34,10 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Шпитальна, 9
0.7 км
Амкесол® таблетки блістер у пачці №20
Червона зірка
138,90
Економія при броні: -34,00 грн
D.s.
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Львів, просп. Свободи, 33
0.7 км
Амкесол® таблетки блістер у пачці №20
Червона зірка
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Городоцька, 80
0.8 км
Амкесол® таблетки блістер у пачці №20
Червона зірка
146,11
Економія при броні: -29,64 грн
Аптека низьких цін
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Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Шпитальна, 8
0.8 км
Амкесол® таблетки блістер у пачці №20
Червона зірка
146,01
Економія при броні: -21,01 грн
D.s.
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Львів, вул. Городоцька, 3
0.8 км
Амкесол® таблетки блістер у пачці №20
Червона зірка
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 21:15
Львів, вул. Городоцька, 82
0.8 км
Амкесол® таблетки блістер у пачці №20
Червона зірка
141,90
Економія при броні: -37,00 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Львів, просп. Свободи, 49
0.8 км
Амкесол® таблетки блістер у пачці №20
Червона зірка
141,90
Економія при броні: -37,00 грн
D.s.
Відчинено
Зачиняється за 44 хв
Львів, вул. Сахарова Академіка, 4
0.8 км
Амкесол® таблетки блістер у пачці №20
Червона зірка
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Львів, просп. Свободи, 49
0.8 км
Амкесол® таблетки блістер у пачці №20
Червона зірка
141,90
Економія при броні: -37,00 грн
D.s.
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Базарна, 11
0.8 км
Амкесол® таблетки блістер у пачці №20
Червона зірка
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Шевченка Тараса, 17
0.8 км
Амкесол® таблетки блістер у пачці №20
Червона зірка
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Львів, пл. Міцкевича, 6/7
0.8 км
Амкесол® таблетки блістер у пачці №20
Червона зірка
138,90
Економія при броні: -34,00 грн
D.s.
Відчинено
Зачиняється за 44 хв
Львів, вул. Шевченка Тараса, 17
0.9 км
Амкесол® таблетки блістер у пачці №20
Червона зірка
D.s.
Відчинено
Зачиняється за 44 хв
Львів, вул. Київська, 9
0.9 км
Амкесол® таблетки блістер у пачці №20
Червона зірка