Київ (адресу не вказано)
Доступно в 491 аптеках у Київ
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 10:00
Київ, пл. Незалежності, 1
0.1 км
Амкесол® таблетки блістер у пачці №20
Червона зірка
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 22
0.1 км
Амкесол® таблетки блістер у пачці №20
Червона зірка
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 13
0.2 км
Амкесол® таблетки блістер у пачці №20
Червона зірка
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, пл. Незалежності, 1
0.3 км
Амкесол® таблетки блістер у пачці №20
Червона зірка
112,60
Економія при броні: -5,70 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 21
0.5 км
Амкесол® таблетки блістер у пачці №20
Червона зірка
123,40
Економія при броні: -16,50 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Володимирська, 42
0.7 км
Амкесол® таблетки блістер у пачці №20
Червона зірка
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Київ, перех. Ярославів Вал / Стрілецька, 20/15
0.9 км
Амкесол® таблетки блістер у пачці №20
Червона зірка
139,00 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється за 19 хв
Київ, перех. Шевченко Тараса / Хрещатик, 2/54
0.9 км
Амкесол® таблетки блістер у пачці №20
Червона зірка
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Хмельницького Богдана / Франко Івана, 31/27
1.1 км
Амкесол® таблетки блістер у пачці №20
Червона зірка
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Басейна, 10
1.2 км
Амкесол® таблетки блістер у пачці №20
Червона зірка
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Басейна, 10
1.2 км
Амкесол® таблетки блістер у пачці №20
Червона зірка
139,62
Економія при броні: -6,84 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Басейна, 15
1.2 км
Амкесол® таблетки блістер у пачці №20
Червона зірка
139,00 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 20
1.3 км
Амкесол® таблетки блістер у пачці №20
Червона зірка
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Шевченка Тараса / Пирогова, 26/4
1.3 км
Амкесол® таблетки блістер у пачці №20
Червона зірка
139,00 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, 7
1.3 км
Амкесол® таблетки блістер у пачці №20
Червона зірка
139,00 грн
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Січових Стрільців, 10
1.4 км
Амкесол® таблетки блістер у пачці №20
Червона зірка
146,80
Економія при броні: -22,29 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Січових Стрільців, 13
1.5 км
Амкесол® таблетки блістер у пачці №20
Червона зірка
148,00
Економія при броні: -24,38 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Січових Стрільців, 13
1.5 км
Амкесол® таблетки блістер у пачці №20
Червона зірка
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 44
1.6 км
Амкесол® таблетки блістер у пачці №20
Червона зірка
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Київ, вул. Мечникова, 10/2
1.7 км
Амкесол® таблетки блістер у пачці №20
Червона зірка
139,00 грн