Харків (адресу не вказано)
Доступно в 215 аптеках у Харків
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Харків, вул. Руставелі Шота, 10
0.7 км
Амкесол® таблетки блістер у пачці №20
Червона зірка
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 40
0.8 км
Амкесол® таблетки блістер у пачці №20
Червона зірка
137,39
Економія при броні: -4,61 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 2-А
0.8 км
Амкесол® таблетки блістер у пачці №20
Червона зірка
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 10
0.9 км
Амкесол® таблетки блістер у пачці №20
Червона зірка
147,35
Економія при броні: -24,09 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 99
0.9 км
Амкесол® таблетки блістер у пачці №20
Червона зірка
Перша аптека
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Конституції, 20
1.0 км
Амкесол® таблетки блістер у пачці №20
Червона зірка
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Конституції, 1
1.1 км
Амкесол® таблетки блістер у пачці №20
Червона зірка
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Конституції, 1
1.1 км
Амкесол® таблетки блістер у пачці №20
Червона зірка
139,00 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Молочна, 6
1.1 км
Амкесол® таблетки блістер у пачці №20
Червона зірка
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Захисників України, 7/8
1.1 км
Амкесол® таблетки блістер у пачці №20
Червона зірка
143,98
Економія при броні: -26,04 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, пл. Захисників України, 5/6
1.1 км
Амкесол® таблетки блістер у пачці №20
Червона зірка
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сумська, 23/34
1.2 км
Амкесол® таблетки блістер у пачці №20
Червона зірка
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Вернадського Академіка, 18
1.3 км
Амкесол® таблетки блістер у пачці №20
Червона зірка
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67
1.3 км
Амкесол® таблетки блістер у пачці №20
Червона зірка
128,56
Економія при броні: -7,53 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67/69
1.3 км
Амкесол® таблетки блістер у пачці №20
Червона зірка
149,48
Економія при броні: -28,45 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 74
1.3 км
Амкесол® таблетки блістер у пачці №20
Червона зірка
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67/69
1.3 км
Амкесол® таблетки блістер у пачці №20
Червона зірка
Аптека низькі ціни №1
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Ярослава Мудрого, 38
1.4 км
Амкесол® таблетки блістер у пачці №20
Червона зірка
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Аерокосмічний, 26
1.5 км
Амкесол® таблетки блістер у пачці №20
Червона зірка
139,00
Економія при броні: -27,80 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 137
1.6 км
Амкесол® таблетки блістер у пачці №20
Червона зірка