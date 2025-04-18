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Амкесол® (Amkesol®)

Амкесол® (Amkesol®)

Харків (адресу не вказано)
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Доступно в 215 аптеках у Харків
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Харків, вул. Руставелі Шота, 10
0.7 км
Амкесол® таблетки блістер у пачці №20
Червона зірка
133,08 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 40
0.8 км
Амкесол® таблетки блістер у пачці №20
Червона зірка
137,39
Економія при броні: -4,61 грн
132,78 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 2-А
0.8 км
Амкесол® таблетки блістер у пачці №20
Червона зірка
73,13 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 10
0.9 км
Амкесол® таблетки блістер у пачці №20
Червона зірка
147,35
Економія при броні: -24,09 грн
123,26 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 99
0.9 км
Амкесол® таблетки блістер у пачці №20
Червона зірка
114,41 грн
Перша аптека
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Конституції, 20
1.0 км
Амкесол® таблетки блістер у пачці №20
Червона зірка
121,07 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Конституції, 1
1.1 км
Амкесол® таблетки блістер у пачці №20
Червона зірка
72,86 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Конституції, 1
1.1 км
Амкесол® таблетки блістер у пачці №20
Червона зірка
139,00 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Молочна, 6
1.1 км
Амкесол® таблетки блістер у пачці №20
Червона зірка
131,79 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Захисників України, 7/8
1.1 км
Амкесол® таблетки блістер у пачці №20
Червона зірка
143,98
Економія при броні: -26,04 грн
117,94 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, пл. Захисників України, 5/6
1.1 км
Амкесол® таблетки блістер у пачці №20
Червона зірка
133,99 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сумська, 23/34
1.2 км
Амкесол® таблетки блістер у пачці №20
Червона зірка
72,83 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Вернадського Академіка, 18
1.3 км
Амкесол® таблетки блістер у пачці №20
Червона зірка
134,40 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67
1.3 км
Амкесол® таблетки блістер у пачці №20
Червона зірка
128,56
Економія при броні: -7,53 грн
121,03 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67/69
1.3 км
Амкесол® таблетки блістер у пачці №20
Червона зірка
149,48
Економія при броні: -28,45 грн
121,03 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 74
1.3 км
Амкесол® таблетки блістер у пачці №20
Червона зірка
138,08 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67/69
1.3 км
Амкесол® таблетки блістер у пачці №20
Червона зірка
72,74 грн
Аптека низькі ціни №1
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Ярослава Мудрого, 38
1.4 км
Амкесол® таблетки блістер у пачці №20
Червона зірка
119,20 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Аерокосмічний, 26
1.5 км
Амкесол® таблетки блістер у пачці №20
Червона зірка
139,00
Економія при броні: -27,80 грн
111,20 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 137
1.6 км
Амкесол® таблетки блістер у пачці №20
Червона зірка
132,98 грн
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