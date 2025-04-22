Чернігів (адресу не вказано)
Доступно в 82 аптеках у Чернігів
Аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 45
0.1 км
Амкесол® таблетки блістер у пачці №20
Червона зірка
141,90
Економія при броні: -36,30 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 47
0.1 км
Амкесол® таблетки блістер у пачці №20
Червона зірка
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. П'ятницька, 50
0.3 км
Амкесол® таблетки блістер у пачці №20
Червона зірка
138,90
Економія при броні: -33,30 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 32
0.3 км
Амкесол® таблетки блістер у пачці №20
Червона зірка
139,00
Економія при броні: -33,40 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 35
0.3 км
Амкесол® таблетки блістер у пачці №20
Червона зірка
150,68
Економія при броні: -32,86 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Реміснича, 57
0.4 км
Амкесол® таблетки блістер у пачці №20
Червона зірка
139,00
Економія при броні: -33,40 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Чернігів, вул. Реміснича, 53
0.4 км
Амкесол® таблетки блістер у пачці №20
Червона зірка
147,93
Економія при броні: -29,96 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 28
0.4 км
Амкесол® таблетки блістер у пачці №20
Червона зірка
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 50
0.5 км
Амкесол® таблетки блістер у пачці №20
Червона зірка
138,90
Економія при броні: -33,30 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Чернігів, просп. Перемоги, 82
0.5 км
Амкесол® таблетки блістер у пачці №20
Червона зірка
145,94
Економія при броні: -33,53 грн
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 82
0.5 км
Амкесол® таблетки блістер у пачці №20
Червона зірка
139,00 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 82
0.5 км
Амкесол® таблетки блістер у пачці №20
Червона зірка
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 93
0.6 км
Амкесол® таблетки блістер у пачці №20
Червона зірка
143,57
Економія при броні: -30,43 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 91
0.6 км
Амкесол® таблетки блістер у пачці №20
Червона зірка
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 73
0.6 км
Амкесол® таблетки блістер у пачці №20
Червона зірка
147,12
Економія при броні: -34,71 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Мстиславська, 20
0.7 км
Амкесол® таблетки блістер у пачці №20
Червона зірка
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 71
0.7 км
Амкесол® таблетки блістер у пачці №20
Червона зірка
139,00
Економія при броні: -33,40 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 104
0.7 км
Амкесол® таблетки блістер у пачці №20
Червона зірка
144,63
Економія при броні: -32,22 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 103
0.7 км
Амкесол® таблетки блістер у пачці №20
Червона зірка
139,00 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Національної Гвардії, 1
0.7 км
Амкесол® таблетки блістер у пачці №20
Червона зірка
141,90
Економія при броні: -36,30 грн