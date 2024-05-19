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Амкесол® таблетки блістер у пачці, №20 - Львів (142281) Лікарський препарат - ціни

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Львів (адресу не вказано)
Доступно в 257 аптеках
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 10
Всього: упаковка (2)
95,00 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється за 56 хв
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
Всього: упаковка (1)
98,78 грн
Аптека сальве
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Відчинено Зачиняється о 00:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
Всього: упаковка (1)
115,80 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється за 56 хв
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
Всього: упаковка (1)
114,33
Економія: -15,82 грн
98,51 грн
Пульс
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Відчинено Зачиняється за 56 хв
Львів, вул. Леонтовича, 1
Всього: упаковка (1)
98,88 грн
Аптека бам
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Клепарівська, 4
Всього: упаковка (2)
115,50
Економія: -14,74 грн
100,76 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Словацького, 2
Всього: упаковка (2)
95,00 грн
Пульс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Бандери Степана, 15
Всього: упаковка (1)
108,70 грн
Swiss pharmacy
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Відчинено Зачиняється за 56 хв
Львів, вул. Дорошенка, 8
Всього: упаковка (1)
115,29 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Шпитальна, 30
Всього: упаковка (5)
95,00 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Джерельна, 1
Всього: упаковка (1)
134,99
Економія: -34,23 грн
100,76 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється за 56 хв
Львів, вул. Шпитальна, 9
Всього: упаковка (1)
128,99
Економія: -28,23 грн
100,76 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Львів, просп. Свободи, 33
Всього: упаковка (2)
95,00 грн
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється за 56 хв
Львів, вул. Городоцька, 80
Всього: упаковка (2)
105,43
Економія: -8,72 грн
96,71 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 56 хв
Львів, вул. Шпитальна, 8
Всього: упаковка (3)
118,13
Економія: -19,62 грн
98,51 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Городоцька, 3
Всього: упаковка (5)
95,00 грн
Аптека бам
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Відчинено Зачиняється за 11 хв
Львів, вул. Городоцька, 82
Всього: упаковка (4)
114,99
Економія: -14,23 грн
100,76 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, просп. Свободи, 49
Всього: упаковка (2)
136,99
Економія: -36,23 грн
100,76 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Сахарова Академіка, 4
Всього: упаковка (2)
95,00 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється за 56 хв
Львів, просп. Свободи, 49
Всього: упаковка (276)
Наявність на 2024-05-21 - 16:00
106,70 грн